2019-10-31T01:51:47+03:00
Звезды

«У нас полстраны бухает, но почему-то балерина с бокалом вина сразу алкоголик!»: Волочкова ответила на нападки

Анастасию возмущают претензии хейтеров
Игорь ПОЛЯКОВ
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Увидев на столе у артистки вино, подписчики ее Инстаграма, обвинили Анастасию в излишней симпатии к этому напитку. Фото: архив Анастасии ВолочковойУвидев на столе у артистки вино, подписчики ее Инстаграма, обвинили Анастасию в излишней симпатии к этому напитку. Фото: архив Анастасии Волочковой
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Все посты в Инстаграме балерины Анастасии Волочковой набирают огромное количество комментариев хейтеров. Из-за того, что недоброжелатели льют грязь, Анастасия Волочкова периодически закрывает комментарии в соцсетях. Мол, не хочет погружаться в негатив.

Однако иногда балерина забывает закрыть комментирование своих постов и бригада хейтеров снова строчит в ее блоге пакости.

Так, увидев на столе у артистки вино, подписчики ее Инстаграма, обвинили Анастасию в излишней симпатии к этому напитку.

- Извините, я имею право дома вечером выпить бокал вина,- возмущается в беседе с «КП» балерина.- У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом вина сразу алкоголик. Если человек смеётся или говорит правду матом и в лицо, то всегда легче сказать, что человек выпил. А веселиться без вина разве невозможно? Невозможно жить в позитиве, как это делаю я? Постоянно! Я всегда на позитиве,-ответила на нападки хейтеров знаменитая балерина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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