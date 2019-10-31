2019-10-31T20:45:21+03:00
Спорт

Алина Загитова чисто откатала тренировку перед Гран-При Франции, а Косторная упала с тройного акселя

По-разному подходят к первому в старте сезона ученицы Этери Тутберидзе [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова готова к Гран-При Франции.Алина Загитова готова к Гран-При Франции.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские фигуристки Алина Загитова и Алена Косторная провели свои официальные тренировки перед стартом Гран-При Франции. Для обеих спортсменок это будет первый старт в новом сезоне, а для Косторной - вообще первый в жизни этап Гран-При среди взрослых.

Загитова прекрасно откала весь свой заготовленный контент, исполнив все необходимые элементы. А вот у Косторной дела не особо заладились. Она заявила на этап во Франции три тройных акселя.

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Алина на тренировке Тренеры: Даниил Маркович и Сергей Викторович Источник: GijiStellata #AlinaZagitova # # #алиназагитова #IDF2019 #InternationauxDeFrance2019 #АлинаЗагитоваФранция2019
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А на тренировке ей чисто удался лишь один. В остальных случаях - были ошибки с исполнением. И ей пришлось воспользоваться советами тренеров и даже на время уйти в раздевалку. После возвращения на лед не удалось идеально выполнить "триксель". И тренировка подошла к концу.

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Today's practice video Cr: twitter gijistellata _____ Tags #teamkostornaya #alenakostornaya #аленакосторная #figureskating #IFP2019
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Этап Гран-При Франции в Гренобле пройдет с 1 по 3 ноября. Все ждут, чем закончится в женской части соревнований противостояние Алины Загитовой и Алены Косторной.

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#Repost twitter gijistellata "Few 3A attemps, only one correct she looks upset now and Daniil talks a lot with her" _____ Tags #teamkostornaya #alenakostornaya #аленакосторная #figureskating #IFP2019
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ИСТОЧНИК KP.RU

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