Фигуристка Алена Косторная ответила на провокационный вопрос о победе над Алиной Загитовой
16-летняя российская фигуристка Алена Косторная на своем первом в жизни взрослом этапе серии Гран-При во Франции добилась победы над своей подругой по "Хрустальному". Она опередила почти на 20 баллов олимпийскую чемпионку, победительницу первенств мира и Европы Алину Загитову. Колоссальное преимущество, которое все же никак не сказалось на Косторной как на хорошем человеке.
После завершения соревнований в Гренобле Алене прямо задали вопрос:
- Сегодня ты победила Загитову. Как ощущения? Ты счастлива? - спросили на английском у Косторной.
- Я не могу ответить на этот вопрос. Алина — героический спортсмен. Она выиграла все соревнования, которые только можно представить, - сказала Алена.
И потом добавила важную мысль, которая показывает, как складываются отношения между фигуристками в группе у Этери Тутберидзе:
- Я очень рада, что она смогла подняться на подиум!
Поклонники обеих фигуристок в соцсетях остались довольны таким ответом. Второй раз на одном льду спортсменки сойдутся через три недели на Гран-При Японии в городе Саппоро. Загитовой для попадания в финал серии нужно быть не ниже второго места на этих соревнованиях.
Алина Загитова. Произвольная программа. Internationaux de France. Гран-при по фигурному катанию.Алина Загитова исполнила произвольную программу в рамках третьего этапа Гран-при по фигурному катанию во Франции.За свой произвольный прокат действующая чемпионка мира получила от судей 141,82 балла. Результат Алины по итогам двух соревновательных дней составил 216,06 балла.
ИСТОЧНИК KP.RU