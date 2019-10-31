Эксперт: Реальное усиление группировки натовских кораблей в Черном море пока невозможно

Генсек Северо-Атлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в Одессе: «Для НАТО ситуация в Черном море имеет огромное стратегическое значение. Наше присутствие в этом регионе увеличивается». Главный редактор журнала «Арсенал отечества», полковник запаса Виктор Мураховский заявление натовского чиновника всерьез воспринять попытался, но не смог.

- Виктор Иванович, ждать ли нам нашествия натовских боевых судов у берегов Крыма, в прямой видимости Анапы, Новороссийска и Сочи?

- Ух ты, какое неожиданное заявление от Столтенберга! Ну да, кроме кораблей стран-членов НАТО Румынии, Болгарии и Турции другие государства, входящие в этот альянс, более, чем на месяц, свои боевые надводные и подводные суда запускать в черноморскую акваторию, в принципе, права не имеют.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве.Фото: REUTERS

- По условиям конвенции Монтрё?

- Ну конечно! Что касается захода любых невоенных кораблей — в этом смысле Черное море свободно. Это международные воды.

Главный редактор журнала «Арсенал отечества», полковник запаса Виктор Мураховский.Фото: YouTube

- Но это ведь не Атлантика, не Тихоокеанский регион - из-за чего столько шума?

- Для нашей страны юго-западное направление стратегически важно для безопасности государства. Если бы черноморское побережье, кроме России, принадлежало исключительно странам НАТО - для нас бы это создало чрезвычайную обстановку ( надо напомнить, что Украина и Грузия, имеющие протяженную линию черноморского побережья, в НАТО не входят и в обозримом будущем вряд ли войдут - ред.).

- Мы поставили все необходимые системы на побережье, чтобы не опасаться потенциальных угроз от любых кораблей любого противника?

- Мы совершили некоторые действия - и у нас на этом стратегическом направлении существует баланс в обычных вооружениях. Который позволяет России чувствовать себя уверенно. Несмотря на всякие заявления всяких Столтенбергов.

Минный тральщик НАТО "Shkval" на морском вокзале Одессы. Фото Архип Верещагин/ТАСС

- Заявления могут быть связаны с ситуацией на турецко-сирийской границе?

- Могут. А, может, он что-то не то с утра принял. Поймите, Столтенберг ведь реально ничего не решает. Он не руководит никаким подразделениями НАТО! Для Украины такие заявления, может быть, и являются успокаивающими — вместе с поставками списанных катеров, которые к ним приходят в виде гуманитарной помощи Запада, в первую очередь из США.

- Вы сказали, что «мы совершили некоторые действия».

- Развертывание в Крыму межвидовой оперативно-стратегической группировки, обладающей всеми необходимыми средствами, вопрос по Черному морю - в смысле военной безопасности России — думаю, закрыл.

- Но при том усиление группировки натовских кораблей в Черном море все-таки возможно?

- На срок более, чем месяц, в настоящее время невозможен —только на время их учений, которые, как правило проходят в западной части акватории Черного моря.