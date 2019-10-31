Курить Россию научил не Петр I, а «тютюн» к нам завезли из Малороссии

...У этого уникального исследования (Авторы - Сергей Девятов и Игорь Зимин) пока нет переплета или даже обложки. Зато есть еще одно название: «Табак и практика курения в императорских резиденциях...»

В Кремле сегодня невозможно пепельницу найти, власть активно борется с курением. И вдруг - такая книга... Зачем? Эти «вопросы на засыпку» я задал одному из авторов - советнику директора Федеральной службы охраны (ФСО) России, доктору исторических наук, профессору Сергею Девятову.

И вот что он ответил: «Тема табакокурения в России не вполне освещенная. Это первое знакомство с тем, каким образом на границах нашего государства появился табак. Достаточно любопытна, на наш взгляд, и сама история его потребления - от тотального запрета, потом - к контрабанде, затем - к легализации этого дела и к постепенному спаду, что мы наблюдаем в наши дни. Надеемся, что наша книга будет интересна всем - и особенно некурящим. Ведь в последние годы уменьшается и потребление табака, и количество людей, которые от него зависят».

Ну, а теперь - с позволения авторов - мы перелистаем некоторые страницы этого необычного издания...

Нюхали, жевали, делали настойки...

...Впервые табак в Россию попал чисто случайно. (А, может быть, и нет?) В 1551-м в Лондоне была основана «Компания купцов-предпринимателей для открытия стран, земель, островов, государств и владений, неведомых и доселе морским путем не посещаемых».

В мае 1553-го три корабля отправились на поиски северного пути в Индию и Китай через Северный Ледовитый океан. Одним из кораблей (160-тонный «Эдуард Бонавентура») командовал капитан Ричард Ченслор (Ченслер). В ходе плавания два корабля погибли, а «Эдуард Бонавентура» уцелел, и в августе 1553-го вошел в Двинский залив у селения Нёнокса.

Там англичане осознали, что слегка «промахнулись», и заявили, что имеют письмо от английского короля к русскому царю и желают начать торговать с Россией.

В результате Ричарда Ченслера пригласили в Москву к царю Ивану IV. Так, табак, «бывший» по устойчивой легенде на «Бонавентуре», вместе с другими товарами оказался в России.

По другой легенде, в Московское царство табак завезли в 1560-х через Архангельск генуэзские купцы.

Так или иначе, при Иване IV, после установления дипломатических отношений с Англией, началом Ливонской войны (1558-1583 гг.), с неизбежными пленными, число иностранцев в Московском царстве начало быстро расти. Они и привнесли в повседневную жизнь Москвы европейскую моду на табак.

Как и в Европе, в Московском царстве табак стали использовать в самых различных вариантах: его курили, нюхали, жевали. На листьях табака делали настойки.

Так же, как и в Европе, в России, точнее - в Малороссии (запомним этот факт!), тоже начали разводить табак. Там курили собственный «тютюн» уже в период Смуты – в 1610-е. Но при этом, вплоть до конца 1620-х, никаких ограничений на торговлю табаком и его использование не было.

Уже в середине 1650-х борьба с распространением табака утеряла смысл. Связано это было с присоединением к Московскому царству левобережной Украины в 1654-м. Дело в том, что табак или, как говорили на Украине, «тютюн», там выращивали с начала XVII века и никому в голову не приходило запрещать курение табака-самосада. Когда малороссийский табак хлынул в Россию, курение фактически было легализовано на государственном уровне.

Лошадь за... понюшку табака

Ну, а почему поначалу табак в России был под строжайшим запретом? Этой теме посвящено множество страниц этой книги. Остановимся лишь на некоторых абзацах...

Судя по документам XVII века, простолюдины (о царях мы расскажем ниже.) также активно курили табак. Об этом свидетельствует обширная грамота о сыскном табачном деле, которое вел в Шуе сыщик (термин документа. – Авт.) Иван Торбеев летом 1639 года. При чтении документа возникает ощущение, что речь идет не о курении табака, а о тяжелом наркотике со всей сопутствующей инфраструктурой: крупными оптовиками и мелкими дилерами, сетью перекупщиков и потребителей. А город Шуя находится сравнительно недалеко от Москвы.

В документе указывается, что «обыскивал он Иван в Шуе на посаде всяких чинов… повальным обыском: кто у них в Шуе на посаде и в Шуйском уезде по селам и по деревням корчемное питье и табак держит». В результате сыщик арестовал «посадцких 6 человек попов, да дьякон, да земской староста, да 3 человеки целовалников, да 123 человеки посадцких людей». Их обвиняли в том, что арестованные «держали де табак и торговали им и сами пили».

Например, один из посадский людей, «в роспросе и с пытки» дал показания, что «табак де он у себя держал многое время и сам пил, а покупал он табак многижды у посадцкого человека у Ромашка Заворина, да у Тренки коновала, да у Ивашка Пчелы, да у Федки Спрыги; а у кого они тот табак покупают, того он не ведает; а держат они тот табак давно и сами пьют».

(Как пишут филологи, «в живой речи жителей Прикамья в значении "курить" использовался глагол "пить" Такое же значение глагола "пить" отмечается и в непермских источниках XVII века.)

Так вот - почему тогдашняя власть преследовала тех, кто распространял «дымное зелье?» Пагубная привычка приводила к запустению хозяйств, поскольку на табак меняли буквально самое важное: «де другой год, о Николине дни вешняго, променил на табак лошадь у Николы на Шартоме»; «выменил у тиого кресьянина на ту лошедь 6 фунтов табаку».

Продавцы фасовали свой товар «в мелкие бумажки» определенной стоимости, которые именовали «бумажками грошевыми и алтынными». В показаниях постоянно встречаются пассажи, что арестованный «табак де он пьет давно, а покупал его у Ивашка Пчелы да у Федки Спрыги бумажками мелкими себе пить, а не на продажу, а болши того табаку ни у кого не покупывал».

«Галиченин Матюшка в харчевне с товарыщи кричали, пили и курили тобак»

Авторы исследования немало места на своих страницах уделяют фигуре Петра I и, по сути, развенчивают легенду (а некоторые же ввели ее в ранг исторического факта!), что именно этот император «научил курить Россию».

Начало правления Петра I датируется 1682-м, но реально страной с 1682-го по 1689-й правила его сводная сестра - правительница Софья Алексеевна. И в это годы публичное курение табака оставалось поводом для ареста.

Тем не менее, табак контрабандой продолжал идти из Малороссии (Опять Малороссия!), где никаких запретов на его выращивание и употребление никогда не вводили. Видимо, именно с этим связан именной указа царей Ивана и Петра «О непровозе из Малороссийских городов вина и табаку».

Любопытно, что конфискованный табак уже не жгли на торговых площадях, а как ценный ресурс держали «Приказных и Съезжих Избах до указу».

В январе 1684 года стрельцами был взят «из харчевни» подданный соседней державы «галиченин посадцкой человек Матюшка Сидоров, для того, что он с товарыщи в той харчевне, в четвертом часу ночи, кричали, пили и курили тобак».

В документе также упоминается, что «Матюшка», т.е. Матвей, еще и нюхал табак. Впрочем, наказания за дебош практически не было, поскольку «Матюшку» просто перевели для разбирательства из Стрелецкого приказа в Посольский.

Ну, понятно - Матюшка же из Малороссии!

К трубкам императора приобщили немцы...

Еще раз напомним: продолжая табачную политику предшественников, в 1683 году цари-соправители Иван и Петр Алексеевичи, с подачи правительницы Софьи Алексеевны, запретили ввоз в великорусские земли табака из Малороссии.

Сакральный образ московского царя в XVII века был совершенно не совместим с курением. И, тем не менее, московский царь Петр I, с юности ломавший стереотипы поведения, начал курить еще до своей поездки в Европу в составе Великого посольства (1696-й - 1698-й). Когда начал курить Петр Алексеевич, мы можем только предполагать. Но, вероятно, довольно в юном возрасте, когда он стал посещать Немецкую слободу.

Понятно, что всевозможные немцы стремились привязать царя к себе, предполагая будущие всевозможные преференции. Методы были стары как мир.

Во-первых, - новые друзья, которые показывали будущему императору «настоящую Европу». Во-вторых, - женщины. Как известно, фаворитки тогда не только оказывали «особые услуги» монархам, но и принимали участие в управлении государством. В-третьих, - развлечения, важной частью которых был неумеренный алкоголь и табак.

Говоря о бурной эпохе правления Петра I в контексте развития табачной культуры, следует иметь в виду и его личное отношение к табаку. Для царя, с юности бывавшего в Немецкой слободе, сидевшего за столами с иноземцами, для которых трубка была важной частью их повседневной жизни, курение стало одним из символов той жизни, которую царь желал навязать Руси. Поэтому, можно утверждать, что «практика курения» стала одним из важных символов прозападных реформ Петра I, которые он в 1690-х еще только обдумывал.

...и «французский дебошан» Лефорт

На вопрос - когда закурил сам Петр I, ответить можно только предположительно. Вероятно, приобщение Петра I к курению связано с двумя иностранцами на русской военной службе – Патриком Гордоном и Францем Лефортом.

В 1689 году 17-летний Петр Алексеевич близко сошелся с 34-летним «дебошаном французским» Францем Лефортом. Майор русской службы Лефорт был довольно популярной фигурой в Немецкой слободе, к которой не чурались захаживать московские бояре.

Как и многие современники, Петр I не только курил, но и нюхал. До наших дней дошли как минимум три табакерки, принадлежавшие императору...

И еще... Петр I последовательно поддерживал табачный бизнес на протяжении всего царствования. Когда в декабре 1723 года последовал именной указ «О посылке в чужие края учеников для обучения мануфактурному искусству», в нем упоминалось и о необходимости выписать в Россию «для табачных заводов семян и мастеров...»

В 1724 году в архивах упоминается о хорошем урожае табака в Малороссии и о порядке его сбора. (Снова - Украйна, Малороссия...)

В годы правления Петра I в России появляются первые табачные фабрики, которым власть покровительствовала.

Одним из первых табачных производств в России стала фабрика в небольшом украинском городке Ахтырке (нынешняя Сумская область). Там табачный «завод» с плантацией был создан в 1716 г.

Со слов И.И. Голикова, автора многотомного труда «Деяния Петра Великого», мы знаем об этом заводе следующее: «В уезде же Ахтырском была знатная фабрика табачная, на которой табак, разведенный из семян Американских, вили в рули подобные голландским, а для курения резали в картузы, который (табак. - Авт.) продавался и на месте и развозился в столицы и многие другие города». К этой фабрике было приписано 550 крестьянских дворов; иностранцы-мастера обучали русских мальчиков, которых отбирали в Черкассах. Выписанными из Америки семенами засевалось 50 десятин, приносивших ежегодно до 115 тонн табака. Оборудование фабрики было примитивным. Механизмы изготавливали на месте под надзором голландского мастера.

Петр I стал не только первым курящим и нюхающим табак царем, но самодержцем, собственноручно вытачивающим табакерки из слоновой кости. Он ввел моду на курение табака и отменил все законы, касающиеся этого процесса, существовавшие в России еще со времен Михаила Федоровича, и запрещавшие продажу и употребление табака.

КСТАТИ

А как дымили другие монархи?

Петр II, внук Петра I, взошедший на трон в 13 лет и умерший в 15 лет, несмотря на юные года, также курил и нюхал табак. Впрочем, его 20-летний друг Иван Долгорукий, приобщил молодого императора и к более взрослым забавам золотой молодежи того времени.

* * *

Императрица Анна Иоанновна терпеть не могла пьяные застолья, столь характерные для предшествующих правлений, начиная с царствования Петра I. Но табак она нюхала. Это был след юности, прошедшей в раннем Петербурге, при дворе строгого «дядиньки». Это и 20-летнее вдовство в герцогстве Курляндском, где по европейско-немецкой традиции, «нюхали все».

* * *

Императрица Елизавета Петровна. Поскольку драгоценная табакерка, в которой хранился нюхательный табак, была неотъемлемой частью дамского «модного образа», то первая модница эпохи – Елизавета Петровна, просто обязана была нюхать табак. Вероятно, именно ей принадлежит новаторская идея – изготовить кожаную табакерку в форме гренадерской шапки, в память о ноябрьском перевороте 1741 года, положившим начало 20-летнему царствованию «веселой Елизаветы».

* * *

Петр III, племянник Елизаветы Петровны, был воспитан без матери, дядькой-солдатом, который не только его безжалостно сек розгами, но и совершенно не препятствовал к раннему приобщению к табаку.

* * *

Екатерина II не без оснований считала себя продолжательницей дел Петра Великого. В том числе, и в сфере, связанной с табаком. Легенда гласит о том, что именно императрица была первой женщиной в России, закуривший сигару (иногда пишут о сигарете!!! И даже о «розовой сигарете»). Американский писатель Ричард Карльтон Хакер в своей «Самой полной сигарной книге» утверждает: «Екатерина II перевязывала сигару тончайшей шелковой тесьмой, чтобы ее царские пальчики не касались покровного листа и не пропитывались крепким табаком. Это простейшее и в то же время гениальное изобретение впоследствии распространилось и осталось до наших дней».

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ТАБАКЕРКИ...

«Нюханье табака весьма опасно для жизни...»

Павел I курил трубку и нюхал табак. Для него это был обычный фон повседневной жизни.

С именем Павла I связана история самой известной табакерки... Той самой, которой, по легенде, был убит Павел I. Дело в том, что XVIII век психологически закончился убийством Павла I в ночь с 11 на 12 марта 1801 года. Самым известным материальным артефактом этой трагической ночи стала табакерка, принадлежавшая Н.А. Зубову, которой, по преданию, ударом в висок был убит Павел I. Поскольку в манифесте, изданном на вступление Александра I на трон упоминалось, что «судьбам Вышняго угодно было прекратить жизнь любезного Родителя НАШЕГО государя Императора ПАВЛА ПЕТРОВИЧА, скончавшегося скоропостижно апоплексическим ударом в ночь с 11 на 12-е число сего месяца», петербуржцы моментально добавили к этому тексту «скончался апоплексическим ударом … табакеркой в висок». Тогда же петербуржцы стали осторожно говорить, что нюханье табака весьма опасно для здоровья.

От себя добавим: для жизни - особенно...

НАША СПРАВКА

Из российских императоров XIX века «не дымили» Александр I и Николай I. Все остальные российские императоры (Александр II, Александр III, Николай II) были завзятыми курильщиками и курили практически всё: трубки, сигары, кальяны, папиросы и пахитоски. Изображать курящих императоров на картинах или акварелях было не в традициях, но во второй четверти XIX века появляются первые прецеденты.

А теперь - некоторые любопытные подробности из книги...

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АЛЕКСАНДРА ДЮМА

Николай I сам не курил, но устроил курилку... в Зимнем дворце!

Николай I не курил. При этом он и не пил. Однако, лояльно относясь к питию спиртного в своем присутствии, он совершенно не выносил курения поблизости от него. Это было отлично известно окружению императора, и в его присутствии свита воздерживалась от курения. Впрочем, некоторым из своих соратников император, в знак уважения, позволял курить в своем присутствии. Это право весьма высоко ценилось.

Забавная история случилась однажды с французами, которые не знали о запрете на курение на улицах. Как писал Александр Дюма, побывавший в Петербурге в 1858 году, курящего француза увидел сам император Николай I: «Вы, наверное, иностранец? - осведомился он у француза. – Вероятно, поэтому вы не знаете, что курить у нас можно только в некоторых местах». – «В каких же?» - «Я вам покажу одно такое место».

Посадил в пролетку, привез в Зимний и провел в сигарную комнату своих братьев. И распростился, сказав, что сюда можно приходить, когда будет угодно выкурить сигару. Француз, докурив, вышел и осведомился у лакея, кто был сей любезный господин? Его императорское Величество!»

* * *

Александр II. Во второй половине XIX века начались новые времена, когда отношение к курению радикально изменилось. Дело было связано не только с либерализацией общественных отношений, но и с тем, что Александр II курил сам, курили и все его сыновья. Причем, император курил все, от кальяна до сигар, за исключением трубки.

* * *

Александр III унаследовал привычку своего отца и также предпочитал сигары и папиросы. Иногда он пользовался мундштуком. При Александре III в повседневный обиход широко входит фотография, и на многих из снимков, запечатлевших эпизоды семейной жизни императора, мы видим его с папиросой в руках.

* * *

Самым заядлым курильщиком был Николай II. Курил он преимущественно папиросы, предпочитая набитые первоклассным турецким (египетским) табаком, изготовленные на российских табачных фабриках. Конечно, к этим табачным предпочтениям он пришел далеко не сразу.

Судя по записям в дневнике Николая II, который он начал вести с 14 лет, уверенно закурил цесаревич, по крайней мере, в 1884 году, когда ему было 16 лет. И, судя по всему, родителям это было хорошо известно. В дневниковой записи за конец октября 1894-го встречается предложение: «Между уроками… курил папироску на скамейке». То есть - 16-летний школьник, как водится, просто вышел перекурить на перемене, сидя на скамейке в Собственном садике Гатчинского дворца.

Позже в дневниках цесаревича периодически встречаются упоминания о папиросах, как правило, в контексте: «Черт возьми, закончились…». Например, 24 ноября 1888-го 18-летний Николай Александрович записал: «Встали довольно поздно. Наконец получил свои папироски, другие все пришли к концу».

СПРАВКА «КП»

Увы - к началу XX века Россия плотно курила...

Как утверждается в книге, в это время ежегодно в Петербурге продавалось сигар и папирос 1 миллиард 853 миллиона 146 тысяч штук на сумму 19.000.000 руб., что составляло на каждого жителя столицы, с населением в 1.000.000 человек, 19 рублей.

«100 миллионов папирос в день - до таких размеров дошло потребление табака курящим Петербургом», - отмечала в 1910 г. «Петербургская газета». Папиросы тогда продавались в пачках по 10 штук за 5–6 или 10 копеек. Но лучше всего расходились папиросы низших сортов, которые стоили меньше 5 копеек за десяток. «За последнее время замечается исключительное повышение спроса на дешевые папиросы, которые начинают совершенно вытеснять курительный табак», - заметил тогдашний наблюдатель.

В 1913 г. в Петербурге вырабатывали 81,5 % всего российского табака (в Москве - 17,3 %). Тогда, в начале XX в., в России ускорился процесс концентрации табачного производства. Так, фабрика «Оттоман» вошла в состав фабрики Богданова.

В 1913 г. знаменитая фабрика «Саатчи и Мангуби» была продана фирме «Богданов и К». В 1913 г. в Лондоне регистрируется устав «The Russian Tobacco Company Limited» - крупнейшего табачного синдиката, созданного под «крышей» Русско-Азиатского банка, при участии Русского для внешней торговли банка. В этот синдикат вошли более десяти крупных табачных фабрик Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону. Все происходило, как писал В.И. Ленин, о «пяти признаках империализма»: «сращивание банковского капитала с промышленным».

ИНТЕРВЬЮ С ОДНИМ ИЗ АВТОРОВ ТАБАЧНОЙ КНИГИ

Следующий Президент России тоже будет некурящим?

К такому выводу мы пришли вместе с Сергеем Девятовым

- ...Сергей Викторович, сколько времени вы со своим соавтором - Игорем Зиминым - работали над этим изданием?

- В общей сложности - три года.

- Спасибо, что позволили нам вместе с нашими читателями эту будущую книгу полистать, и даже - опубликовать некоторые фрагменты. Но, если можно,- несколько вопросов за рамками этого табачного исследования... Когда к власти в России пришли большевики, они же все курящие были, кроме Ленина?

- Нет, далеко не все. Но большинство большевиков курили.

- Троцкий курил?

- Я ни разу не видел Троцкого с сигаретой на фотографиях. Ленин категорически не терпел табачного дыма. В эмиграции - в ресторанах и кофейнях - все курили, и Владимир Ильич чувствовал себя не комфортно.

- А ведь Мария Ильинична (сестра Ленина) курила. Они жили в одной квартире в Кремле. Как же вождь ее терпел?

- В 20-е годы Мария Ильинична уже не курила.

- Кстати, я раньше видел в кремлевской квартире Ленина - она сейчас в Горках - трубки, пепельницы Марии Ильиничны.

- Был мундштук. Это не выставляют, чтобы не было лишнего упоминания о табаке.

В кабинете у Ленина и в зале заседаний Совета Народных Комиссаров висели таблички еще с 1919 года: «Не курить!» До этого наркомы покуривали. Да, большинство из них были курящими.

- А Владимир Ильич, когда был мальчишкой, кажется, все же один раз курнул.

- Да, судя по более поздним мемуарам, в детстве он один раз попробовал покурить табак. Ну, а потом, что называется, – не сложилось. Надежда Константиновна Крупская не курила.

- А вот Сталина на фото невозможно представить без трубки...

- Он курил с ранней юности. Да, именно - трубку. Есть огромное количество фотографий на этот счет. Сталин потрошил папиросы «Герцеговина Флор» в трубку и закуривал.

Есть много свидетельств, что он курил и просто папиросы «Герцеговина Флор» без трубки... Практически до последних дней жизни.

- У Сталина во всех комнатах на Ближней даче до сих пор - я сам видел - на столах мраморные пепельницы.

- Они удобнее, чтобы выбивать трубку. Сталин курил еще и гаванские сигары. Резал их на части и клал в трубку.

Врачи уже после войны объяснили ему, что курение крайне плохо действует на легкие. И плюс - когда повышенное давление, курение особенно вредно. Сталин поверил. Более того, он прекратил регулярно курить. Изредка покуривал в форточку.

- Тайком от охраны.

- Но между двумя переплетами окон оставался пепел.

- Берия курил или берег здоровье?

- В молодости Берия курил. Воспоминаний о том, что он курил в чьем-то присутствии, особо нет. Но на всех совещаниях у него всегда были коробки с папиросами. Все с той же «Герцеговиной Флор».

И, когда проводились совещания по вопросам авиации - а Берия курировал «шарашки», где собирали осужденных ученых, которые работали над передовой тематикой - папиросы доставались и тем, кто к Берия не был вхож.

Есть воспоминания нашего видного конструктора Туполева, когда он после совещания начал собирать коробки с папиросами, которые лежали на столе. И на вопрос Берия: «Что это вы делаете?», Туполев сказал: «Нам не дают нормального табака, я вот для коллектива у вас и соберу».

Можно было не завезти в исправительно-трудовые лагеря еду, уменьшать пайки, а вот незавоз табака – это, как правило, выливалось в мощнейшие бунты.

...Курили Буденный, Ворошилов. Окружение Сталина все курило, за исключением, пожалуй, Хрущева.

- Хрущев и на фронте не курил?

- Нет.

- А Брежнев?

- Леонид Ильич был заядлым курильщиком, как и Константин Устинович Черненко. Но Черненко бросил, когда ему сделал замечание Брежнев. Генсек в этот момент уже не курил, и тут увидел Черненко с сигаретой, и сказал: «Константин, очень вредно, очень неправильно. Надо немедленно бросить». И Константин Устинович в один день бросил. Он был секретарем ЦК, занимался организационной работой.

- А Брежнев что курил?

- «Новость». Тогда была только коротенькая «Новость». Но для Брежнева специально делали длинную. И стоила она сначала 30, потом 40 копеек. В твердой пачке. («Новость» обычная была в мягкой пачке, в бумажной.) А в твердой - изготавливали на одной линии, специально для Брежнева.

- Это был другой табак, не тот, что мы курили?

- Я думаю, что отличался. Есть фотография, где Брежнев в 1976 году, это было во время полета «Союз – Аполлон», - у него в руках пачка как раз пачка «Союз – Аполлон». Брежнев и эти сигареты курил. Но в конце 70-х годов он уже бросил курить по настоянию врачей.

- И - потом любил нюхать дым.

- Да. Более того, когда отдыхал в Крыму, там был бассейн на берегу моря. Есть фотографии, где сотрудники охраны - генерал Владимир Медведев и начальник объекта «Заречье» Олег Сторонов, - вдвоем лежат на бортике бассейна, Леонид Ильич подплывает, они закуривают, и Брежнев нюхает дым. Генсек просил, чтобы при нем курили и в машине. Ностальгия по табаку у него была до последних дней.

- А вот Михаил Горбачев не курил, хотя и - бывший комбайнер.

- Да, он не курил.

- А Ельцин?

- Не курил и Борис Николаевич. Не курит и Владимир Владимирович. Дмитрий Анатольевич тоже не курит. Правильный образ жизни.

- Тогда понятно, почему пепельницы из Кремля исчезли. При Ельцине они еще были. И были курилки в Кремле. А теперь курилок практически нет.

- Приезжают журналисты, как наши, так и зарубежные. Приходят гости. Конечно же, есть специальные места, где и в Кремле можно курить. Но это сильно не приветствуется.

- Кем?

- Администрацией Кремля.

- Следующие президенты у нас будут некурящие?

- Исходя из тенденции…

- Если кто-то хочет победить на выборах, он должен быть обязательно некурящим!

- Наверное, это не главное условие. Но это то, что вполне позитивно воспримет население.

- На вашей книжке будет надпись - «ФСО России предупреждает: курение опасно для вашего здоровья»?

- Это прерогатива Минздрава.

- Второй том будете готовить?

- Еще не издана даже эта книга. Подумаем...