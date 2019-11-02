В Москве у 76-летней певицы Екатерины Шавриной вынесли из квартиры более 100 тысяч рублей и ювелирные украшения

Певица Екатерина Шаврина стала жертвой квартирных воров. Пока артистка отсутствовала, к ней домой предположительно 31 октября или 1 ноября пришли неизвестные и вынесли ценности.

- Сегодня в дежурную часть около 8.00 утра поступила информация об ограблении квартиры в Троицке в доме №8, на улице 2-я Изумрудная. Неизвестные проникли в помещение и вынесли денежные средства и ювелирные украшения, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ МВД по Москве.

Певица живет в жилом комплексе "Изумрудный". Это трехэтажные корпуса, квартиры там стоят от 8 млн рублей. Екатерина Шаврина жила там одна, а в последние несколько дней отсутствовала - уехала выступать на фестивале "Золотой шлягер-2019" в Могилеве. Артистка выступала на торжественном открытии 1 ноября вместе с Татьяной Булановой, Игорем Сарухановым и певцами из Беларуси.

Вернувшись домой в Москву, Екатерина Шаврина не узнала свою квартиру - все было перевернуто, вещи разбросаны. Воры нашли более 100 тысяч рублей и ювелирные украшения - все ценности они забрали с собой.

- В настоящее время в квартире работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства ограбления, а также способ проникновения в квартиру. По словам пострадавшей, в квартире было открыто окно, хотя певица перед отъездом его закрывала, - добавили полицейские.

Певица планирует и в новогодние праздники - 5 января она даст концерт в Большом зале Центрального дома работников Искусств, где исполнит известные песни "Гляжу в озера синие", "Нарьян-Мар", "Молодушки-молодки" и другие.