В крымском отеле обезьяна откусила парню и девушке пальцы

«СХВАТИЛ ЗА РУКИ И БИЛ О КЛЕТКУ»

В Крыму в зоопарке, расположенном на территории популярного отеля «Ялта-Инстурист», произошла жуткая история. Шимпанзе откусил пальцы двум сотрудникам. Первой пострадала молодая девушка-ветеринар, а через неделю ситуация повторилась. Огромный примат набросился на второго сотрудника.

В день ЧП девушка делала обход животных, подошла к вольеру с шимпанзе, чтобы посмотреть, как они себя чувствуют. В клетку ветеринар не заходила, стояла снаружи, с той стороны, где может ходить персонал. От посетителей эта часть отгорожена невысоким забором.

- Произошло все в считанные секунды. Шимпанзе как будто взбесился. Просунул руки через прутья, схватил девушку за руки и начал бить о клетку. В этот же момент откусил ей большой палец, - рассказал «Комсомольской правде» очевидец. - Вырваться она не могла. Примат огромный, ростом больше метра, а весит килограмм сто. Девушке повезло, что рядом с вольером были люди, которые отбили ее у разъяренного животного. Двое мужчин оттащили ее от клетки.

Девушку отвезли в больницу, но пришить палец, не смотря на то, что его достали из клетки целым, медики не смогли. Ампутировали остаток кости и зашили рану.

Через неделю ситуация повторилась со вторым ветеринаром. Обезьяна откусила ему сразу два пальца - указательный и средний на правой руке. Примат также схватил за руку через прутья вольера.

По словам сотрудников зоопарка, раньше они часто приносили этому шимпанзе фрукты, давали игрушки. Животное агрессии не проявляло. Но теперь подходить к нему боятся.

Девушка обожает животных и меня работу не собирается.Фото: из архива героя публикации

ПРОТЕЗ ЦЕНОЙ В 3 МИЛЛИОНА

По словам близкого родственника девушки, обоим сотрудникам руководство отеля пообещало приобрести протезы, если они не будут оформлять травму, как производственную.

Пообещали оплатить протезирование любой сложности. Но оказалось, что функциональный протез для большого плаца руки - это новшество. В России таких нет, только в Великобритании. Стоит более 3 миллионов рублей.

- На такую сумму, как выяснилось позже, отель не готов раскошелиться. Пострадавшие пошли на уступки, но в итоге сделали себе только хуже. На данный момент они не получили возможность восстановления полноценной функции руки, не оформили полагающуюся им инвалидность при получении травмы на производстве, не получают положенные в таком случае ежемесячные выплаты. О какой-либо моральной компенсации речи тоже нет.

Руководство отеля пообещало приобрести протез, если пострадавшая скроет, что травма была получена на работе. Но выполнять обещание не спешат.

ЛИШЬ БЫ ПОСЕТИТЕЛИ НЕ ПОСТРАДАЛИ

Сотрудники зоопарка говорят, что в такой ситуации могли оказаться даже постояльцы отеля. Высота установленного по периметру клетки забора - около метра. При желании через него запросто можно перелезть. Между прутьями клетки довольное большое расстояние, и приматы спокойно просовывают обе руки.

Зоопарк частный, посещать его могут только постояльцы отеля. Если кто-то из родителей не уследит за дитем, то пострадать могут и маленькие отдыхающие.

Руководство отеля отказывается сообщать, какие меры приняло для укрепления вольера и безопасности посетителей. По нашей информации, в клетке приварили дополнительные прутья, но шимпанзе как и раньше спокойно просовывает руки. Ограждение выше делать не стали.

Ограждение возле вольера не высокое, при желание любой посетитель может через него перелезть.

ВАЖНО

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА РАБОТЕ ПРОИЗОШЛО ЧП

Поясняют специалисты Фонда социального страхования РФ:

1. Пострадавшему первым делом нужно известить о случившемся своего непосредственного руководителя.

2. Работодатель обязан организовать оказание первой помощи и доставить пострадавшего в больницу. Если вы обращаетесь в больницу сами, сообщите врачу, что вред здоровью причинен в результате несчастного случая на производстве. Не скрывайте это.

3. Работодатель должен создать комиссию по расследованию производственной травмы не менее чем из трех человек. При расследовании групповых, тяжелых и смертельных случаев в комиссию включается также представитель Фонда социального страхования. Как правило, комиссию по расследованию несчастного случая на производстве возглавляет государственный инспектор по труду.

4. Если несчастный случай произошел по вине пострадавшего, комиссия определяет степень его вины на основе свидетельских показаний, изучения характера травмы, результатов экспертиз и деталей происшествия.

5. По итогам расследования комиссия выносит решение о факте несчастного случая на производстве и оформляет акт по форме Н-1, который позволяет пострадавшему получить гарантированное обеспечение по страхованию.

НА ЗАМЕТКУ

Если получена травма легкой степени тяжести, акт о несчастном случае на производстве оформляется в течение трех дней. В случае тяжелой травмы с момента инцидента до оформления акта должно пройти не более 15 дней (по решению комиссии срок расследования несчастного случая на производстве может быть продлен).

БУДЬ В КУРСЕ

ЧТО ПОЛОЖЕНО ПОСТРАДАВШЕМУ

- оплата больничного листа в размере 100% среднего заработка независимо от стажа работы. Больничный подлежит оплате за весь период временной нетрудоспособности вплоть до выздоровления либо до установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности;

- страховые выплаты при стойкой утрате профессиональной трудоспособности.

- оплата лечения в случае получения травмы тяжелой степени;

- оплата дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией - в соответствии с программой реабилитации пострадавшего, разработанной учреждением медико-социальной экспертизы.

Анна НИКОЛАЕВА