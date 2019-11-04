В Марий Эл старинные наличники спасают со сносимых домов и дарят им вторую жизнь

Ажурные, замысловатые, будто воздушные - когда-то резные наличники были гордостью владельцев домов, главным украшением фасадов в российских городах. Но деревянная застройка уходит, сменяясь зачастую безликими коробками. Как сохранить частичку прошлого, придумали общественники из Йошкар-Олы.

Благодаря полученному президентскому гранту марийское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры запустило проект “Деревянная сказка в каменных джунглях”.

Активисты многие годы спасали резные элементы от уничтожения. Снимали с домов, которые владельцы “приговорили” к сносу, уносили с пепелищ, собирали с обветшавших и заброшенных построек по деревням и городам...

Расписную красоту иногда находят на таких полуразрушенных "избушках" Фото: Марийское Региональное Отделение ВООПИиК

- Было тяжело смотреть, как постепенно исчезают памятники деревянного зодчества - с резными элементами, карнизами, наличниками, - рассказывает замруководителя Марийского Регионального Отделения ВООПИиК Евгений Пирогов. - Примерно восемь лет назад мы начали постепенно снимать образцы со сносимых, сгоревших домов, чтобы сохранить их для будущих поколений. Хотелось создать базу, музей - чтобы спасенные наличники могли послужить образцами для новых мастеров. Очень скоро от собранных элементов в нашем небольшом помещении стало тесно - и мы начали думать, как можно их использовать. Так и родился проект.

Своей главной задачей активисты считают продолжение живой традиции Фото: Марийское Региональное Отделение ВООПИиК

Летом и осенью активисты проводили городские конкурсы, в которых целые семьи пробовали своими руками расписать наличники и создать из них уникальные предметы декора. Часть наличников для росписи взяли из коллекции ВООПИК. Разумеется, не те, что представляют историческую или художественную ценность, а более простые, заурядные - но все равно сохранившие дух традиции. Еще часть наличников сделали сами - по старинным образам и даже провели конкурс по сборке готового наличника из нескольких элементов. А для самых маленьких участников провели конкурс рисунков. Всего в городских акциях приняли участие более двух сотен человек - и взрослых, и детей.

Участие в конкурсах принимают целыми семьями Фото: Марийское Региональное Отделение ВООПИиК

В качестве следующего этапа марийское отделение ВООПИК планирует открытие кружков в школах города и семейные конкурсы по созданию наличников “с нуля” - от эскиза до готового изделия. Также активисты уже начали сотрудничество с одним из детских домов города.

Жители раскрасили наличник на конкурсе и установили его в подъезде своей многоэтажки Фото: Марийское Региональное Отделение ВООПИиК

Традиционным архитектурным элементам в новом мире требуется и новое место. Активисты ищут наличникам свежее применение: в качестве фоторамок, стендов, зеркал, книжных стеллажей. Последние, например, нашли свое место в библиотеке им. В.Х.Колумба.

- Более того: в ходе нашей работы постепенно начал возвращаться и интерес к наличникам, как к элементу архитектуры. К нам уже обратилось несколько человек, желающих украсить свои дома этим традиционным элементом. Это показывает: еще не все потеряно, - считает Евгений Пирогов.

Старые наличники превращают в элементы интерьеров Фото: Марийское Региональное Отделение ВООПИиК

Своей главной задачей активисты считают не просто сохранение старинных образцов “за стеклом”, как в музее. А продолжение живой традиции, воспитание новых мастеров. Этому посвящен еще один их проект - Царевококшайская слобода ремёсел. Здесь планируют обучать гончарному мастерству, ткацкому, деревянному зодчеству. Причем освоить здесь можно будет полный цикл обработки материала: от льняного колоса до рубахи, от бревна до готового изделия…