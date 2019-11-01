Как нас дурят в «романтических» телешоу

В начале 90-х было страшно популярно телешоу «Любовь с первого взгляда». Передача, которую вели Борис Крюк и Алла Волкова, выходила девять лет. Продюсеры не обещали устроить личную жизнь героев после эфира, а просто честно развлекали зрителей. Но все равно случилось много свадеб, участники шоу сдружились. Сейчас на ТВ сразу в нескольких передачах обещают выдать замуж или женить. Но теперь телевизионщики стесняются сказать, что снимают программы развлечения ради. Зрителей активно убеждают, что герои шоу пробились на ТВ, чтобы найти свое счастье, хотя по факту этого почти никогда не происходит.

«Жесткая постановка»

Весной на ТНТ начнется очередной «Холостяк» - проект, где девушки сражаются за руку и сердце знаменитого мужчины, в России ни разу не завершался свадьбой (в других странах такое случалось). Зато «карьерный рост» участниц налицо. Победительница последнего сезона «Холостяка» Дарья Клюкина участвовала в шоу дважды, в последний раз наконец победила - ее выбрал Егор Крид. А вскоре после эфиров вышла замуж за... топ-менеджера «Газпром-медиа» (забавно, но в этот холдинг входит и канал ТНТ).

Клюкина и ее соперница по «Холостяку» Виктория Короткова подписали контракт с агентством, где успешно монетизируют популярность: теперь у девушек многомиллионные контракты с люксовыми брендами. Руководит этим агентством другая экс-участница «Холостяка» - Дуся Бубель. Недавно к списку клиенток Бубель присоединились актриса Полина Гренц («Физрук») и экс-супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова. И вот ведь какое совпадение - в новом сезоне «Холостяка» примут участие именно эти дамы.

Кстати, главным героем 7-го сезона «Холостяка» станет не очередная знаменитость, а... стоматолог. Правда, Антон Криворотов - не рядовой дантист: он лечит зубы Паулине Андреевой, Павлу Деревянко, Ирине Горбачевой и другим богатым и знаменитым. Недавно он запел и даже выступил со своей группой на фестивале ВКонтакте. Этому увлечению доктора, разумеется, не помешает пиар на ТВ.

Еще одна клиентка агентства Бубель - модель Олеся Романо сейчас покоряет сердце Тимура Батрутдинова в шоу «План Б». К гадалке не ходи - после шоу Олеся начнет зарабатывать в разы больше. В «Плане Б» участвует и Ольга Бузова, которая в прошлом году так и не нашла мужа в шоу «Замуж за Бузову». Она признавалась: «Для одних участников проекта это было развлечение, для других - возможность засветиться на ТВ, третьи пиарили себя».

В этом году все то же самое: сражаться за сердца Тимура и Ольги пришли победительницы конкурсов красоты, начинающие стилистки, мужчины, которые рекламируют свой бизнес. Они делают все, что требует сценарий, в меру умений изображают страсть и мечтают хоть чуть-чуть прославиться. Искренние чувства в этих мечтах не фигурируют.

«Жесткая постановка!» - пишут зрители уже и в официальном Инстаграме шоу.

Бузова и Батрутдинов умело делают вид, что «План Б» - их последний шанс создать семью. Фото: Канал ТНТ

Не поженимся, так прославимся

Днем по будням в эфире Первого канала идет программа «Давай поженимся!». За 11 лет эфиров некоторые герои программы и впрямь поженились.

Искать героев в ежедневную программу все сложнее - чтобы соревноваться с молодежными каналами, в новом сезоне «Давай поженимся!» вовсю экспериментирует - на днях там танцевал жених в образе Человека-паука, а невеста стояла на голове в шпагате - причем девушка пришла на проект второй раз за год. В шоу много реальных историй из жизни. В отличие от программ на ТНТ, герои - обычные люди, похожие на тех, кто едет с вами рядом в метро. Но и сюда пробиваются ради пиара. Недавно в эфире побывала бизнес-леди Надежда из Ростова-на-Дону. Обсуждая свое участие в «Давай поженимся!» с друзьями в Инстаграме, Надя объясняет: «Это просто шоу... Это не значит, что мы туда за женихом ездили, мы его и не искали. И да, это пиар небольшой!»

Приходили на «Давай поженимся!» и известные люди. Зачем? Вестимо, торговать лицом. Звезда 90-х Михаил Муромов честно признался: «Я не общался после эфира с выбранной девушкой». Побывали на смотринах у

Гузеевой и Сябитовой вечный холостяк Тимур Батрутдинов, королева шпагата Волочкова, излечившаяся от всех зависимостей сразу Дана Борисова. Всерьез искать себе пару в развлекательном шоу они, конечно, не собирались.

МНЕНИЕ

Участие в таких программах - инвестиции в будущее Психолог Анетта ОРЛОВА:

- Красивых девочек много. Но их природные данные могут оценить только знакомые парни, а участие в телепроекте - способ повысить индекс своей уникальности. Это инвестиции в будущее. Красота тиражируется на миллионную аудиторию, после этого женщина может претендовать на богатого мужа или даже работу на ТВ. Участницы проектов, где делается акцент на внешней привлекательности, сексуальности, как показывает практика, удачно устраиваются. В качестве примера можно напомнить о судьбе экс-участницы «Дома-2» Виктории Бони (живет в Монако, родила ребенка от миллионера, имеет хорошие рекламные контракты. - Авт.).