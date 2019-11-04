Юнна Мориц: Когда бы не страна моя хребет сломала гитлерья.., осталинградив людоеда...

- Юнна Петровна, самое главное, что привлекает в этом стихотворении - это такие вот строки: и - "хребет сломала гитлерья", и "осталинградив людоеда"... Это и есть тот арсенал, которым располагают ваши Вооруженные Силы Слов?

- Да, Саша, это - моя чистая лирика сопротивления, мои Вооруженные Силы Слов.

Потому что сейчас происходит "переодевание" терминов. Нацисты стали радикалами, фашисты - "термин устаревший, их больше нет"; террористы - это "свободная армия оппозиции", русофобы - "герои бандеровской национально-освободительной войны", косовские албанцы - "борцы за свободу", а сербы, которых бомбили бомбами с надписью: "С Пасхой" - они "оккупанты"...

И все это вместе - "новый порядок", которому Россия обязана как бы подчиняться.

И все идёт также к тому, что - если будет царить эта бесконечная пурга переименований, русским тоже придумают переназвание и русский язык переименуют в евроазиатский.

А новый язык, состоящий их хайпов, драйвов и вау, будет толковым словарём "грядущей элиты"...

Вот такая картина. И я должна сказать - она совершенно не скрыта от глаз, она распахнута, в ней - наглая откровенность.

И эта наглая откровенность демонстративно давит на психику людей, на их мозги, на прессу, на страны, которые нас окружают - и порождает без конца страшненькие эти сказки - о том, какие все вокруг замечательные, и только одна Россия - ужасна.

Но - моё право на жизнь, на жизнь в России, право России на жизнь - это серьёзная тема.

- Но, я думаю, лучше всего об этом сказано в вашем стихотворении. У вас есть возможность прочитать его для слушателей Радио "Комсомольская правда" и посетителей сайта kp.ru?

- Прочту...

- Юнна Петровна читает своё стихотворение.

* * *

Когда бы не страна моя

Хребет сломала гитлерья,

Над ним Победу сотворя,

Отсталинградив людоеда,

Была бы гитлерья победа,

И выражали бы восторг

Ему бы запад и восток.

Теперь, короче говоря,

Виновна – я, страна моя,

Что тех спасла от гитлерья,

От крематория и гетто,

Кто ненавидит нас за это

И фантазирует войну,

Где разгромят мою страну.

Такой фантазии фонтан

Сегодня ездит по фронтам,

По фантастическим местам,

Где русофобская фантастика

И гитлеряческая свастика

Теперь фантазмами равны,

С какой ни гляну стороны!

"Закрой фонтан!" – Козьма Прутков

Сказал, приказ его таков

Для идиотов всех веков!

Но русофобская фантастика

И гитлеряческая свастика,

Страдая травмой родовой,

Фонтан не закрывают свой!

- Спасибо огромное, Юнна Петровна!

- Это стихотворение ритмически очень такое красивое... Саша, я пишу очень много чистой лирики. Вот сегодня повесила стихи про хандру. Потому что стали очень допекать наших людей советами - как от неё избавиться.

Я пишу очень много чистой лирики для того, чтобы избавлять людей от тяжести их бесконечной недостаточной самоценности, о том, что война холодная проиграна, о том, что вот мы находимся в таком состоянии, что санкции - кругом...

И вот эту чистую лирику - каждый день, практически, я тоже её даю...

- Я думаю, что она нас спасает, Юнна Петровна.

- Я думаю, что это - хорошая работа.

- Спасибо вам за хорошую работу.