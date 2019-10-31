2019-10-31T14:50:59+03:00
Национальный вопрос в России

Любой язык — целый космос

Федеральное агентство по делам национальностей объявило победителей III Всероссийской премии «Ключевое слово», направленную на сохранение языкового богатства и разнообразия народов, проживающих на территории России
Павел ЧЕРНЫШОВ
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ходе форума «Языковая политика: общероссийская экспертиза» в здании Торгово-промышленной полаты прошла церемония награждения лауреатов премии «Ключевое слово». Оба мероприятия были организованы ФАДН России.

К СВЕДЕНИЮ

Впервые премия «Ключевое слово» вручалась в 2017 году. В нынешнем году на ее соискание поступило более 700 заявок практически из всех регионов России. Экспертный совет, в состав которого вошли известные ученые, политики и общественные деятели выбрал семь лучших проектов.

Премию за лучший мультимедийный проект получила онлайн-школа татарского языка «Ана Теле». Ее разработали сотрудники Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета и международная школа по изучению иностранных языков English First.

- Я считаю, что за такими проектами будущее, - сказала декан Высшей школы русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Резеда Мухаметшина, принимая награду. - В любой точке мира, где есть Интернет, люди могут учить татарский язык. Каждый день языком занимаются 10 тысяч человек. Это граждане Соединенных Штатов Америки, Австралии и Франции. Причем, татарски язык изучают не только те, кто уехал, но и очень много китайцев, потому что чем больше человек знает языков, тем он интереснее.

Лучшим издательским проектов в этом году признана книга «Манга-Мэргэ» - уйльтинская национальная легенда иллюстрированна работами мастериц на рыбьей коже.

- Для того, чтобы язык сохранялся, необходимо, чтобы люди на нем читали, - заметил вручая награду председатель Российского комитета ЮНЕСКО «Информация для всех» Евгений Кузьмин. - Это уникальная книга — шедевр полиграфии!

Больше того, это настоящий памятник исчезающему языку. Победитель в номинации «За особые заслуги» заведующая Лабораторией изучения и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич отметила, что на Сахалине сохранилось всего пара сотен уйльтов, а язык знают всего пятеро. Причем, все они старше 60 лет.

В номинации «Лучший научный проект» победили авторы «Большого толкового словаря якутского языка — нового типа толкового словаря в тюркских языках» из Северо-Восточного федерального университета. Над изданием работало несколько поколений языковедов - с 1972 года. Сейчас печатный труд насчитывает 15 томов.

- При составлении словаря было подготовлено три миллиона карточек со словами. Огромный труд ученых, - считает председатель Московской городской организации Союза писателей России Владимир Бояринов.

Лучшей социальной инициативой стали сразу два проекта — башкирская Википедия «Вики-бабушка», где авторами выступают настоящие башкирские пенсионерки-волонтеры, и проект телерадиокомпании «Русский мир».

Цифровое приложение «Музыкальный веселый букварь», придуманный Анастасией и Николаем Куриловыми, и просветительский проект «Школа тундровика» отмечены премией за сохранение малых языков.

Церемонию увенчала номинация «Социально ответственный бизнес». Здесь победила горно-металлургическая компания «Норильский никель» за проекты по взаимодействию с коренными народами Крайнего Севера.

- Любой нормальный бизнес поддерживает здравые инициативы, в том числе нацеленные на развитие коренных народов, - сказал директор департамента общественных связей «Норильского никеля» Андрей Кирпичников. - Кроме того, я не совсем понимаю термин «малые языки». Потому что любой язык — это целый космос.

Федеральное агентство по делам национальностей объявило победителей III Всероссийской премии «Ключевое слово».

На форуме «Языковая политика: общероссийская экспертиза», где прошло награждение премией «Ключевое слово», эксперты обсудили меры по сохранению языков коренных народов.

Сегодня в России зарегистрирован 151 язык. На грани исчезновения 18 из них. За последние 150 лет исчезло 15 языков (из них 7 — в постсоветское время). Но сегодня этот процесс замедлился. Особенно в 2019-м, объявленном ЮНЕСКО Годом сохранения языков малых коренных народов. Его основные мероприятия прошли в России.

Эксперты отмечают, что в России языки исчезают гораздо медленнее, чем во многих других странах. Но это не значит, что у нас нет проблем с их сохранением. В школах всей страны вводится такая дисциплина, как «Национальный язык». Но для их преподавания катастрофически не хватает ни кадров, ни стандартов, ни учебников. А те учебники, что есть, не всегда отвечают требованиям законодательства. Экспертное сообщество предлагает акцентировать внимание на решении этих задач, припомнить советский опыт, даль больше простора для действий энтузиастов, начинать обучать родной речи с детского сада.

Но главное: если национальные языки не будут востребованы за пределами школьных стен, то у них не будет стимулов для развития. На этом сошлись все выступающие.

ТАК И СКАЗАЛ

Глава ФАДН России Игорь БАРИНОВ в материалах к форуму:

«Вопросы языковой политики, развития русского языка и языков народов России имеют чрезвычайно важное значение, так как тесно связаны с гармонизацией межнациональных и межрелигиозных отношений. Русский язык объединяет все российское общество и весь русский мир, а по уровню государственной поддержки языков наша страна занимает одну из лидирующих позиций в мире».

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