Юнна Мориц: Когда бы не страна моя хребет сломала гитлерья.., осталинградив людоеда...
- Юнна Петровна, самое главное, что привлекает в этом стихотворении - это такие вот строки: и - "хребет сломала гитлерья", и "осталинградив людоеда"... Это и есть тот арсенал, которым располагают ваши Вооруженные Силы Слов?
- Да, Саша, это - моя чистая лирика сопротивления, мои Вооруженные Силы Слов.
Потому что сейчас происходит "переодевание" терминов. Нацисты стали радикалами, фашисты - "термин устаревший, их больше нет"; террористы - это "свободная армия оппозиции", русофобы - "герои бандеровской национально-освободительной войны", косовские албанцы - "борцы за свободу", а сербы, которых бомбили бомбами с надписью: "С Пасхой" - они "оккупанты"...
И все это вместе - "новый порядок", которому Россия обязана как бы подчиняться.
И все идёт также к тому, что - если будет царить эта бесконечная пурга переименований, русским тоже придумают переназвание и русский язык переименуют в евроазиатский.
А новый язык, состоящий их хайпов, драйвов и вау, будет толковым словарём "грядущей элиты"...
Вот такая картина. И я должна сказать - она совершенно не скрыта от глаз, она распахнута, в ней - наглая откровенность.
И эта наглая откровенность демонстративно давит на психику людей, на их мозги, на прессу, на страны, которые нас окружают - и порождает без конца страшненькие эти сказки - о том, какие все вокруг замечательные, и только одна Россия - ужасна.
Но - моё право на жизнь, на жизнь в России, право России на жизнь - это серьёзная тема.
- Но, я думаю, лучше всего об этом сказано в вашем стихотворении. У вас есть возможность прочитать его для слушателей Радио "Комсомольская правда" и посетителей сайта kp.ru?
- Прочту...
- Юнна Петровна читает своё стихотворение.
* * *
Когда бы не страна моя
Хребет сломала гитлерья,
Над ним Победу сотворя,
Отсталинградив людоеда,
Была бы гитлерья победа,
И выражали бы восторг
Ему бы запад и восток.
Теперь, короче говоря,
Виновна – я, страна моя,
Что тех спасла от гитлерья,
От крематория и гетто,
Кто ненавидит нас за это
И фантазирует войну,
Где разгромят мою страну.
Такой фантазии фонтан
Сегодня ездит по фронтам,
По фантастическим местам,
Где русофобская фантастика
И гитлеряческая свастика
Теперь фантазмами равны,
С какой ни гляну стороны!
"Закрой фонтан!" – Козьма Прутков
Сказал, приказ его таков
Для идиотов всех веков!
Но русофобская фантастика
И гитлеряческая свастика,
Страдая травмой родовой,
Фонтан не закрывают свой!
- Спасибо огромное, Юнна Петровна!
- Это стихотворение ритмически очень такое красивое... Саша, я пишу очень много чистой лирики. Вот сегодня повесила стихи про хандру. Потому что стали очень допекать наших людей советами - как от неё избавиться.
Я пишу очень много чистой лирики для того, чтобы избавлять людей от тяжести их бесконечной недостаточной самоценности, о том, что война холодная проиграна, о том, что вот мы находимся в таком состоянии, что санкции - кругом...
И вот эту чистую лирику - каждый день, практически, я тоже её даю...
- Я думаю, что она нас спасает, Юнна Петровна.
- Я думаю, что это - хорошая работа.
- Спасибо вам за хорошую работу.
ИСТОЧНИК KP.RU