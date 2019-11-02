Минобороны России в шестой раз объявило о конкурсе «МЕДИА-АС-2020»

Министерство обороны России объявило о начале шестого по счету конкурса «МЕДИА-АС-2020», который проводится для поощрения СМИ, военных экспертов, представителей медиа-профессий, общественности и блогеров, которые занимаются освещением военной тематики и деятельности Вооруженных Сил РФ.

Первый такой конкурс прошел в 2015 году по инициативе главы МО РФ Сергея Шойгу, и с тех пор журналисты и блогеры ежегодно принимают в нем участие. За прошедшее время через него прошли несколько тысяч российских представителей медиа-сферы , а победителями стали и получили награды свыше 70 журналистов и десяток творческих коллективов.

Среди них были и корреспонденты нашей «Комсомольской правды». Впрочем, не только они, но и наши коллеги из «Российской газеты», ВГТРК, НТВ, «Первого канала», «Звезды», RT и других СМИ.

Первый этап конкурса - окружной - начинается сегодня и продлится до 10 февраля 2020 года. В этот период жюри будет отбирать и оценивать лучшие публикации по тематике конкурса в региональных СМИ. Победители окружного этапа будут участвовать в финальном этапе конкурса. А работы для участия в финале будут приниматься с 20 ноября нынешнего года по 10 марта 2020-го. Сам же финал состоится в апреле, а по его итогам в Атриуме Национального центра управления обороной Российской Федерации руководство военного ведомства, известные политики и спортсмены наградят победителей.

С каждым годом увеличивается количество номинаций, в шестом конкурсе к традиционным девяти номинациям добавилась еще одна, можно сказать, юбилейная: «СОДРУЖЕСТВО» - конкурс на лучшее журналистское произведение и лучшую фотоработу, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Подробнее с условиями участия в конкурсе и положением о шестом Всероссийском фестивале прессы «МЕДИА-АС-2020» можно ознакомиться на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации.