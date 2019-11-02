2019-11-02T16:42:52+03:00
Звезды

Изменившаяся до неузнаваемости "папина дочка" провела романтический отпуск с любимым на Мальдивах

Мирославу Карпович на фото не сразу узнали поклонники
Ольга ЛИБГАРДТ
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Мирослава Карпович активно ведет блогМирослава Карпович активно ведет блог
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Мирослава Карпович прославилась на всю страну после того, как снялась в сериале "Папины дочки". Актриса исполнила роль 16-летней Маши. При этом самой артистке тогда был 21 год. С момента окончания ситкома прошло шесть лет. И за эти годы Мирослава сильно изменилась.

Мирослава Карпович активно ведет блог. В нем она делится с подписчиками событиями из жизни. Не так давно она рассказывала публике о том, что очень любит плавать. Актриса ходит в бассейн пять раз в неделю, если не на гастролях. "Плаваю полтора часа, по расстоянию иногда превышаю 3000 м, смотря с какой скоростью гоняю. Это без ласт, всяких досточек, кружков, моторчиков и остановок! Если открытая водная местность, еще дольше и больше могу. Но это не насилие, а чистый кайфыч", - похвасталась знаменитость.

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Как здорово мечтать...
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А на днях она вместе со своим возлюбленным отправилась отдыхать на Мальдивы. В блоге девушка разместила фото и видео с курорта. "Как здорово мечтать,а потом держать свою мечту в ладошках, погружаться в нее, плескаться, наслаждаться, восторгаться и осознавать, что это не сон! Мальдивы оказались настоящим раем на Земле", - написала она.

Мирослава отметила, что большую радость ей доставили водные процедуры: "Там всегда тепло, даже когда пасмурно и дождливо, в дождик купаться особая романтика. По воде прыгают бриллиантовые капли и теплая вода окутывает вас с ног до головы... Просто бомбический ассортимент живности под водой. Ты просто опускаешь голову в воду и так можно целый день, как Жак Ив Кусто, посвящать себя водным глубинам".

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Мирослава в восторге от океана
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В комментариях фолловеры порадовались за свою любимицу. Многие отметили естественную красоту Мирославы, но нашлись и те, кто не на шутку встревожен внешним видом Карпович. Обыватели пишут, что не узнали девушку - так сильно она изменилась за последнее время и похудела.

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Левитация, медитация, гармонизация
12835 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Возможно, виной всему стал напряженный график работы актрисы. Сейчас Мирославе 33 года, и актерскую деятельность она бросать не собирается. Она играет в театре "Луны". Девушка свободно говорит на пяти языках - русском, украинском, английском, французском и итальянском.

Мирослава Карпович о работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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