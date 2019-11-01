Силикон или свое: 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс в прозрачном платье заинтриговала гостей вечеринки

В Голливуде Хэллоуин отмечают весело и с размахом: звезды первой величины устраивают разбитные вечеринки и соревнуются, к кому придет больше гостей. Комедийная актриса Бет Мидлер — хозяйка ежегодного благотворительного гала-вечера Hulaween — пригласила на свой бал супругов Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс. Те не подкачали и выбрали для костюмированного вечера невероятные наряды в стиле старого Голливуда.

Кэтрин пришла в образе признанной секс-дивы 30-х годов — актрисы Джин Харлоу. 50-летняя Зета-Джонс повторила наряд Харлоу из фильма «Ужин в восемь» 1933 года. Совершенно прозрачное платье не скрывало ее пышных форм. При этом под платьем на актрисе не было бюстгальтера. Глубокое декольте Кэтрин заставило гостей вечеринки весь вечер гадать: это природа одарила актрису такими безупречными формами, или над бюстом звезды поколдовал пластический хирург?

Кэтрин пришла в прозрачном платье.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Образ Кэтрин дополнили боа из перьев и светлый парик. В свое время Джин называли платиновой блондинкой — она стала первой звездой к кому приклеилось это прозвище. Светлые локоны Кэтрин подчеркнули роскошные драгоценности из белого золота и бриллиантов.

Майкл Дуглас тоже выбрал для вдохновения одного из самых известных киногероев прошлых лет. 75-летний актер пришел в костюме главного героя фильма «Лоуренс Аравийский». В картине 1962 года его сыграл Питер О’Тул. Майкл появился на балу в восточном наряде — в белой тунике и в золотом халате.

Майкл Дуглас выбрал костюм главного героя фильма «Лоуренс Аравийский».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Месяц назад супруги отметили двойной юбилей: Кэтрин и Майкл родились в один и тот же день — 25 сентября, но с разницей в 25 лет. Несмотря на то, что несколько лет назад Дуглас боролся с онкологией, Кэтрин уверена, что впереди у них еще много счастливых лет вместе. Надеяться на это позволяет пример отца Майкла: легендарному актеру Керку Дугласу, звезде фильма «Спартак» уже исполнилось 102 года.

Пара пережила немало испытаний – рак Майкла, лечение Кэтрин от биполярного расстройства и даже разрыв, который, к счастью, так и не привел к разводу. У супругов есть 15-летняя дочь Кэрис – красавица, вся в маму - и 18-летний сын Дилан. Супруги пока не рассказывают, собираются ли их дети продолжить актерскую династию. Но, судя по всему, наследники Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс пока не рвутся на экран.

Гости вечера заглядывали в декольте Кэтрин и гадали: натуральные у актрисы прелести или нет?Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Будущие супруги встретились в 1998 году в Европе, на кинофестивале во французском Довиле. Майкла и Кэтрин познакомил их общий друг Дэнни де Вито. Зета-Джонс представляла на фестивале свой новый фильм «Маска Зорро». Очарованный Дуглас настоял, чтобы их посадили рядом, за одним столом и практически сразу сказал ей: «Я хочу стать отцом твоих детей», чем немало смутил Кэтрин. Тем не менее, спустя два года, в 2000-м году, они поженились.

Ради Кэтрин Майкл оставил первую жену - в том же 2000 году он развёлся с Диандрой Дуглас, с которой прожил 23 года и воспитывал сына Кэмерона. В отместку первая жена ободрала Майкла как липку, отсудив половину его многомиллионного состояния.