2019-11-02T11:52:26+03:00
Происшествия

Возле мэрии Москвы автомобиль сбил пешехода, "припечатав" его к стене здания

Момент столкновения попал на видео
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
В настоящее время проверяется информация о том, что ставший участником аварии автомобиль является правительственнымВ настоящее время проверяется информация о том, что ставший участником аварии автомобиль является правительственным
Изменить размер текста:

В столичном ГИБДД проверяют данные, которые появились в интернете, о том что на Тверской, 13 автомобиль "Ауди" сбил пешехода.

- У нас пока нет никакой информации по данной аварии, - сказали в ГИБДД по Москве.

Однако камеры уличного наблюдения зафиксировали момент столкновения. На парковке возле мэрии Москвы практически всегда стоят автомобили. Так было и днем 1 ноября. По тротуару вдоль парковки ходили пешеходы, один из них стал жертвой автомобильной аварии. Машина поехала назад и буквально "припечатала" мужчину к стене здания. Прохожие вызвали "скорую". Врачи немедленно доставили пострадавшего в больницу. По некоторым данным, он в тяжелом состоянии в реанимации.

- Это произошло днем 1 ноября, - сказал источник в правоохранительных органах Москвы.

В свою очередь, водитель говорит, что он не сдавал назад. Якобы машина поехала сама. Причем скорость движения должна была быть приличной, ведь машина "перепрыгнула" бордюр и остановилась только после того, как практически уперлась в стену, зажав человека.

В настоящее время проверяется информация о том, что ставший участником аварии автомобиль является правительственным.

Водитель нв иномарке сбил пешехода прямо на парковке мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Российский посол наградил медалью мексиканца, который возвращал ордена ветеранам ВОВ
В Госдуме прокомментировали слова украинского эксперта о ракетном ударе по российским АЭС
Синоптики предупредили россиян об аномальном тепле в Центральной России
В Подмосковье обокрали квартиру певицы Екатерины Шавриной
Российские автомобилисты рассказали о самых раздражающих факторах на дорогах
На Украине предложили создать ракеты, способные взрывать российские АЭС
В столкновении военных Мали с боевиками погибли 54 человека
Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в США в 2020 году
Трамп: США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ
"Конан сработал невероятно!": Трамп сравнил себя с псом, который отличился при ликвидации с аль-Багдади
«Нафтогаз» нашел «серьезный аргумент» для переговоров с ЕС и Россией
На танкере «Залив Америка» в Находке взорвался газ: погибли два человека, один пропал