«Я умираю от страха»: Алла Пугачева дала волю эмоциям перед выступлением в Минске

Пока киноманы по всей России бронируют места на фильм «Тот самый концерт» о юбилейном шоу Аллы Пугачевой, 70-летняя звезда уже едет в своём персональном железнодорожном вагоне в Минск, где в субботу отгремит ее долгожданный сольник. Билеты в многотысячную арену уже проданы, Аллу Пугачеву там ждёт традиционный аншлаг.

Напомним: Алла Борисовна почти всегда путешествует на поездах, поскольку боится летать на самолетах.

- Когда сажусь в самолёт, всегда говорю: «Боженька, сохрани меня! Я ещё книгу не написала!» - шутит о своих авиапутешествиях королева российской сцены.

На вокале певица появилась со своим директором Еленой Чупраковой и водителем Игорем Польшиковым.

Длинное чёрное бархатное пальто, стильная шляпка и прямые белокурые локоны. В таком сногсшибательном образе Алла Борисовна зашла в свой вагон. Для путешествий на поездах артистка всегда арендует персональный вагон, в котором вместе с ней едет ее директор и помощники. В вагончике, помимо двух купе, есть спальня звезды, кухня, столовая и даже душ.

Журналисты на вокзале атаковали артистку вопросами, мол, не переживает ли она перед выступлением в Минске. Все-таки более десяти лет у Пугачевой не было там сольников.

- Я чуть не умираю от страха! - призналась на подходе к своему вагону певица.

Кстати, и в интервью «Комсомолке» Алла Пугачева не раз говорила, что волнуется перед каждым выступлением.

alla_pugacheva_forum Алла Пугачева не раз говорила, что волнуется перед каждым выступлением

- Как это не волноваться?! Это же чувство ответственности, - делилась в беседе с «Комсомолкой» Алла Пугачева.-

Наступает такой момент, когда ты понимаешь, что у тебя нет права на ошибку. Когда-то ты имел такое право- весело, бесшабашно выходить к зрителям. А сейчас так уже нельзя. Профессионал.

За пять минут до концерта...

Даже за неделю до выступления мне нужно собраться с мыслями, с образом своим

- Аллы Пугачевой (смеется.). За кулисами я забываю обо всем.

Так сложилось, что ко мне в эти дни лучше не подходить (смеётся.).