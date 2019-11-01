Поездки на Новый год-2020: Самолетом в Турцию или автобусом по Золотому кольцу? Деньги те же

До новогодних каникул всего два месяца. Или целых два месяца? У туристов в голове уживаются обе эти мысли. С одной стороны, в октябре 2019 года в турфирмах раскупили в 2,5 раза больше путевок на праздники, чем в прошлом году (это данные онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru о продажах 120 российских туроператоров). Россияне стали планировать поездки заранее. Потому как на примере прошлых лет стало ясно: на новогодние даты ждать горящих путевок и скидок в последний момент не стоит, все будет только дорожать.

С другой стороны, 23% потенциальных путешественников еще не уверены, получится ли вообще уехать куда-нибудь на Новый год. Таковы результаты опроса, проведенного туристическим порталом OneTwoTrip.

С каждым днем неопределившихся становится все меньше - как и сравнительно недорогих билетов, и свободных номеров в отелях. Хотя туроператоры признаются, что пока не все новогодние программы опубликованы на сайтах. Так что у тех, кто дотянул до ноября, есть и свои бонусы. «КП» вместе с экспертами составили мини-рейтинги популярных и самых дешевых маршрутов для новогодних путешествий.

Экскурсии и красивые города

Экскурсии по Золотому кольцу (автобусный тур на 5 дней стоит 19 - 20 тысяч рублей на человека), поездки в гости к Деду Морозу в Великий Устюг (см. «Кстати»).

В Европе наши путешественники предпочитают Рим и Милан, Вену, Прагу и Барселону. Охотно летят и в Стамбул.

Бюджетные:

- Встретить Новый год в Европе можно даже за 6 тысяч рублей, - удивляет PR-директор «Интуриста» Дарья Домостроева. - Такова минимальная цена автобусного тура на 3 дня в Эстонию и Латвию с выездом из Санкт-Петербурга. В цену не входит новогодний банкет и экскурсии, они оплачиваются при желании дополнительно.

Небанально:

- Обратите внимание на турецкую Каппадокию с ее марсианскими пейзажами и целыми городами в скалах. И Памуккале со спа-отелями и термальными источниками, - советует Дарья Домостроева.

Горные лыжи

Популярные:

Австрийские и Итальянские Альпы, Андорра и Болгария - на этих снежных склонах в зимние праздники будет больше всего наших лыжников и сноубордистов. В России же вне конкуренции Красная Поляна.

Бюджетные:

- За границей дешевле всего горнолыжный отдых в Болгарии, Австрии и Андорре. Неделя катания в Болгарии с перелетом и размещением в отеле 4* обойдется минимум в 28 тысяч рублей на человека, в Австрии - в 34 тысячи, в Андорре - в 36 тысяч, - дает расклад Светлана Баранова, пресс-секретарь Tez Tour.

- В Красную Поляну можно слетать за 21 тысячу рублей на человека, - говорит руководитель отдела по связям с общественностью туроператора TUI Россия Ольга Иванова.

Важно: речь идет только о стоимости перелета и проживания. У горнолыжников будут еще расходы на ски-пассы и аренду снаряжения. В Красной Поляне на эти услуги часто уходит больше денег, чем в Альпах.

Небанально:

- Появились пакетные туры на российские горнолыжные курорты Шерегеш в Горной Шории (цена вопроса - от 25 тысяч на человека) и «Соболиная Гора» на Байкале (от 33 тысяч за неделю катания), - рекомендует Ольга Иванова.

- Я бы обратил внимание на зимний курорт Цахкадзор в Армении, - предлагает Григорий Луговой, PR-директор онлайн-тревел-агентства Biletix. - Лететь недалеко, не нужны не только виза, но и загранпаспорт. Прекрасная кавказская кухня и отсутствие языкового барьера.

Зимние пляжи

Популярные:

- Пальму первенства делят Таиланд, Вьетнам и ОАЭ (эмираты Дубай и Шарджа), - рассказала «КП» Дарья Домостроева.

- Среди популярных пляжных направлений - остров Хайнань в Китае, ОАЭ, Турция, Египет (с перелетом в Каир) и испанский остров Тенерифе, - добавляет Светлана Баранова.

Бюджетные:

- Полеты на Красное море по-прежнему под запретом, и с 1 ноября мы запустили зимнюю чартерную программу в Анталью, - рассказывает Дарья Домостроева. - В отелях есть подогреваемые бассейны и СПА, плюс любимый нашими туристами all inclusive. Встреча Нового года в люксовом отеле в Анталье стоит 32 - 33 тысячи на человека за 4-дневный тур.

А если выбрать отель попроще?

- Новогодние праздники с проживанием в 3-звездочной гостинице, питанием «все включено» можно организовать даже за 18 тысяч рублей на человека за 6 дней отдыха, - обнадеживает Светлана Баранова.

Из тех мест, где реально теплое море, дешевле всего Эмираты и Хайнань.

- Стоимость туров на остров Хайнань - от 30 тысяч рублей на человека. На неделю, с размещением в отеле 4*, из питания - завтраки, - продолжает Светлана Баранова.

- Тур в ОАЭ стоит от 39 тысяч рублей на человека, - ориентирует по ценам Ольга Иванова.

Что нового:

- Новый рейс на Кубу, Москва - Санта-Клара, - делится новостью Ольга Иванова. - Курорты на островах Кайо Санта-Мария, Кайо Лас-Брухас и Кайо Энсеначос, пока незнакомые нашим отпускникам, в отличие от легендарного Варадеро. Это заповедник, находящийся под охраной ЮНЕСКО. Для тех, кому интересен не только пляж, - экскурсии по следам Че Гевары и Хемингуэя.

КСТАТИ

Подарки Санта-Клауса выйдут дороже

- Из Москвы в Великий Устюг 2 января отправится праздничный поезд для родителей с детьми. Поездка на 3 дня стоит 34 тысячи рублей, включая дорогу и экскурсии. А обычные туры в Великий Устюг - от 10 тысяч рублей (без учета билетов).

- К Санта-Клаусу в финский город Рованиеми будут прямые рейсы из Москвы 30 декабря и 4 января. Цена - от 138 тысяч рублей на двоих за 5-дневный вояж.

По данным TUI Россия.