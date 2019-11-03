Брат и сестра заходятся кашлем хором, чтобы не бояться

Михаил и Настя Пушковы. Брат и сестра. Все на двоих, и болезнь тоже. Мама переживает страшно. Миша заболел практически сразу после рождения. Надеялись, что с Настей пронесет. Но – увы. У обоих муковисцидоз, страшное генетическое заболевание, при котором легкие забиваются слизью и отказываются работать. Раньше такие дети едва доживали до совершеннолетия. Сегодня они могут нормально расти и развиваться почти до старости. Но – при постоянной терапии. А с этим у семьи сложности.

Каждый день у них начинается одинаково — дети спорят и соревнуются. Кто за раз выпьет больше таблеток. Кто первым добежит до ингаляторов. Миша, конечно, сильнее, но он часто поддается. Все же старший брат. То, как он понимает Настю и заботится о ней, не может больше никто. Даже если заходятся в кашле, то вместе, чтобы не бояться.

Они не знают другой жизни, кроме постоянного лечения. Горы лекарств, ингаляции по пять раз в день, специальные упражнения, чтобы «разогнать» легкие после выведения из них мокроты.

Дети не унывают. Только помочь друг другу могут немногим. Даже взрослые с трудом справляются. Мише и Насте нужно очень много лекарств, часть из них детям не выдают, и родителям приходится покупать их самим, а возможности для этого самые скромные. Семьи, столкнувшиеся с муковисцидозом, знают, как дорого стоит лечение. А родителям Насти и Миши стоимость каждой таблетки приходится умножать на два.

Сейчас особенно остро стоит вопрос с раствором для разжижения и выведения мокроты из легких. На препарат, который детям выдают, у Насти и Миши началась реакция в виде кашля и боли в горле — они настолько сильны, что даже заставляют сжиматься дыхательные пути. На покупку препарата Гианеб, который такой реакции не вызывает, нужно 182 700 рублей в год. И у родителей их просто нет. Они стараются изо всех сил, но деньги слишком большие, а нужны они срочно. Помогите!

Звоните: (499) 250-02-44 Татьяна и Вера координаторы

Как помочь:

Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».

Пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, PayPal, Webmoney, QIWI).

В назначении пожертвования не забудьте указать "Для Миши и Насти Пушковых "

Страница для перевода пожертвований с банковских карт.

Пожертвовать через банк

Благотворительный интернет-фонд Помоги.Орг

ИНН 7702579448 КПП 770201001

Р/с № 40703810822000000423

Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве

Кор.счет № 30101810345250000745

БИК 044525745

Назначение: благотворительное пожертвование для Миши и Насти Пушковых