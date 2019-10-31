Еще один «перевал Дятлова»? Отчего погибли туристы на Чивруайском плато

В январе 1973 года в Ловозерском районе Мурманской области погибли 10 туристов: 9 парней и девушка.

25 января лыжники из турсекции Куйбышевского авиационного института под руководством двух опытных спортсменов Михаила Кузнецова и Валентина Землянова вышли на маршрут второй категории сложности из поселка Ильма.

Состав группы. Верхний ряд (слева направо): Михаил Кузнецов, Валентин Землянов, Илья Альтшулер, Лидия Мартина, Александр Новоселов. Нижний ряд: Юрий Ушков, Артем Лекант, Сергей Гусев, Юрий Кривов, Анатолий Пирогов. Фото: личный архив Виктора Ворошилова

СОСТАВ ГРУППЫ

Руководитель Михаил Кузнецов, разрядник по лыжному туризму, студент-заочник юридического вуза - 24 года.

Руководитель Валентин Землянов, выпускник КуАИ - 23 года.

Илья Альтшулер, выпускник КуАИ, кинооператор - 23 года.

Лидия Мартина, инженер в НИИ «Экран» - 26 лет.

Александр Новоселов, первокурсник КуАИ - 18 лет.

Юрий Ушков, первокурсник КуАИ - 18 лет.

Артем Лекант, первокурсник КуАИ - 17 лет.

Сергей Гусев, первокурсник КуАИ - 17 лет.

Юрий Кривов, первокурсник КуАИ - 17 лет.

Анатолий Пирогов, первокурсник КуАИ - 17 лет.

На плато поисковики нашли спальник туристов, который унесло ветром. Фото: из личного архива Владимира Борзенкова

Туристы прошли перевал Эльморак, переночевали в низине на границе леса. На следующий день поднялись по реке Чивруай, пообедали и, несмотря на начавшуюся поземку, решили штурмовать Чивруайский перевал. Что происходило дальше - загадка.

Спустя пару дней этим же маршрутом шли лыжники из Московского авиационного института. Руководитель группы Виктор Самоделов первым увидел жуткую картину. Из-под снега высовывалась замерзшая рука. Это была рука Михаила Кузнецова. Самоделов с товарищами принялись раскапывать это место и обнаружили пять тел, лежащих в растянутой на снегу палатке.

Как только лыжники добрались до ближайшего поселка, они сообщили о трагедии на Чивруае.

Поиски остальных туристов длились несколько месяцев. Последнего погибшего удалось найти только в июне, когда уже сошел снег.

На уровне Кировского облисполкома была создана комиссия по расследованию причин гибели туристов. Кроме гражданских поисковиков на Чивруае работала военная авиация.

Родственникам погибших сообщили, что произошел несчастный случай и все умерли от замерзания.

Согласитесь, произошедшее уж слишком напоминает события 1959 года на перевале Дятлова. Тот же несчастный случай, когда девять туристов погибли от замерзания согласно версии следствия.

Гибель туристов на Чивруайском плато: копия трагедии на перевале Дятлова? 00:00 00:00

НАЧАЛ РАССЛЕДОВАНИЕ И ПОГИБ

Как и в истории с дятловцами, близкие и друзья погибших на Кольском не доверяли следствию. Нижегородский бизнесмен Виктор Ворошилов, родственник одного из туристов, решил заново изучить обстоятельства той трагедии. В январе 2019 года Виктор побывал на Чивруайском перевале, поговорил с поисковиками. Ворошилов хотел добиться возобновления расследования случившегося на Чивруае. Взялась же прокуратура за перевал Дятлова. Значит, и в этой трагедии можно поставить точку.

Тем более в прессе появились различные версии трагедии 1973 года. Это и неудачный запуск метеорологической ракеты, якобы погубившей туристов. И меряченье - болезнь, которую называют полярным бешенством. Когда сразу несколько человек впадают в безумство и начинают совершать некие неадекватные действия, приводящие к гибели.

17 сентября этого года поздно вечером Виктора Ворошилова убили между гаражей. И это сразу же породило слухи, что убили из-за расследования гибели туристов. Но скоро задержали подозреваемого. Им оказался недовольный покупатель, которому накануне Ворошилов продал прицеп. В «КП»-Нижний Новгород» выяснили, что покупатель позвал Виктора на встречу, показать какие-то недостатки прицепа. Когда Виктор стал уходить, тот кинул ему кирпич в голову. Испугался, затолкал труп в машину и поджег ее.

Так откапывали погибших из-под снега. Фото: из личного архива Владимира Борзенкова

ИСКАЛИ ДО ИЮНЯ

Но вернемся к событиям на Кольском. Зимой 1973 года пятикурсник Московского авиационного института, кандидат в мастера спорта по туризму Владимир Борзенков участвовал в поисках туристов.

- Маршрут, на котором погибла группа, был одним из самых популярных, - рассказал Владимир Борзенков в студии радио «Комсомольская правда» (97,2). - Больше десяти подобных групп туда выпускали только от МАИ. Мы посчитали: за тот сезон по Кольскому прошло около 300 групп.

- Вы лично знали погибших?

- Да, и Мишу Кузнецова, и Валю Землянова, и Илью Альтшулера.

- Кстати, почему в группе было два руководителя?

- Изначально поход планировался двумя составами - группа Кузнецова и группа Землянова. Но потом кто-то сессию не сдал, кто-то заболел. Народ отсеялся и осталось 10 человек. Решено было идти одним составом, но с двумя руководителями. С точки зрения безопасности, это правильное решение.

- Вы прилетели в Кировск...

- И прямо на аэродроме пересел в вертолет с поисковиками. Когда мы прилетели на место, сразу нашли первые пять трупов. Они лежали на половине разобранной палатки. А другой половиной прикрылись. Михаил лежал крайним и держал рукой оттяжку палатки, чтобы ветром не унесло. Так и умер.

- Если в палатке нашли только пятерых, значит группа разделилась?

- Судя по всему, да. В марте в 300 метрах от палатки мы нашли Лиду Мартину и Сашу Новоселова. Очевидно, они попытались вернуться обратно к лесу, но не смогли идти против ветра. Валю Землянова и Артема Леканта обнаружили в апреле на другом спуске с перевала. Скорее всего, они хотели разведать дальнейший маршрут, чтобы не возвращаться к лесу. Но сил не хватило. Замерзли. Илью Альтшулера мы отыскали только 1-го июня. Как раз в том месте, где крутизна склона около 45 градусов, может быть, побольше даже. Судя по его позе, он поднимался наверх.

Табрис Шарафиев в экспедиции на Антарктиде. Фото: из личного архива Табриса Шарафиева

СЛЕДОВ БЫЛО МАЛО

- Почему они решили штурмовать перевал, если погода была плохая?

- Годом раньше Миша Кузнецов, Илья Альтшулер и Валя Землянов ходили примерно тем же маршрутом. И они просрочили контрольный срок на день. Спасатели тут же организовали их поиски. Так вот я думаю, что в этот раз Кузнецов и Землянов решили штурмовать перевал, несмотря на ухудшающуюся погоду, чтобы опять не сорвать сроки. Но на самом деле им надо было вернуться вниз, выслать пару человек в Ильму, дать телеграмму, что они задерживаются из-за непогоды.

- На месте с вами работал следователь из прокуратуры Кировска?

- Конечно. И мы писали много бумаг для него. Помогали заполнять протоколы обнаружения тел и т.д.

- Я встречала в некоторых публикациях, что расследование было якобы засекречено.

- Сомневаюсь. Что там секретить-то?

- С вас никто никаких расписок не брал?

- Да, Боже упаси. Нет.

- Что, по вашему мнению, случилось с туристами?

- Типичное замерзание.

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ВОЕННЫЕ?

С этим выводом не согласен брат погибшего Анатолия Пирогова.

- Я хорошо помню, как они собирались в этот поход, - рассказывает Владимир Пирогов. - Крепкие ребята. У них было отличное обмундирование, рассчитанное на сильный мороз. Спальники. Но когда они замерзали, почему-то не укутались в эти спальники. И много теплых вещей еще в рюкзаках осталось. Мне непонятно, почему они не воспользовались дополнительной одеждой.

- А это правда, что туристов искали военные?

- Отец Михаила Кузнецова был военным летчиком, и он обратился к командующему Ленинградским военным округом выделить на поиски военную авиацию. Ему пошли навстречу.

- Хоронили в цинковых гробах?

- Нет, брехня это. В открытых хоронили. Только последних закрывали, потому что вид у них был не очень.

- Как вашим родителям объяснили гибель их сына?

- Версия была одна – переохлаждение. Но почему они не спрятались от непогоды? Почему разбрелись? Все это до сих пор непонятно.

Место, где произошла трагедияФото: Рушан КАЮМОВ

АЛЬТШУЛЕРА СДУЛО ВЕТРОМ

У специалиста по радиоразведке, метеоролога Табриса Шарафиева есть объяснение тому, что группа разделилась. В 1973 году он тоже учился в КуАИ и был заядлым туристом. Многих погибших ребят знал лично.

- Я думаю, что Альтшулера сдуло с обрыва сильным порывом ветра, - говорит Табрис Кавиевич. - Это самая вероятная причина, по которой вся группа осталась на гребне, а не ушла вниз. Не могли бросить товарища. Часть пошла на поиски, а часть осталась, накрывшись палаткой. Альтшулера нашли последним, в июне. Под самым обрывом. Чивруайский перевал очень хитрый. Подъем на него пологий и при ясной погоде кажется, что проскочить его просто. Но на спуске крутые обрывы, и при хорошей видимости сложно найти дорогу. А если метель началась, то дело труба.

- По вашему мнению, из-за чего они погибли?

- Замерзли. Переждали бы этот ураган, укрывшись в снежной пещере, но если Илью, действительно, сдуло, то они не могли спрятаться. Нужно было спасать его. А тут еще два руководителя в группе. Наверняка, начались споры.

- Почему они не оделись в дополнительную одежду?

- Они пытались. Поисковики находили одежду и спальники, которые разнесло ветром. Не получилось одеться. Прикрылись пологом палатки кое-как и все.

- Были ли у погибших какие-то необычные травмы?

- Таких переломов, как у погибших на перевале Дятлова, у ребят не было. Только обморожения. Я видел на похоронах, какими черными были лица умерших. Это от мороза.

- Приходилось ли вам попадать в экстремальные ситуации?

- Я двенадцать лет зимовал на полярных станциях. Бывал и на Северном Урале, и за полярным кругом. Один раз попали с группой в жуткий ураган. Кое-как раскопали пещеру в снегу, поставили внутри палатку и сидели, окопавшись, три дня, пока не распогодилось. Если бы наши ребята все сделали правильно, они бы выжили.

Вертолет на Пунче перед вылетом на плато в феврале 1973. Фото: из личного архива Владимира Борзенкова

КАК НА БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ

- Неужели вы в этой истории какую-то загадку ищете? - спрашивает меня опытный турист, эксперт по выживанию в экстремальных условиях Дмитрий Алешкин. - Я подробно изучил эту аварию. При сильном ветре и морозе шансов выжить у них не было.

По документам, в день гибели группы 26 января 1973 года температура опускалась до минус 26-ти, отмечалась высокая влажность и ветер до 22 метров в секунду. Но самое главное: «усиление ветра спровоцировало сильную низовую метель, которая началась около 9 утра 26 января и продолжалась 30 часов».

- Дмитрий, но почему они не могли одеться потеплее? Укрыться в снегу.

- Разгоните машину до 120 км в час и высуньтесь в окно. Дышать будет трудно! При такой скорости ветра максимум, что можно делать – это передвигаться на четвереньках, либо по-пластунски. И добавьте мороз. Быстро спрятаться в снегу они тоже не могли. Не было в те времена алюминиевых лопаток, которыми сейчас можно в считанные минуты яму выкопать. И еще. Посмотрите топографическую карту, что представляет из себя этот перевал. Это аэродинамическая труба. Ущелье - с одной стороны, ущелье - с другой. При оптимальном ветре эти географические условия срабатывают как ускоритель. И если внизу ветер дул со скоростью 22 метра в секунду, но на перевале он мог быть все 40, а то и 50 метров.

- Заслуженный мастер спорта Петр Лукоянов писал, что когда туристы начали подъем, уже мела поземка. Так не лучше ли было переждать непогоду?

- Я вам честно скажу, это человеческая неопытность. По себе знаю. Я в такую ситуацию попал однажды на Чукотке. Погода испортилась за два часа. Видимости ноль. Мы успели выкопать траншею, поставить там палатку, спрятаться внутрь. Помощь вызвали по спутниковой связи. С тех пор я стал осторожнее.

ВОПРОС РЕБРОМ

Можно ли сравнивать этот случай с трагедией на перевале Дятлова?

- По численности трагедия с самарскими лыжниками превзошла ту, которая случилась четырнадцатью годами ранее, - говорил журналистам Виктор Ворошилов. - Однако про группу Дятлова знают все, а об этой беде нигде не говорится. Хотя это была трагедия невероятного масштаба! Студенты Самарского института, в основном первокурсники, замерзли в самом центре Кольского полуострова. По какой-то причине случившееся обросло тайнами и загадками, как и трагедия на перевале Дятлова.

Табрис Шарафиев не согласен с Ворошиловым.

- Я начал ходить в походы в середине 1960-х, - вспоминает Табрис Кавиевич. - Очень много было разговоров про этот перевал Дятлова. Мы обсуждали основную версию, что они поругались с местными жителями. Якобы, им местные запретили идти на этот перевал, а они над ними посмеялись и пошли. Так мне разные туристы рассказывали. А уж на основе каких фактов? Не знаю.

- Как вы думаете, могли дятловцы точно так же из-за погоды погибнуть, как туристы на Чивруае?

- Нет, вряд ли. Говорили, что там лавина сошла. Откуда она там взялась? Не было там следов таких природных катаклизмов. Сколько уж там экспериментов ставили, никого не накрыло. Скорее всего, там уголовщина произошла.

Эксперт Дмитрий Алешкин уверяет, Чивруай и перевал Дятлова - абсолютно разные истории.

- Я считаю, что на Северном Урале убийство произошло, - говорит он. - Ведь там не столько обморожения, сколько странные травмы обескураживают. Откуда сломанные ребра? Проломленный череп? Вряд ли это результат воздействия мороза и ветра.

Вот и я думаю, что никаких военных и государственных тайн в этом деле нет. Не видно здесь и ничего загадочного, что терзает умы исследователей тайны перевала Дятлова. Ребята, при всем уважении к их памяти, похоже, совершили ряд роковых ошибок, как утверждают специалисты.

Но если вы не согласны с автором и нашими экспертами или у вас есть дополнительные достоверные сведения об этой истории или же о трагедии на перевале Дятлова, пишите: konata@kp.ru.

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