2019-11-02T12:37:08+03:00
Происшествия

В Москве у 76-летней певицы Екатерины Шавриной вынесли из квартиры более 100 тысяч рублей и ювелирные украшения

Артистка была на выступлении в другом городе, а когда вернулась, то квартира была перевернута
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Комментарии: comments2
Вернувшись домой в Москву, Екатерина Шаврина не узнала свою квартиру - все было перевернуто, вещи разбросаныВернувшись домой в Москву, Екатерина Шаврина не узнала свою квартиру - все было перевернуто, вещи разбросаныФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Певица Екатерина Шаврина стала жертвой квартирных воров. Пока артистка отсутствовала, к ней домой предположительно 31 октября или 1 ноября пришли неизвестные и вынесли ценности.

- Сегодня в дежурную часть около 8.00 утра поступила информация об ограблении квартиры в Троицке в доме №8, на улице 2-я Изумрудная. Неизвестные проникли в помещение и вынесли денежные средства и ювелирные украшения, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ МВД по Москве.

Певица живет в жилом комплексе "Изумрудный". Это трехэтажные корпуса, квартиры там стоят от 8 млн рублей. Екатерина Шаврина жила там одна, а в последние несколько дней отсутствовала - уехала выступать на фестивале "Золотой шлягер-2019" в Могилеве. Артистка выступала на торжественном открытии 1 ноября вместе с Татьяной Булановой, Игорем Сарухановым и певцами из Беларуси.

Вернувшись домой в Москву, Екатерина Шаврина не узнала свою квартиру - все было перевернуто, вещи разбросаны. Воры нашли более 100 тысяч рублей и ювелирные украшения - все ценности они забрали с собой.

- В настоящее время в квартире работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства ограбления, а также способ проникновения в квартиру. По словам пострадавшей, в квартире было открыто окно, хотя певица перед отъездом его закрывала, - добавили полицейские.

Певица планирует и в новогодние праздники - 5 января она даст концерт в Большом зале Центрального дома работников Искусств, где исполнит известные песни "Гляжу в озера синие", "Нарьян-Мар", "Молодушки-молодки" и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Опубликовано видео короткой программы Алины Загитовой на Гран-При Франции
Малайзия заявила о готовности закупать самолеты российского производства
В Канаде ребенок получил конфеты с марихуаной на Хэллоуин
Российский посол наградил медалью мексиканца, который возвращал ордена ветеранам ВОВ
В Госдуме прокомментировали слова украинского эксперта о ракетном ударе по российским АЭС
Синоптики предупредили россиян об аномальном тепле в Центральной России
В Подмосковье обокрали квартиру певицы Екатерины Шавриной
Российские автомобилисты рассказали о самых раздражающих факторах на дорогах
На Украине предложили создать ракеты, способные взрывать российские АЭС
В столкновении военных Мали с боевиками погибли 54 человека
Трамп распорядился установить лимит на прием беженцев в США в 2020 году
Трамп: США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ
"Конан сработал невероятно!": Трамп сравнил себя с псом, который отличился при ликвидации с аль-Багдади
«Нафтогаз» нашел «серьезный аргумент» для переговоров с ЕС и Россией
На танкере «Залив Америка» в Находке взорвался газ: погибли два человека, один пропал