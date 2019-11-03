На глазах у Дональда Трампа Масвидаль одержал победу над Диасом в главном бою UFC 244

2 ноября в Нью-Йорке прошел очередной "номерной" турнир главного промоушена мира в смешанных единоборствах - UFC 244. Главным боем вечера тут стала встреча Нэйта Диаса и Хорхе Масвидаля. На кон был поставлен необычный титул. Специально для встречи этих двух бойцов представили пояс Baddest Motherfucker (BMF) – главного засранца. Он очень похож на обычный чемпионский пояс промоушена.

За сутки до встречи была проведена официальная церемония взвешивания бойцов. И Диас оказался чуть тяжелее своего соперника - 77,1 кг против 76,6 у Масвидаля. Они вписались в лимит полусреднего веса.

Предваряли этот поединок сразу несколько боев главного карда. В них, в частности, Кевин Ли победил Грегора Гиллеспи нокаутом в первом раунде в легком весе. Деррик Льюис одержал победу над Благоем Ивановым в тяжелом весе. В полусреднем весе Стивен Томпсон одолел решением судей Висенте Люке. А в со-главном бою вечера Даррен Тилл победил Кевина Гастелума раздельным решением судей.

Президент США Дональд Трамп на турнире UFC 244.Фото: REUTERS

Отдельная занятная деталь - в Нью-Йорк на турнир UFC 244 приехал посмотреть на бои президент США Дональд Трамп! Тяжеловес Дерри Льюис прокомментировал появлением американского главы на этих соревнованиях:

- Не хотел бы, чтобы Барак Обама пришел на бои, когда был президентом.

Стоит отметить, что представители UFC отдельно подошли к вопросу тайминга соревнований. Дэйна Уайт проговорился, сказав, что есть договоренность - бой Хорхе и Нэйта должен был закончиться, и только после этого дадут старт в Лас-Вегасе поединку россиянина Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса. Специально было сделано так, чтобы "развести" эти два турнира по UFC и боксу в одно время - вечер субботы 2 ноября в США.

Главный бой вечера был досрочно остановлен докторами из-за того, что Нэйт Диас получил рассечение в поединке с Масвидалем. У проигравшего была сильная рана в районе глаза. И именно Хорхе был объявлен победителем. Итог поединка - победа Хорхе Масвидаля техническим нокаутом. Именно ему достался необычный чемпионский пояс "главного засранца", который похож на обычный титул UFC. Его ему вручил лично голливудский актер Дуэйн Джонсон.