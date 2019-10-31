Девелоперы Год Нисанов и Зарах Илиев организуют крупное мероприятие в честь дня рождения торгового центра «Европейский»

В первые дни ноября самый посещаемый в России и второй по посещаемости в мире после Dubai Mall торгово-развлекательный центр «Европейский» отметит день рождения.

«Европейский» - один из флагманских объектов группы компаний «Киевская площадь» - бизнес-империи крупнейших столичных девелоперов коммерческой недвижимости Года Нисанова и Зараха Илиева. Праздник пройдет с размахом: посетители смогут увидеть шоу с участием популярных российских певцов и танцевальных коллективов, которое будет проходить 1 и 2 ноября, фактически, в режиме нон-стоп. Кроме того, порадует торговый центр в эти дни и модными показами популярных брендов, а также мастер-классами, всевозможными бьюти-студиями и другими мероприятиями в интерактивном формате. Будут организованы и розыгрыши призов, главными из которых станут два автомобиля премиум-класса. Эксперты прогнозируют, что праздничные мероприятия привлекут множество людей, в том числе постоянных посетителей торгово-развлекательного комплекса, для которых он давно превратился в одно из любимых мест проведения семейного досуга.

Драйвер тренда

Собственно, само появление ТРЦ «Европейский» в столичном районе Дорогомилово, рядом с Киевским вокзалом, в свое время стало целым событием для москвичей и гостей города. Стоит напомнить, что исторически площадь перед вокзалом была местом бойкой торговли. Когда в 90-е годы здесь расплодились разномастные ларьки и чуть ли не цыганские таборы, уродующие архитектурных ансамбль, городским властям стало очевидно, что проблему хаотичной застройки необходимо решать кардинально с привлечением грамотных инвесторов. Ими стали Год Нисанов и Зарах Илиев, реализовавшие к тому времени в столице не один успешный проект торговых комплексов. Так, еще до «Европейского» бизнесмены открыли автоцентр «Москва», впервые представивший на одной площадке марки практически всех мировых производителей автомобилей, также под их управлением стал одним из популярнейших мебельный комплекс «Гранд».

Девелопер Год Нисанов

Разработанная Нисановым и Илиевым маркетинговая стратегия ТРЦ «Европейский» тоже являлась новаторской. Во время строительства комплекса в столице, как и во многих других крупных городах России, только зарождался тренд на создание многофункциональных общественных пространств, где можно не только осуществлять покупки, но и совмещать шоппинг с посещением, например, кинотеатра, ресторана или детского игрового центра. По сути, на момент открытия центра именно Нисанов и Илиев стали основными драйверами укрепления этого тренда сначала в Москве, а затем и в стране в целом. Не случайно в названии холдинга «Киевская площадь» нашло отражение территориальное расположение «Европейского».

Бизнесмен Зарах Илиев

Столичная достопримечательность

Само здание ТРЦ стало еще одной достопримечательностью на архитектурной карте столицы – строение из натурального камня, алюминия и стекла в форме треугольника с выходами на разные стороны. В проект были заложены особые, отличающие только этот торговый центр находки – например, стеклянные полукруглые витрины на уровне второго этажа или конструкции в виде арок, используемые как рекламные носители. Интересно и то, что логотип торгово-развлекательного комплекса – вращающуюся в трехмерном глобусе букву «Е» - придумал Зарах Бинсионович Илиев, увлекающийся изобретательской деятельностью и имеющий ряд патентов.

В лучших традициях

Что касается внутреннего устройства «Европейского», то специалисты, прежде всего, отмечают то, что каждый этаж комплекса четко сегментирован. Так, на нулевом располагается супермаркет, химчистки, отделения банков, маникюрные салоны и магазины предметов интерьеров и бытовой техники. На первом - парфюмерные, ювелирные и обувные бутики, а на втором можно приобрести женскую одежду популярных брендов сегмента масс-маркет. Третий этаж пропорционально разделен между спортивными магазинами и бутиками мужской одежды, а на четвертом – товары для детей. Основная зона отдыха и развлечений расположена так же на третьем и четвертом этажах «Европейского» - кинотеатр, фуд-корт с многочисленными ресторанами и кафе.

Особое внимание эксперты обращают и на то, что торговый комплекс Нисанова и Илиева стал редким для Москвы примером крупного общественного пространства для семейного досуга. Значимым сервисным конкурентным преимуществом «Европейского», наряду с удачной локацией самого центра, стала крытая парковка, расположенная на пятом и шестом этажах и рассчитанная более чем на 1000 машин.

А с точки зрения примененного подхода к организации торговли, владельцы «Киевской площади» стали одними из первых, кто предложил в своем ТРЦ широкую ассортиментную линейку международных брендов именно для среднего класса. Сейчас в центре работают более 500 магазинов модной одежды и стильной обуви, электроники и посуды, а также косметики, бижутерии и различных аксессуаров.

В целом, как отмечают эксперты, внутреннее пространство «Европейского» выстроено в лучших традициях торговых рядов или пассажей, характерных для многих древних городов, в том числе и для Москвы. Но при этом дизайн отсылает к европейской культуре: широкие торговые улицы лучами расходятся от центрального атриума «Москва» к атриумам, имеющим названия «Рим», «Берлин», «Париж» и «Лондон» и оформленным в соответствующих стилях.

Точка притяжения

В свое время эксперты анализировали архитектурные и дизайнерские особенности торгового комплекса и оценивали его влияние на окружающий ландшафт. По мнению основателя архитектурного бюро LOGIC Андрея Яньшина, благодаря возведению «Европейского» Года Нисанова и Зараха Илиева на площади перед Киевским вокзалом появился новый объем, и в целом комплекс «поддержал Дорогомиловскую улицу». По его словам, здание формирует улицу и влияет на потоки людей и при этом сохраняет пространство, что очень важно, особенно в таком многолюдном месте.

Когда человек приезжает в незнакомое место, ему нужно оказаться на открытом участке, чтобы сориентироваться. «Визуальные связи очень значимы, и в целом здание Киевского вокзала не изолировано от горожан», - отмечает Яньшин. «Европейский» оказался органично встроенным в архитектурный ансамбль привокзальной площади, которая осталась открытым пространством и главным местом навигации. Находившиеся здесь ранее торговые ряды, по сути, выполняли эту функцию. Сейчас на их месте появился ультрасовременный комплекс, предназначение которого архитекторам удалось сохранить. «То есть мы видим пример урбанистического развития Москвы, когда функция наследует функцию», - заключает эксперт.

Один из хедлайнеров московской архитектуры Иван Колманок убежден, что рядом с вокзалами логично создавать многофункциональные комплексы с зоной ритейла, ресторанами и кафе – это продолжает традицию привокзальных площадей с их функционалом, но в современном формате. К тому же, само появление таких центров, как считает архитектор, экономически выгодно для города: они «генерируют хорошие налоговые отчисления».

Бьет все рекорды

До сих пор специалисты спорят относительно декора и архитектурных особенностей комплекса. Но несмотря на то, что их мнения порой противоречат друг другу, сходятся они в одном: «Европейский» - пример удачного решения использования городского пространства. Что только подтверждают простые посетители центра, ради которых собственно Год Нисанов и Зарах Илиев и создавали его.

Абсолютное большинство отзывов рядовых москвичей исключительно в превосходной степени. «Большой, красивый - есть что посмотреть и на что потратить деньги», «шикарный торговый центр с множеством развлекательных мест», «уютные кафе отлично подойдут для встречи, а огромное количество бутиков поможет найти то, что по вкусу». Многие посетители отмечают, что в комплексе хоть и многолюдно, но «нет ощущения переполненности». «Европейский» - одно из моих самых любимых мест, - поделилась впечатлениями в соцсетях Виталия. - Яркий, красивый, современный торговый центр - всегда интересно в нем погулять!»

Неудивительно, что по посещаемости «Европейский» практически с первых месяцев работы бьет все рекорды. И это лучшее доказательство востребованности и попадания в десятку проекта Года Нисанова и Зараха Илиева, которые не только создали современный многофункциональный центр, но и стали основателями и проводниками нового урбанистического тренда.