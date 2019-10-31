Будущее - за технологиями: cоциальные госуслуги переходят в онлайн

Региональный выездной семинар-совещание по Дальневосточному федеральному округу «О реализации проектов Фонда социального страхования Российской Федерации» длился два дня. За это время участники успели поделиться массой интересной и актуальной информации, опытом и проблемами. Помимо управляющих региональными отделениями в ДФО, на семинар собрались представители работодателей, ответственных министерств и надзорных ведомств.

«Нужна критика»

Как понять, на какие выплаты мы имеем право? Именно для этого и была создана электронная платформа от Фонда социального страхования - «Социальный навигатор». В приложении собраны сведения о всех социальных учреждениях, оно проложит удобный маршрут, подскажет режим работы. Есть специальный калькулятор, благодаря которому можно самостоятельно рассчитать сумму выплаты и многое другое. Приложение сейчас проходит активную обкатку.

В Хабаровском крае приложение попросили протестировать представителей организаций инвалидов, будущих мам и других категорий потенциальных получателей выплат. На семинаре-совещании их попросили высказаться, причем московские гости не просили хвалить продукт. Наоборот, в Фонде подчеркнули: нужна критика, которая позволит создать максимально удобное, информационно емкое и в то же время простое приложение.

Оказалось, что к интерфейсу «Социального навигатора» претензий почти нет, он интуитивно понятен. Есть пожелания по объему приложения - оно довольно велико, на стареньких или очень бюджетных смартфонах его некомфортно использовать. Поэтому, как заверил заместитель председателя ФСС РФ Михаил Барбазюк, сейчас разработчики активно работают над тем, чтобы сжать платформу.

Больничный без подделки

Помимо «Социального навигатора», Фонд активно продвигает электронный лист нетрудоспособности. Хабаровский край стал одним из пилотных регионов для обкатки проекта, и сегодня, спустя всего пару лет, электронный больничный уже становится обыденностью.

Система полностью электронная, пациент в физическом виде больничный на руки не получает. Помимо экологической составляющей (экономия бумаги) и более бережного отношения к рабочему времени врачей, электронный лист нетрудоспособности исключает возможность подделок.

- За время реализации проекта мы обнаружили около 140 фальшивых листов нетрудоспособности. Это украденные у государства и других граждан деньги, - пояснил управляющий Хабаровским региональным отделением ФСС Андрей Деркач. - Замечу, что обычные листки по-прежнему в ходу, однако постепенно они вытесняются электронными.

Вообще Хабаровский край среди дальневосточных регионов - настоящий пионер по внедрению прорывных проектов ФСС. Восемь лет на территории края работает проект «Прямые выплаты» - деньги из Фонда поступают застрахованному лицу напрямую, минуя различных посредников в лице работодателей и других инстанций.

- Мы ушли от ситуации, когда на предприятии нет или не хватает оборотных средств и руководство его начинает «экономить» на людях. Сегодня проблем с получением денег по листку временной нетрудоспособности и иным основаниям в Хабаровском крае нет, - подчеркнул Андрей Деркач.

Особенно «выстрелил» проект «Прямые выплаты» в наводнение. Предприятия, оказавшиеся в зоне подтопления, вынуждены были приостанавливать деятельность. Если бы их сотрудники получали деньги по больничным, декретные и другие выплаты по старинке - через бухгалтерию компании, то рисковали бы остаться без средств к существованию. Но благодаря исключению посредника в лице предприятия между Фондом социального страхования и непосредственно застрахованным гражданином люди пережили наводнение с меньшими сложностями.

«В режиме ЧС»

Как отметил руководитель департамента проектного развития Фонда социального страхования Михаил Шульпин, в ближайших планах - создание «Сервисы в режиме ЧС». На такую идею Фонд натолкнули масштабные наводнения последних лет в Иркутской области и в Приамурском регионе. Люди, оказавшиеся в зоне чрезвычайной ситуации, по определению - уязвимая категория, остро нуждающаяся в немедленной помощи. И, как показал горький опыт, зачастую граждане не знают, с чего начать: в какое ведомство обратиться, какие документы нужно представить, какую помощь им могут предоставить государство и местные власти. А государство и местные власти, в свою очередь, вынуждены по крупицам, через разные ведомства собирать информацию о гражданах, нуждающихся в поддержке. Теряется драгоценное время, нарастает социальная напряженность, возникает недопонимание с обеих сторон. Но понятно, что основная причина - нехватка информации.

Идею создания единой для всех служб и ведомств платформы, на которой бы скапливалась информация со всей зоны ЧС, поддержали представители ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Спасатели отметили, что такой сервис мог бы сэкономить драгоценное время.

- Если речь идет о помощи людям, о спасении их жизней, мы готовы активно включиться в работу, - уверенно заявил Виталий Дарчия, заместитель руководителя ГУ МЧС по Хабаровскому краю. - Действительно, разрозненность и дублирование информации может негативно повлиять на скорость оказания помощи. Давайте вместе выработаем платформу, обсудим, какая информация должна размещаться на ней, как будут защищаться персональные данные граждан.

По итогам региональных совещаний в Фонде подготовят обобщающий документ, который будет представлен в федеральном правительстве. Вопрос защищенности и комфорта граждан - один из приоритетных для высшего руководства.