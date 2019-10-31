Куда поехать на Новый год 2020: Самолётом в Турцию или автобусом по Золотому Кольцу? Деньги те же!

До новогодних каникул всего два месяца. Или целых два месяца? У туристов в голове отлично уживаются обе эти мысли.

С одной стороны, к октябрю 2019 года в турфирмах раскупили аж в 2,5 раза больше путевок на праздники, чем в прошлом году (это данные онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru о продажах 120 российских туроператоров). Получается, россияне планируют поездки заранее. Потому как на примере прошлых лет стало ясно: на новогодие даты ждать горящих путевок и скидок в последний момент не стоит, все будет только дорожать.

С другой стороны, 23% потенциальных путешественников еще не уверены, получится ли вообще уехать куда-нибудь на Новый год. Хочется, но как с работой сложится, хватит ли денег, останутся ли недорогие билеты? Таковы результаты опроса, проведенного туристическим порталом OneTwoTrip.

Понятно, что с каждым днем неопределившихся становится все меньше – как и сравнительно недорогих билетов, и свободных номеров в популярных отелях. Хотя туроператоры признаются, что еще не все новогодние программы опубликованы на сайтах. Так что у тех, кто дотянул до ноября, есть и свои бонусы.

“КП” вместе с экспертами туристического рынка составили мини-рейтинги самых популярных и самых дешевых маршрутов для новогодних путешествий.

ЗИМНИЕ ПЛЯЖИ

Популярные:

- Пальму первенства делят Таиланд, Вьетнам и ОАЭ (а именно эмираты Дубай и Шарджа), - поделилась с “КП” PR-директор “Интуриста” Дарья Домостроева.

- У нас наравне с Таиландом и Эмиратами пользуется спросом Шри-Ланка, - называет свою тройку лидеров руководитель отдела по связям с общественностью туроператора TUI Россия Ольга Иванова.

- Среди самых популярных пляжных направлений на новогодние даты – остров Хайнань в Китай, ОАЭ, Турция, Египет (с перелетом в Каир) и испанский остров Тенерифе, - добавляет Светлана Баранова, пресс-секретарь Tez Tour.

Бюджетные:

- Полеты на Красное море по-прежнему под запретом, поэтому с 1 ноября мы запустили зимнюю чартерную программу в Анталью, - рассказывает Дарья Домостроева. - Купаться в море зимой там, конечно, холодно, но в отелях есть подогреваемые бассейны и СПА, плюс любимый нашими туристами “ол инклюзив”. Встреча Нового года в люксовом отеле сети Rixos в Анталье с новогодним банкетом стоит порядка 32 – 33 тысяч на человека за 4-дневный тур.

А если выбрать отель попроще?

- Новогодние праздники с проживанием в трехзвездочной гостинице, питанием “все включено” и перелетом можно организовать даже 19 тысяч рублей на человека за 6 дней отдыха, - обнадёживает Светлана Баранова.

Из тех мест, где реально теплое море, дешевле всего Эмираты и Хайнань:

- Стоимость туров на остров Хайнань с прямым перелетом из Москвы - от 30 тысяч рублей на человека. На неделю, с размещением в отеле 4*, из питания завтраки, - продолжает Светлана Баранова.

- Недельный тур в ОАЭ на стоит от 39 тысяч рублей на человека, если лететь 27 – 28 декабря. Прямо перед Новым годом чуть дороже. В Дубае на Новый год устраивают потрясающий фейерверк, во всех отелях шоу и праздничные программы. Для сравнения: отдых в Таиланде обойдется минимум в 52 тысячи рублей, на Шри-Ланке от 65 тысяч на человека за тур на 10 – 11 дней, - ориентирует по ценам Ольга Иванова.

Что нового:

- В этом сезоне появился новый прямой рейс на Кубу, Москва – Санта-Клара, его выполняет авиакомпания I Fly,- делится новостью Ольга Иванова. - Рядом с городом Санта-Клара расположены курорты на островах Кайо Санта-Мария, Кайо Лас-Брухас и Кайо Энсеначос, пока не знакомые нашим отпускникам, в отличие от популярного Варадеро. Это природный заповедник, находящийся под охраной ЮНЕСКО. Для тех, кому интересен не только пляж, - экскурсии по следам Че Гевары и Хэмингуэя. На каникулы запланированы рейсы 25 декабря и 5 января. Цена вопроса – от 175 тысяч рублей за 11-дневный тур.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Популярные:

Австрийские и итальянские Альпы, Андорра и Болгария - на этих снежных склонах в зимние праздники будет больше всего наших лыжников и сноубордистов. В России же вне конкуренции Красная Поляна.

Бюджетные:

- За границей дешевле всего горнолыжный отдых в Болгарии, Австрии и Андорре. Неделя катания в Болгарии с авиаперелетом и размещением в отеле 4* обойдется минимум в 28 тысяч рублей на человека, в Австрии в 34 тысячи рублей, в Андорре в 36 тысяч, - дает подробный расклад Светлана Баранова.

- В Красную Поляну можно слетать за 21 тысячу рублей, - подсказывает Ольга Иванова. -

Важно: речь идет только о стоимости перелета и проживания. У горнолыжников будут еще расходы на ски-пассы и аренду снаряжения. В Красной Поляне на эти услуги часто уходит больше денег, чем в Альпах – не говоря уже о Болгарии.

Небанально:

- Этой зимой появились пакетные туры на российские горнолыжные курорты Шерегеш в Горной Шории (цена вопроса - от 25 тысяч на человека) и «Соболиная Гора» на Байкале (от 33 тысяч за неделю катания), - рекомендует Ольга Иванова. Конечно, сами курорты не новые. Но вот туроператоры всерьёз за них взялись только сейчас.

- Я бы обратил внимание на горнолыжный курорт Цахкадзор в Армении, - предлагает вариант Григорий Луговой, PR-директор онлайн-трэвел агентства Biletix. Аргументы? Лететь недалеко, не нужна не только виза, но и загранпаспорт. Прекрасная кавказская кухня и отсутствие языкового барьера.

ЭКСКУРСИИ И КРАСИВЫЕ ГОРОДА

Популярные:

Без сюрпризов - покупают экскурсии по Золотому Кольцу (автобусный тур на 5 дней стоит 19 - 20 тысяч рублей на человека), везут детей в гости к Деду Морозу в Великий Устюг (см. "Кстати").

В Европе наши путешественники предпочитают Рим и Милан, Вену, Прагу и Барселону. Охотно летят и в Стамбул.

Бюджетные:

- Встретить Новый год в Европе можно даже за 6 тысяч рублей, - удивляет Дарья Домостроева. - Такова минимальная цена автобусного тура на 3 дня в Эстонию и Латвию с выездом из Санкт-Петербурга. В цену не входит новогодний банкет и экскурсии, они оплачивают при желании дополнительно. И до Санкт-Петербурга, конечно, надо добраться.

Небанально:

- Обратите внимание на турецкую Каппадокию с ее “марсианскими” пейзажами и целыми городами в скалах. Памуккале со спа-отелями и термальными источниками. Летом туристы ездят туда с однодневными экскурсиями, а зимой можно остановиться в этих красивых местах на несколько дней, - советует Дарья Домостроева.

КСТАТИ

Подарки Санта-Клауса выйдут дороже

Можно ждать подарок от Деда Мороза дома, но надежнее прибыть к нему лично. Из Москвы в Великий Устюг 2 января отправится специальный праздничный поезд для родителей с детьми. Поездка на 3 дня стоит 34 тысяч рублей, включая дорогу и экскурсии. А обычные туры в Великий Устюг – от 10 тысяч рублей (без учета билетов).

К Санта-Клаусу в финский город Рованиеми будут прямые рейсы из Москвы 30 декабря и 4 января. Цена вопроса нешуточная – от 138 тысяч рублей на двоих за 5-дневный вояж в зимнюю сказку.

По данным TUI Россия.