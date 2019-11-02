Киевские социологи: население Незалежной не избавилось от тяги к халяве и обвинений России

На днях министр инфраструктуры и транспорта Украины Владислав Криклий выступил с заявлением, что Россия, дескать, должна выплатить репарации Украине после «возвращения Донбасса» Киеву.

- Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию, конечно нет. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию, - заявил Криклий в интервью телеканала «1+1». Для украинских министров это заявление обычное, но оно вызвало большой резонанс. Дескать, ха-ха-ха, новый министр инфраструктуры и экономики достойно продолжает дело своего скандального предшественника на этом посту Владимира Омеляна. Да-да, того самого, который то гиперлуп начинал строить, то закрывал транспортное сообщение с Россией, то еще озвучивал какой-нибудь фантастический бред. Отдельно указывалось на молодой возраст главного инфраструктурника и транспортника Незалежной – 32 года. Дескать, молод еще, необучен, несет глупости. Некоторые даже тали подкалывать министра, мол, такой тезис имел бы хоть какой-то смысл, если бы украинские танки стояли у стен Москвы. Чего, в принципе, нет и быть не может. Слава Богу, обратная картина тоже не наблюдается.

Владислав Криклий выступил с заявлением, что Россия, дескать, должна выплатить репарации УкраинеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Между тем, утверждать нечто подобное про министров украинского правительства, значит, совершать примерно такие же глупости, если не большие, только с противоположным знаком. Вот вам, к примеру, результаты социологического исследование, которое провел Киевский международный институт социологии в период с 27 августа по 23 сентября. Отдельно отметим, что это уже глубоко при Зеленском.

Больше половины украинцев считают ровно так же, как и Криклий. 59,3% опрошенных уверены, что восстановление Донбасса обязана оплатить «страна-агрессор». А что это, как не репарации? 32,9 участников опроса согласны с тем, что это – обязанность Украины, а 25,5% полагают, что для этого благого дела надо порастрясти олигархов. Поскольку предполагалось несколько вариантов ответов на этот вопрос, то остальные мнения распределились следующим образом: 16,9% намерены восстанавливать Донбасс за счет экспроприированных у «боевиков» средств, 14,5% надеются привлечь средства международных организаций, 10,8% - собственные средства «оккупированных территорий». Дальше начинаются средства США (5,7%), ЕС (4,6%), иные источники (1,7%). Затруднились с ответом 8,7%.

Украинцы никак не решат, кто должен восстанавливать разрушенный войной Юго-восток страныФото: REUTERS

Второй важнейший вопрос в этом исследовании можно охарактеризовать, как «кто виноват». Чем считают ЛДНР граждане Украины. Полученные результаты весьма показательны.

Чем являются ЛДНР (в % от всех опрошенных)?

Террористическими организациями 20,8

Украинскими территориями, оккупированными Россией 16,5

Псевдогосударственными объединениями 15

Марионетками Кремля 14,6

Реакцией народа на Евромайдан 13,5

Независимыми государствами 3,8

Чем-то иным 0,3

Затруднились ответить 15,6

А после вопроса «кто виноват» наступает и очередь поиска ответов на вопрос «что делать», не так ли? Барабанная дробь, уважаемые!

Согласны ли Вы с тем, что Украина должна прекратить военные действия и признать ЛДНР? (в % от опрошенных)

Частично или полностью согласны 25,5

Частично или полностью не согласны 53,7

Затруднились ответить 20,8

Понимаете, 53,7% населения Украины за продолжение войны на Донбассе. Более половины. Так что, дело тут совсем не в том, какую чушь несет Криклий. Он говорит ровно то, что думает больше половины населения страны. Он плоть от плоти населения Украины. Которое жаждет победы над своим же народом, которую для него добудет кто-то другой. И алкает благосостояния, которое ему также обеспечит кто-то другой. Желательно, Россия, которую оно ненавидит. Потому что если Россия что-то отдаст Украине, то украинцы станут богаче, а Россия еще и обеднеет.

А вы говорите – Криклий. Тут все гораздо серьезней.