Жителям Воронежской области откроют окно в Хазарию

Хазарский каганат - средневековое государство, которое зародилось на территории Восточной Европы еще в середине седьмого века и просуществовало вплоть до середины десятого. Так сложилось, что богатая история этой страны осталась практически без внимания авторов учебников. Осознав это в Воронежской области придумали проект "Окно в Хазарию". Его участники разными путями популяризируют знания о наследии этого государства.

В Воронежской области есть Маяцкая крепость (музей-заповедник «Дивногорье»), а также ряд других городищ на побережье Дона и реки Тихая Сосна. Эти места - прямые наследники некогда великой страны. Они помогают исследователям ближе познакомиться с историко-культурным наследием каганата.

Первые шаги проекта состоялись осенью 2018 года. Тогда было проведено несколько лекций и экскурсия в музей-заповедник. Тема оказалась интересной для местных жителей, начинание прижилось. В новом году проект получил поддержку президентского гранта. Теперь планы более грандиозные. Во-первых, поменяются форматы работы. Так лекции будут открытыми, а читать их будут сотрудники института археологии российской академии наук и местного государственного университета. Мероприятия будут проходить в книжном клубе "Петровский" и в Доме Молодежи. Тематика: история Хазарского каганата; история народов Восточной Европы в раннем Средневековье; салтово-маяцкая археологическая культура.

Быт каганата изучают в востановленных поселениях.

Во-вторых, будут разработаны два маршрута экскурсий под общим названием "Хазарская тропа". Первый маршрут включит в себя посещение села Урыв-Покровка, музея-заповедника «Дивногорье» и городища в поселке Верхний Ольшан (с ночлегом в Дивногорье). В рамках второй экскурсии можно будет посетить объекты наследия донских славян: городища в селах Борщёво и Архангельское, а также салтово-маяцкое городище у села Сторожевое.

- Одной из задач проекта является развитие внутреннего туризма. В его рамках планируется привлечение и обучение волонтёров, которые будут организовывать экскурсии для людей пожилого возраста. Перед этим они пройдут обучение на мастер-классах. Вскоре их навыки пригодятся для организации экскурсий по объектам наследия в Нагорной дубраве для пенсионеров, - рассказывают авторы проекта.

Прививать любовь к истории у школьников будут иначе. Их пригласят на экскурсии в археологический музей ВГУ. Там они познакомятся с уникальной коллекцией экспонатов: от верхнего палеолита до ордынской эпохи. Еще одна задача "Окна в Хазарию" - определение границ и состояния памятника салтово-маяцкой культуры: Верхне-Ольшанского городища. В реестре объектов культурного наследия его границы не определены, а это угрожает его сохранению.

В планах на будущий год 3 экскурсии в прошлое.

- За несколько часов экскурсии, которую провел Алексей Саниев - известный путешественник, автор Большой Воронежской экотропы, мы посетили не только волшебный лес с легендарным 300-летним Дубом-великаном, но и археологические памятники - Зубовское городище, курган железного века, городище Егеревский кордон. Попробовали воду из родника и подышали свежим воздухом прекрасного осеннего леса. Узнавая о жизни наших предков, проходя по тем местам, где стояли их дома, вглядываясь в ландшафт местности, лучше понимаешь историю, - благодарят экскурсоводов в социальных сетях.

КОНКРЕТНО

Планы создателей проекта на 2019/2020 годы:

1. Пять открытых лекций по раннесредневековой тематике

2. Две экскурсии по Донскому Белогорью

3. Два мастер-класса по экскурсионному делу для волонтёров проекта

4. Экскурсии по Нагорной Дубраве