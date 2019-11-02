Возле мэрии Москвы автомобиль сбил пешехода, "припечатав" его к стене здания

В столичном ГИБДД проверяют данные, которые появились в интернете, о том что на Тверской, 13 автомобиль "Ауди" сбил пешехода.

- У нас пока нет никакой информации по данной аварии, - сказали в ГИБДД по Москве.

Однако камеры уличного наблюдения зафиксировали момент столкновения. На парковке возле мэрии Москвы практически всегда стоят автомобили. Так было и днем 1 ноября. По тротуару вдоль парковки ходили пешеходы, один из них стал жертвой автомобильной аварии. Машина поехала назад и буквально "припечатала" мужчину к стене здания. Прохожие вызвали "скорую". Врачи немедленно доставили пострадавшего в больницу. По некоторым данным, он в тяжелом состоянии в реанимации.

- Это произошло днем 1 ноября, - сказал источник в правоохранительных органах Москвы.

В свою очередь, водитель говорит, что он не сдавал назад. Якобы машина поехала сама. Причем скорость движения должна была быть приличной, ведь машина "перепрыгнула" бордюр и остановилась только после того, как практически уперлась в стену, зажав человека.

В настоящее время проверяется информация о том, что ставший участником аварии автомобиль является правительственным.