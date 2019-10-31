2019-10-31T00:31:32+03:00
Спорт

Реванша Конора не будет

Следующим соперником Хабиба Нурмагомедова станет Тони Фергюсон
Георгий ШАКОВ
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Конор Макгрегор вернется в октагон 18 января. Фото: Станислав Красильников/ТАССКонор Макгрегор вернется в октагон 18 января. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Шумный приезд Конора Макгрегора в Москву на прошлой неделе спровоцировал новые слухи о матче-реванше между безумным ирландцем и чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. И вот владелец UFC Дана Уайт наконец-то официально подтвердил, что следующий соперник Хабиба - Тони Фергюсон. Поединок между двумя бойцами планируется организовать до апреля 2020 года.

Поклонники MMA находятся в предвкушении этого поединка уже несколько лет. Хабиб и Тони Фергюсон договаривались о бое четыре раза, но все время в последний момент битва срывалась.

Как известно, Конор Макгрегор вернется в октагон 18 января. Ирландец хотел бы подраться с Нурмагомедовым, но пока вынужден будет довольствоваться кем-то из средних бойцов в соперниках.

Не исключено, что с Конором пути российского бойца больше никогда не пересекутся. Известно, что Хабиб - глубоко верующий спортсмен. Вероятно, и с этим в том числе связано его желание поскорее закончить карьеру в UFC. Ранее он говорил, что проведет максимум 2 - 3 боя. А сейчас и вовсе удивил подписчиков в социальных сетях. Один из поклонников спросил Хабиба: доволен ли Всевышний тем, что он дерется за деньги?

«Не думаю», - ответил Нурмагомедов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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