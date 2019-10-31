Сергей Цеков: Запад сам спровоцировал кризис на Украине и помочь ей сейчас не мешало бы

Комиссия Украина-НАТО, которая провела свое заседание в столице незалежной, потрясла «оригинальностью» своих заявлений. Представители северо-атлантического альянса заявили: «Мы решительно осуждаем и не признаем незаконную и нелигитимную аннексию Крыма Россией». И чтобы к ним все прислушались, с серьезными лицами вдогонку добавили: «Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание Россией военной мощи в Крыму, которое является частью более масштабной модели российских агрессивных действий в регионе».

Шарманка старая, звуки неубедительные. Вздрогнули ли от таких суровых слов на полуострове ? Об этом «КП» спросила у представителя Крыма в Совете Федерации РФ Сергея Цекова.

- Страшно стало, Сергей Павлович?

- Сколько ни говори «халва» - во рту слаще не станет. Сколько они не будут твердить про «возращение Крыма в состав Украины» и о том, что он - составная часть этой страны — от этого полуостров украинским никак не станет. Ну не вернут все эти слова его под жовто-блакитные знамена!

- А что бы вы хотели услышать от представителей альянса?

- Они угрожают, вместо того, чтобы наконец-то дать объективную оценку процессам, которые происходили на Украине в 2013-2014-годах. Которые происходят и сегодня. Ведь случился антиконституционный переворот в европейской стране. Он был, кровавый с гибелью граждан этого государства. И с непосредственной угрозой жизни тех граждан Украины, которые проживали в Крыму. Не посмотрели на Западе внимательно на процессы, происходившие в Крыму, на Украине после разрушения СССР.

- Может, наоборот, очень пристально смотрели и все не только понимали, но и инициировали?

- Может, и так. Был бы объективный, непредвзятый анализ ситуации в динамике за несколько лет — они бы назвали действия Киева по отношению к полуострову абсолютным насилием. Во всех сферах жизни. Осуществлялось насилие над языком, над культурой, историей. Шло разрушение инфраструктуры. А они вместо объективной оценки занимаются словоблудием.

- Ситуацию такие громкие заявления не изменят никак?

- Это никак не будет способствовать стабилизации ситуации на Украине. Те, кто такие заявления принимают, возможно, и не вполне понимают, что никаких последствий их слова не вызовут. Кроме цитирование в СМИ.

-То есть, это заявления, которые не значат ничего — без малейшего влияния на реальную международную политику?

- Ну, собрались, поговорили. Помощь от них Крым не ждал и не ждет — мы и без них нормально развиваемся в составе Российской Федерации. А вот Украине в период ее кризиса, который Запад, кстати, и спровоцировал, помочь не мешало бы...