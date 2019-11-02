Возле мэрии Москвы автомобиль сбил пешехода, "припечатав" его к стене здания
В столичном ГИБДД проверяют данные, которые появились в интернете, о том что на Тверской, 13 автомобиль "Ауди" сбил пешехода.
- У нас пока нет никакой информации по данной аварии, - сказали в ГИБДД по Москве.
Однако камеры уличного наблюдения зафиксировали момент столкновения. На парковке возле мэрии Москвы практически всегда стоят автомобили. Так было и днем 1 ноября. По тротуару вдоль парковки ходили пешеходы, один из них стал жертвой автомобильной аварии. Машина поехала назад и буквально "припечатала" мужчину к стене здания. Прохожие вызвали "скорую". Врачи немедленно доставили пострадавшего в больницу. По некоторым данным, он в тяжелом состоянии в реанимации.
- Это произошло днем 1 ноября, - сказал источник в правоохранительных органах Москвы.
В свою очередь, водитель говорит, что он не сдавал назад. Якобы машина поехала сама. Причем скорость движения должна была быть приличной, ведь машина "перепрыгнула" бордюр и остановилась только после того, как практически уперлась в стену, зажав человека.
В настоящее время проверяется информация о том, что ставший участником аварии автомобиль является правительственным.
Водитель нв иномарке сбил пешехода прямо на парковке мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU