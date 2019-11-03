В Иркутске малышей научат робототехнике и 3D-моделированию

Дополнительное образование - штука накладная. Любая мама об этом знает. Дороже всего родителям обходятся языки и технические науки. Осознав, что освоение важных навыков недоступно для большинства семей Иркутска руководители частного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития-детский сад «Семь звезд» решили своими силами популяризировать знания. Для этого ими был придуман проект «Технокомплекс». Его реализация стала возможна благодаря поддержке президентского гранта.

В центре проекта - создание специальной площадки для обучения детей. Их знакомство с интерактивными технологиями, основными понятиями в области робототехники и программирования. Для этого в центр развития закупят специальное оборудование. После будет сформировано несколько групп по разным темам и начнутся бесплатные занятия.

У организаторов этих праздников науки уже есть примерное видение расписания и порядка занятий. Так уже известно, что каждая группа будет собираться по два раза в неделю на два академических часа. Во все процессы постараются вовлечь родителей. Они станут соавторами своих детей во время создания тех или иных вещей. Для них также будут проведены мастер классы по направлениям проекта. В планах у создателей "Технокомплекса" проведение областного онлайн конкурса по робототехнике и легоконструированию "Техноплюс".

Бесплатные занятия будут проходить два раза в неделю.

- На наш взгляд, вовлеченность целевых групп на безвозмездной основе в проект «Технокомплекс» позволит приобрести практические навыки в сфере детского технического творчества, будет способствовать социализации подрастающего поколения и внедрению инновационных образовательных программ, - считают авторы проекта.

Особенность проекта еще и в том, что в нем примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья.

- Первое знакомство с роботами не оставляет детей равнодушными. Одно дело просто играть ими, а создавать умные модели самому и управлять роботом – это серьезное дело. Оно интересно и полезно для развития и формирования личности. Как знать, увлечение может стать делом всей жизни и любимой профессией, - рассказали руководители проекта.

КОНКРЕТНО

Целевые группы проекта "Технокомплекс"

1. "Легоконструирование" для детей дошкольного возраста (2- 5 лет) – 4 группы.

2. "Образовательная робототехника" для детей дошкольного возраста (5-7(8) лет) -2 группы, младшего школьного возраста (7(8) -10 лет) – 2 группы.

3. "Интерактивное обучение" для детей дошкольного возраста (2-7(8)) – 4 группы, младшего школьного возраста – 2 группы.

4. «3Dмоделирование» для детей младшего школьного возраста (7(8) -10 лет) – 2 группы.

КСТАТИ

Стартовал прием заявок на конкурс президентских грантов 2020 года. Чтобы получить финансирование уже весной 2020 года, заполнить и отправить заявку необходимо до 25 ноября. До конца этого срока фонд проведет обучающие мероприятия по разработке социальных проектов в Карелии, Удмуртии, Челябинской и Белгородской областях, Еврейской автономной области. Если попасть на них нет возможности, то можно пройти онлайн-курс по социальному проектированию. Главное, уверены руководители фонда президентских грантов, внимательно изучить методические материалы и не откладывать подачу заявки на последние дни.