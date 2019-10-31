В должниках у банкиров - более половины работающих россиян

Почти 49 млн россиян расплачиваются по кредитным долгам — это 54% работающего населения. Такого высокого показателя долговой нагрузки не было с 2012 года. Эти данные привела глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова, выступая на конференции «Кредитование 2020. Вызовы и новые возможности».

Причем доля ипотечников составила только 10,6% от всех заемщиков, более того, объем жилищных кредитов снизился с начала года на 5%. А основная масса долгов образовалась за счет потребительского кредитования, причем не обеспеченного. То есть люди берут деньги просто «на жизнь», а найдут ли, чем расплачиваться — это будет видно. Такой кредитный «жор» связан с тем, что с начала этого года банки смягчили условия выдачи ссуд. Спрашивается, зачем? Затем, что люди, которым нужны деньги, все равно пойдут занимать. Откажут в банке — обратятся в микрофинансовые организации под совершенно убийственные проценты. Так что нет смысла терять заемщика.

Вот и получилось, что банки после либерализации условий кредитования увеличили количество клиентов, но понизили их качество. Как следствие - рост просрочки по кредитам, это тоже отмечалось на конференции. Большинство клиентов имеют пока лишь один кредит, однако доля таких заемщиков снижается. Все больше людей берет второй кредит, чтобы расплатиться за первый.

ЭКСПЕРТ: БЕРУТ КРЕДИТЫ, ПОТОМУ ЧТО НЕТ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДА

- Задолженность растет потому что люди не могут поддерживать мало-мальски приемлемый уровень жизни, не залезая в кредитную кабалу, - так прокомментировал ситуацию директор Института проблем глобализации, ведущий Радио "Комсомольская правда" Михаил Делягин. - Казалось бы, это нормальная мировая практика — брать кредит на приобретение машины, квартиры и, имея стабильную зарплату, постепенно расплачиваться. Но у нас ситуация совершенно другая: у нас кредит берут уже даже на еду — это совершенно не мировая практика. Кроме того, мировая практика — это когда размер кредита в разы меньше, чем у нас. Так что люди берут кредиты не от хорошей жизни, не на развитие и роскошь, а потому что без этих денег уже просто не выживут. К чему все это приведет? К увеличению числа банкротств и росту социальной напряженности.

Директор Института проблем глобализации, ведущий Радио "Комсомольская правда" Михаил Делягин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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А вот у микрофинансовых организаций число займов резко сократилось. По итогам 3 квартала — на 13% по сравнению с кварталом предыдущим. В деньгах падение составило 5%. Но все это связано не с тем, что граждане поняли весь ужас займа под 1% в день. А в том, что ЦБ усилил требования к МФО, и те сами уже ограничивают выдачу в долг, чтобы не нарваться на санкции Центробанка.

Однако ростовщичество не исчезло, а ушло в тень. В сети можно увидеть все больше предложений о выдаче коротких займов под 10-50% в месяц. Множество таких объявлений можно увидеть и на столбах. Кстати, закон не запрещает физическим лицам давать деньги в долг под проценты.