2019-10-30T22:06:34+03:00
Происшествия

В Москве таксист спас женщину с тремя детьми из задымленного тоннеля

35-летний Александр Шишкин выполнял заказ и увидел, что из тоннеля под Кутузовским проспектом валит дым, а внутри стоит мама с детьми
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Александр Шишкин в такси ездит второй месяц. Для пассажиров любит создавать максимальный уютАлександр Шишкин в такси ездит второй месяц. Для пассажиров любит создавать максимальный уютФото: Личный архив
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35-летний водитель «Яндекс.Такси» Александр Шишкин вывез из задымленного тоннеля под Кутузовским проспектом женщину и троих детей. Напомним, 28 октября в тоннеле загорелась одна из машин. Началось задымление, по громкоговорителям попросили заглушить двигатели и выйти из авто.

- Где-то около 9 утра я взял заказ и поехал в сторону метро Киевская. Подъезжаю к тоннелю под Кутузовским проспектом, там пробочка, которая постепенно становилась пробищем. Вижу: из тоннеля сильный дым валит. Я начал уходить в крайнюю правую полосу — на центр. А потом вижу трех детей и женщину, - рассказывает Александр.

Водитель ехал с пассажиркой и спросил разрешения: «Заберем детей?» Тогда таксист перестроился на крайнюю левую полосу и подъехал к женщине в тоннеле. Как выяснилось, ее в тоннеле высадил муж, услышав сообщения по технике безопасности. Он уехал в сторону пожара, а жена с детьми остались в тоннеле.

35-летний Александр Шишкин выполнял заказ и увидел, что из тоннеля под Кутузовским проспектом валит дым Фото: Личный Архив

35-летний Александр Шишкин выполнял заказ и увидел, что из тоннеля под Кутузовским проспектом валит дымФото: Личный Архив

- Детки очень долго залезали - они младшего школьного возраста. Четверо взрослых забираются быстрее. Вели себя стойко, собранные как бойскауты. Угостил их конфетками. Мама их постоянно благодарила меня. А я ведь ничего такого и не сделал. Приятно, конечно, что в Москве можно такие маленькие подвиги совершать, - признается таксист.

Александр Шишкин в такси ездит второй месяц. Для пассажиров любит создавать максимальный уют: угощает пассажиров сладостями, собирается ставить кофемашину. И сам себя награждает званием - «Лучший водитель Яндекс.Такси».

ИСТОЧНИК KP.RU

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