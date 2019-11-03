В «Синей птице» на морде Кота снова отросла шерсть и на сцену вернулись пропавшие души

Это единственная сохранившаяся постановка Станиславского. И, по-видимому, самый старый репертуарный спектакль в мире.

«Синяя птица» вышла во МХАТе в 1908 году. Это был новаторский спектакль в сценографии (кстати, она и сейчас очень эффектна), в музыкальном и световом оформлении. С помощью тюля художник Владимир Егоров превратил действительность в сон. В полной темноте над сценой летали духи. Чтобы их изобразить, актеры в черных костюмах ходили по сцене и размахивали шестами, к которым были прикреплены головы и одежды. Использовались специальные фонари, которые сопровождали выход Души Света и Души Воды, и особая пластика: танец Айседоры Дункан был взят за основу движения Души Молока и Воды. Специально для спектакля (это тоже было ново) Илья Сац написал музыку, которая управляла действием и движением героев. Оркестр должен был имитировать все звуки. Например, пение скворца изображал гобой. Станиславский выделил для оркестра помещение под сценой. Сосновые доски, которыми был застелен пол театра в Камергерском переулке, резонировали и прекрасно пропускали звук.

Световые эффекты на сцене МХАТа произвели впечатление даже на Голливуд, но спектакль не оценили русские критики, которые обвиняли Станиславского в том, что он использовал кинематографические приемы. В начале ХХ века синематограф было символом пошлости.

Во МХАТе им.Горького прошла премьера реконструкции легендарного спектакля по сказке Мориса МетерлинкаФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Но публика приняла спектакль с восторгом. Первоначально это было серьезное, символистское представление для взрослых. Спектакль шел четыре часа. Постепенно, еще до революции, он стал меняться в сторону детского утренника. И в 1925 году Станиславский поставил сокращенную, более карнавальную версию (сегодня сделана реконструкция именно этого варианта).

На сцену вышли главные герои — дети, которые одновременно были богоискателями и реалистами. Из-за этой трактовки тоже возникли сложности. Большевикам не понравился мистический, религиозный спектакль (слишком много в нем разговоров о душе и о смерти), а художники-символисты расценили его как детский аттракцион.

«Синяя птица» стала проблемой и для труппы, которая не привыкла одновременно танцевать, философствовать, играть психологический театр, двигаться по сцене с учетом сложной световой партитуру, а главное - выступать ансамблем. В спектакле 19 персонажей и почти все они главные. Труппа поначалу бунтовала. Но со временем все «пригорки, ручейки» были пройдены и «Синяя птица» стала таким же символом МХАТа, как и чеховская «Чайка».

Кто только в ней не играл. Иван Москвин, ведущий актер театра, суперзвезда своего времени, на котором держались сборы, играл Кота. Как говорят, это было выдающееся исполнение. Потом эту роль принял Алексей Грибов, Всеволод Шиловский. Софья Пилявская много лет играла Ночь. Знаменитый спортивный комментатор, народный артист РСФСР Николая Озеров приезжал со спортивных матчей во МХАТ, чтобы выйти на сцену в образе Хлеба. Он был одним из лучших исполнителей этой роли.

Но режиссер Олег Ефремов любил современную драматургию… «Синяя птица» Метерлинка явно была не в его жанре, тем не менее он спектакль не снял. Хотя были попытки заменить его на «Три толстяка» или «Хижину дяди Тома». Но «Синяя птица» устояла.

Это единственная сохранившаяся постановка СтаниславскогоФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Оказалось, что единственный ее настоящий враг – это время.

Хотя спектакль передавался «из рук в руки», от учеников Станиславского следующему поколению артистов, постепенно его философский смысл выхолащивался. Спектакль превращался в капустник. Существует немало баек про то, как артисты, играя утренник 1 января, пели: мы длинной вереницей идем опохмелиться…Как дно корабля обрастает ракушками, так и текст «Синей птицы» замусоривался актерской отсебятиной.

Новый худрук театра режиссер Эдуард Бояков прежде всего решил вычистить словесный мусор. В результате спектакль не только стал соответствовать оригиналу, но и стал динамичней.

Из уцелевшего со времен Станиславского реквизита остались в живых лишь немногие: кроватки Тильтиль и Митиль, очаг в доме дровосека, венец феи, башмаки Хлеба и Дедушки. Они по-прежнему участвуют в спектакле. Остальные декорации и костюмы со временем износились. Исчезли воздушные фигуры умерших людей, нарисованные на тюле художником Владимиром Егоровым. Сейчас их восстановили, как и колоннаду в одной из сцен. Среди реквизита обнаружили нимб Души Света. Без этого нимба Свет был похож на Снегурочку. Восстановили не только исторические костюмы, но и спецэффекты, и световую подсветку, как было при Станиславском, и даже актерский грим. На морде у Кота теперь растет «настоящая» шерсть, а не нарисованная. Сшили новые костюмы из черного бархата (один из трюков «Синей птицы», когда на черном фоне люди в черном, словно невидимки, двигают предметы на сцене).

Кстати, когда в начале 70-ых МХАТ переехал из исторического здания в новое - на Тверском бульваре, возникли сложности с оркестром. Олег Ефремов не очень любил оркестровую музыку, при нем большой симфонический оркестр стал сокращаться и прекратил свое существование после раскола театра в 1987 году. Сейчас в спектакле в качестве музыкального сопровождения звучит запись оркестра Большого театра.