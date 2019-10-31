2019-10-31T00:18:22+03:00
Туризм

Новый год 2020: Россияне мечтают о Китае, но едут в Сочи

Мечты и реальность новогодних путешествий не всегда совпадают. Аналитики Biletix сравнили, куда россияне хотят поехать на Новый год 2020, и куда покупают билеты
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Страной мечты для наших туристов оказался КитайСтраной мечты для наших туристов оказался КитайФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Если бы взрослые дяди и тети, путешественники и путешественницы, просили у Деда Мороза отпуск на Новый год 2020, то - куда именно? Эксперты онлайн-трэвел агентства Biletix спросили интернет-пользователей, куда бы они хотели отправиться на Новый год. А потом сравнили данными о реальных продажах авиабилетов.

Как ни странно, отчасти два списка совпали. И в мечтах, и в реальности новогодних путешествий нашлось место Италии, а также Москве и Сочи. Похоже, многие из нас не зря на прошлый Новый год поднимали бокалы за то, чтоб наши желания совпадали с нашими возможностями - сработало, совпадают!

Хотя различий, конечно, больше. Страной мечты для наших туристов оказался Китай. В пятерке самых реально продаваемых на каникулярные даты направлений его нет. Зато есть Бали и Таиланд - чем хуже?

КУДА РОССИЯНЕ ХОТЕЛИ БЫ МАХНУТЬ НА НОВЫЙ ГОД*...

За границей

Китай

Чехия

Италия

Франция

Германия

В России

Москва

Санкт-Петербург

Сочи

Казань

Великий Устюг...

И КУДА ПОЕДУТ НА САМОМ ДЕЛЕ**

За границей

Армения

Таиланд

Италия

Израиль

Бали (Индонезия)

В России

Сочи

Симферополь

Москва

Краснодар

Мурманск

*По данным опроса, проведенного онлайн трэвел-агентством Biletix, с участием более 2000 человек.

**По данным Biletix о количестве купленных авиабилетов на новогодние каникулы. Речь идет о самостоятельных путешественниках. У тех, кто пользуется услугами турфирм, в фаворе другие страны и города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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