В Черном Отроге открыли бюст Виктора Черномырдина

В это воскресенье - 9 лет, как ушёл из жизни Виктор Черномырдин - он скончался 3 ноября 2010-го.

Накануне, на малой родине Виктора Степановича - в селе Черный Отрог, что в Саракташском районе в Оренбуржье - установили бронзовый бюст этого выдающегося политика. (Кстати, полотно с монумента сдернул внук Виктора Черномырдина - Витя Черномырдин.) Автор этой работы - московский скульптор Степан Мокроусов. Бюст - на высоком постаменте - находится у грандиозного здания музея Виктора Черномырдина, где собрано множество экспонатов, рассказывающих о его жизни и деятельности. После открытия монумента состоялся просмотр фильма "Прощание. Виктор Черномырдин" (ТВЦ, 2019 г.), прошел концерт Оренбургского камерного хора. А 3 ноября в храме Иоанна Богослова в Черном Отроге, возведенном на средства Черномырдина ещё при его жизни, отслужили панихиду. В музее прошли экскурсии... - Я пока ещё нахожусь здесь, на родине отца, все встречи и мероприятия, которые посвящены его памяти, очень душевны, - рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" Андрей Черномырдин, с которым мы поговорили по телефону. - Посмотрели фильм, где и вы тоже участвовали... - Там родину Виктора Степановича упорно называют Черным Острогом. - Да, упорно... Не знаю, с чем это связано? Но фильм тоже получился душевным. - Вот мне интересно - как о Черномырдине сегодня вспоминают односельчане, простые люди, которые вместе с ним работали, которые его помнят? - Хорошо вспоминают, по-доброму. Жалеют, конечно, что общение прекратилось так рано. - В Черном Отроге - это первый памятник Виктору Степановичу? - Нет, ещё есть - на Оренбургском газоперерабатывающем заводе, где работал отец.

"ЧЕРНОМЫРДИНКИ"

"У меня к русскому языку вопросов нет..."

Виктора Степановичам принято было называть "златоустом" - потому что именно его образные выражения и крылатые слова ярче всего отразили минувшую (да и не только!) эпоху. Вот - несколько примеров...

«На любом языке я умею говорить со всеми, но этим инструментом я стараюсь не пользоваться». «У меня к русскому языку вопросов нет...» «Изменений, чтоб дух захватывало, не будет. Иначе, чтобы кому-то что-то делать, нужно будет у другого взять или отобрать». "Какую бы организацию мы ни создавали - получается КПСС". "Правительство - это не тот орган, где, как говорят, можно одним только языком". "Никогда такого не было, и вот - опять!" "Россия со временем должна стать евро-членом". "Мы всегда можем уметь". "Стоит только Чубайсу рот открыть, ему тут же насуют, будьте любезны". "Хуже водки лучше нет". "Лучше водки хуже нет". "Секс - это тоже форма движения". "Мы выполнили все пункты от "А" до "Б". "У нас ведь беда не в том, чтобы объединиться, а в том, кто главный". "Говорят, наш спутник без дела висит. У нас много чего висит без дела, а должно работать!" "Впервые за многие годы отмечено сокращение сброса поголовья скота". "Курс у нас один - правильный!" "Где-то мы нахомутали..."

(Коллекция "черномырдинок" из книги Александра Гамова "Хотели как лучше...")

КСТАТИ

Документальный фильм "Воспоминание. Виктор Черномырдин", в котором участвовал и журналист "Комсомольской правды" Александр Гамов - по ссылке.