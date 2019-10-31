2019-10-31T17:03:04+03:00
Политика

Сергей Цеков: Запад сам спровоцировал кризис на Украине и помочь ей сейчас не мешало бы

Сенатор от Крыма в Совете Федерации прокомментировал «КП» заявления, сделанные представителями НАТО в столице незалежной по поводу судьбы южного полуострова
Игорь ЯКУНИН
Поделиться:
Комментарии: comments12
Сенатор от Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков.Сенатор от Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Комиссия Украина-НАТО, которая провела свое заседание в столице незалежной, потрясла «оригинальностью» своих заявлений. Представители северо-атлантического альянса заявили: «Мы решительно осуждаем и не признаем незаконную и нелигитимную аннексию Крыма Россией». И чтобы к ним все прислушались, с серьезными лицами вдогонку добавили: «Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание Россией военной мощи в Крыму, которое является частью более масштабной модели российских агрессивных действий в регионе».

Шарманка старая, звуки неубедительные. Вздрогнули ли от таких суровых слов на полуострове ? Об этом «КП» спросила у представителя Крыма в Совете Федерации РФ Сергея Цекова.

- Страшно стало, Сергей Павлович?

- Сколько ни говори «халва» - во рту слаще не станет. Сколько они не будут твердить про «возращение Крыма в состав Украины» и о том, что он - составная часть этой страны — от этого полуостров украинским никак не станет. Ну не вернут все эти слова его под жовто-блакитные знамена!

- А что бы вы хотели услышать от представителей альянса?

- Они угрожают, вместо того, чтобы наконец-то дать объективную оценку процессам, которые происходили на Украине в 2013-2014-годах. Которые происходят и сегодня. Ведь случился антиконституционный переворот в европейской стране. Он был, кровавый с гибелью граждан этого государства. И с непосредственной угрозой жизни тех граждан Украины, которые проживали в Крыму. Не посмотрели на Западе внимательно на процессы, происходившие в Крыму, на Украине после разрушения СССР.

- Может, наоборот, очень пристально смотрели и все не только понимали, но и инициировали?

- Может, и так. Был бы объективный, непредвзятый анализ ситуации в динамике за несколько лет — они бы назвали действия Киева по отношению к полуострову абсолютным насилием. Во всех сферах жизни. Осуществлялось насилие над языком, над культурой, историей. Шло разрушение инфраструктуры. А они вместо объективной оценки занимаются словоблудием.

- Ситуацию такие громкие заявления не изменят никак?

- Это никак не будет способствовать стабилизации ситуации на Украине. Те, кто такие заявления принимают, возможно, и не вполне понимают, что никаких последствий их слова не вызовут. Кроме цитирование в СМИ.

-То есть, это заявления, которые не значат ничего — без малейшего влияния на реальную международную политику?

- Ну, собрались, поговорили. Помощь от них Крым не ждал и не ждет — мы и без них нормально развиваемся в составе Российской Федерации. А вот Украине в период ее кризиса, который Запад, кстати, и спровоцировал, помочь не мешало бы...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Трамп пообещал, что США и Китай подпишут 60% торгового соглашения
Турция продолжит работу по развертыванию С-400 до весны 2020 года
Сутки мерзнем и тепло: синоптик рассказал, когда в Москве снова будет плюс
На востоке Москвы крупный пожар охватил склад с резиной
Турция обсуждает с Россией передачу пленных сирийских военных
США обвинили Россию в желании распространить С-400 по всему миру
«Я отвечаю, что не выпивала»: Алексей Гуськов встал на защиту Лидии Вележевой
Умер Антон Матезиус, экс-участник группы Billy’s Band
Зеленский прокомментировал разрешение Дании на строительство «Северного потока - 2»
Тело пропавшей с пляжной вечеринки британки в Камбодже нашли в море
Путин назвал «системной проблемой» разрыв между муниципальным и государственным уровнем
Глава Чувашии провел заседание Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности
На предложение изменить систему закупок президент ответил анекдотом про бабушку
Путин об ужесточении наказания за врачебные ошибки: «Важнее чтобы наказание было неизбежным»
Ради доставки астронавтов NASA на МКС Роскосмос «ужмет» российский экипаж
В Совфеде оценили американский сценарий по сдерживанию РФ и Китая
Зеленский назначил разведение сил в Петровском на 4 ноября
В Минобороны опровергли подлинность видео с «издевательствами» над солдатом-срочником в Забайкалье
Apple купила у российской компании бренд брелоков для поиска ключей
Шипы или липучка: Автоэксперт дал совет автомобилистам
В Нью-Йорке запретили фуа-гра из-за жестокого обращения с животными
Домушники вынесли из квартиры безработного москвича валюту и драгоценности на 15 миллионов рублей