2019-11-03T13:39:05+03:00
Звезды

Пугачева назвала Волочкову королевой Инстаграма

Балерина выступила на концерте звезды
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Алла Борисовна позвала Волочкову в свой спектакльАлла Борисовна позвала Волочкову в свой спектакльФото: Личный архив
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14-тысячная «Минск-арена» 2 ноября кричала Алле Пугачевой: «Браво!». Это был исторический концерт, кто знает, когда ещё Алла Борисовна решит нас побаловать своим спектаклем, где за каждой песней исповедь «той женщины, которая поёт».

- Какая грандиозная сегодня арена! Какая магия! И чувство огромного счастья и ответственности от участия. Люблю, - написала в своём Инстаграме о шоу Пугачевой балерина Анастасия Волочкова.

Артистка прервала репетиции своего спектакля «Балерина в зазеркалье цирка», который намечен на 20 ноября в концертном зале Вегас, и выехала по приглашению Аллы Борисовны в Минск.

Напомним, на песне Аллы Пугачевой про соцсети и нравы современного шоу-бизнеса «Жизнь напоказ» Анастасия выходила на сцену юбилейного шоу Примадонны в Кремле. И сейчас Алла Борисовна позвала Волочкову в свой спектакль.

Балерину Алла Пугачева представила, как «королеву Инстаграма».

- Давай, Настюха! Молодец! - подбадривала Волочкову во время ее коронных шпагатов и балетных па Алла Пугачева.

Волочкова специально приехала в Минск на концерт Аллы Борисовны Фото: Личный Архив

Волочкова специально приехала в Минск на концерт Аллы БорисовныФото: Личный Архив

- Специально для этого выступления мне сшили костюм, - рассказала в беседе с «КП» Анастасия Волочкова.- Это был потрясающий спектакль Аллы Борисовны. Живой звук! Алла Борисовна долго готовилась, распевалась в своей гримерке. Я поблагодарила эту великую женщину за честь выступать с ней на одной сцене. Аллу Борисовну зрители в тот вечер долго не отпускали со сцены. Это был триумф великой актрисы. После шоу я зашла в гримерку Аллы Борисовны, поблагодарила ее за то, что в этот вечер стала частью ее грандиозного спектакля. И сказала спасибо за то, что эта женщина, которую боготворит вся страна, поддержала меня в непростой период, когда на меня обрушились предательства и козни злопыхателей. Спасибо, Алла Борисовна за ваше доброе сердце.

Пугачева назвала Волочкову королевой Инстаграма.Мария РЕМИЗОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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