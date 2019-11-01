Что изменится 1 ноября: частные автобусы, устойчивый рунет и сделки с электронной подписью

1.Готовимся к «суверенному Рунету»

Шуму вокруг этого закона было так много, что некоторые граждане боятся после 1 ноября остаться вообще без интернета. Эксперты успокаивают: прямо-таки 1 ноября никто вообще ничего не заметит. Закон предполагает переходный период до января 2021 года. В течение этого времени операторы связи должны установить специальное оборудование и принять прочие меры для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу отечественных интернет-ресурсов в случае, если их отрубят от зарубежных серверов.

2. Водителям личных автобусов и грузовиков надо установить тахографы

Тахограф — прибор для контроля скорости, маршрута, времени работы водителя. До сих пор обязанность устанавливать его на автотранспорт была только у предприятий. Но, как объясняют эксперты, примерно половина из всех состоящих на учете автобусов и грузовиков у нас зарегистрирована на частных лиц. Таким образом предприятия пытаются уходить от налогов и лишней ответственности.

С 1 ноября тахограф должен быть и на частных грузовиках и автобусах, включая микроавтобусы (см. «Вырежи и сохрани!»)

- Штрафы для граждан как таковых невелики: до 5 тыс. руб. за отсутствие исправного и работающего тахографа и до 2 тысяч рублей за пребывание за рулем больше нормы (режим работы тоже фиксирует тахограф), - объяснил «КП» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Высокие штрафы установлены для предприятий, которые выпустили такую машину на линию.

Но тут есть тонкий момент. Если гражданин, будучи физическим лицом, зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и формально работает на себя (увы, обычная практика многих предприятий — оформлять водил как ИП и не заключать с ними трудовых договоров), ему придется заплатить по полной - до 50 тысяч рублей.

Под новшества попадают и граждане, которые владеют мини-автобусами чисто для личных нужд. Например, их используют многодетные семьи. Правда, им штрафы «для предприятий» не грозят.

Какие штрафы ждут нарушителей?

Самого водителя, если нет тахографа, - от 3 до 5 тыс. рублей

Его работодателя:

- для должностного лица, выпустившего машину на линию, — 7-10 тыс. руб.

- для ИП — 15-25 тыс. руб.

- для юридического лица — 25-50 тыс. руб.

ВАЖНО!

С нововведениями, связанными с тахографами, возникла путаница — до сих пор не внесены все необходимые поправки в правила дорожного движения и приказ Минтранса. Но, как объясняют юристы, это не избавляет водителей от штрафов за отсутствие тахографа: поправки в закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс об административных нарушениях в силу вступают, а эти документы главнее.

3. МФО не смогут выдавать займы под залог жилья

Раньше микрофинансовые организации (МФО) имели право выдавать ссуды под залог квартиры или другой недвижимости. Теперь им это запрещено — такой кредит гражданин может взять только в банке. Исключение — займы на предпринимательскую деятельность.

Цель запрета — обезопасить граждан от мутных схем, по которым у них отбирали жилье за малейшую просрочку.

Раньше микрофинансовые организации имели право выдавать ссуды под залог квартиры или другой недвижимостиФото: Алексей БУЛАТОВ

4. Граждан будут предупреждать о сделках по электронной подписи

Если Росреестр получит документы о продаже или, скажем, дарении недвижимости в электронном виде, то теперь на всякий случай будет уведомлять об этом факте собственника. Это еще одна форма защиты от мошенников. Если гражданин ничего продавать не собирался, у него есть шанс быстренько сообщить об этом в Росреестр — мол, это не я и электронная подпись не моя.