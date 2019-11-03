Фигуристка Алена Косторная ответила на провокационный вопрос о победе над Алиной Загитовой

16-летняя российская фигуристка Алена Косторная на своем первом в жизни взрослом этапе серии Гран-При во Франции добилась победы над своей подругой по "Хрустальному". Она опередила почти на 20 баллов олимпийскую чемпионку, победительницу первенств мира и Европы Алину Загитову. Колоссальное преимущество, которое все же никак не сказалось на Косторной как на хорошем человеке.

После завершения соревнований в Гренобле Алене прямо задали вопрос:

- Сегодня ты победила Загитову. Как ощущения? Ты счастлива? - спросили на английском у Косторной.

- Я не могу ответить на этот вопрос. Алина — героический спортсмен. Она выиграла все соревнования, которые только можно представить, - сказала Алена.

И потом добавила важную мысль, которая показывает, как складываются отношения между фигуристками в группе у Этери Тутберидзе:

- Я очень рада, что она смогла подняться на подиум!

Поклонники обеих фигуристок в соцсетях остались довольны таким ответом. Второй раз на одном льду спортсменки сойдутся через три недели на Гран-При Японии в городе Саппоро. Загитовой для попадания в финал серии нужно быть не ниже второго места на этих соревнованиях.