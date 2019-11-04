«Кровная месть» или давление на свидетелей: За что расстреляли в Москве главу ингушского Центра противодействия экстремизму

Вечером в субботу, 2 ноября, на западе Москвы неизвестный расстрелял подполковника полиции Ибрагима Эльджаркиева, который возглавлял Центр противодействия экстремизму МВД Ингушетии, и его брата Ахмеда.

В ГОСТИ К БРАТУ

- В Москву Эльджаркиев приехал по своим делам, - рассказал «КП» источник, близкий к следствию. - Вечером в субботу он встретился с младшим братом, Ахмедом - тот уже несколько лет работает анестезиологом-реаниматологом в Первой Градской больнице. Ахмед повез Ибрагима на свою съемную квартиру на улице академика Анохина.

Около 18:00, едва мужчины вышли из машины, со стороны парковки выскочил киллер с пистолетом. По данным следствия, он выстрелил не меньше десяти раз - в основном в голову. Братья Эльджаркиевы умерли на месте.

Машину, на которой уехал киллер, спустя несколько часов нашли в другом районе. У следствия около десятка подозреваемых. Но пока никого не задержали. Установлено, что убийца был вооружен пистолетом «Глок» австрийского производства - он компактный и легкий.

Ибрагиму Элджаркиеву было 36 лет. Центр «Э» он возглавил в 2016 году. (Предыдущий руководитель подразделения получил семь лет колонии за пытки задержанных, один избитых мужчина скончался прямо в управлении).

Глава ингушского Центра противодействия экстремизму подполковник полиции Ибрагим Эльджаркиев.Фото: ГУ МВД по Москве

30 МИЛЛИОНОВ ЗА УБИЙЦУ

По одной из версий, Эльджаркиева могли убить из-за кровной мести. Якобы у подполковника в Ингушетии был конфликт с неким исламским братством баталхаджинцев.

И тут - будто история о суровых горских обычаях позапрошлого века. А на самом деле - про наши дни.

В декабре 2018 года в Назрани погиб местный общественный деятель 46-летний Ибрагим Белхароев. Его машину буквально изрешетили из автоматов. Родные покойного публично объявили награду за любую информацию о убийцах - 30 миллионов рублей.

Клан Белхароевых считается одним из самых уважаемых в Ингушетии. Нынешние носители фамилии - потомки суфийского шейха (иначе говоря, видного богослова) Батал-Хаджи Белхороева, который проповедовал на Северном Кавказе еще до революции и дважды был в ссылках. После его смерти сформировалась религиозная община, братство, которое называют «баталхаджинцами». По некоторым оценкам, сегодня в братство входят до 5 тысяч человек. Главные особенности баталхаджинцев - закрытость и полный запрет на браки вне общины.

Погибший Ибрагим Белхароев был правнуком Батал-Хаджи и неформальным лидером братства.

Спустя сутки после убийства Белхароева некий Магомед Аушев распространил в соцсетях запись, что баталхаджинцы подозревают в этом расстреле его и пытаются убить, поэтому он просит защиты у представителей тейпа Аушевых... К слову, самого Магомеда Аушева в 2016 году уже обвиняли в покушении на Ибрагима Белхароева. Он отсидел два года, но своей вины не признал.

Ахмед Эльджаркиев работал анестезиологом-реаниматологом в Первой Градской больницеФото: СОЦСЕТИ

ЯНВАРСКОЕ ПОКУШЕНИЕ

Насколько известно, в причастности к убийству лидера баталхаджинцев подозревали и начальника ингушского Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. 12 января нынешнего года (через две недели после убийства Белхароева) на трассе «Кавказ» его «Мерседес» нагнала «Лада Гранта». По иномарке начали стрелять из автомата. «Мерседес» (по некоторым данным, за рулем находился теперь также покойный младший брат Эльджаркиева Ахмед) сумел оторваться на трассе. Двое сопровождавших подполковника полицейских оказались ранены, один из них позже скончался в больнице. А вот сам Эльджаркиев по счастливой случайности уцелел.

Некоторые СМИ сообщили, что вечером в субботу, после убийства подполковника, в одном из родовых сел Белхароевых ни с того ни с сего начали запускать салюты и радостно палить в воздух.

- Сейчас есть две версии убийства Ибрагима Эльдаркиева, - рассказал близкий к следствию источник. - Это его личные конфликты и профессиональная деятельность. Нельзя исключать, что нападение на главу Центра «Э» - может быть попыткой запугать свидетелей и сотрудников по одному из дел, которые ведет его подразделение.

Расследованием занимаются лучшие следователи федерального СК.

- Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство двух и более лиц» и «незаконный оборот оружия», - сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. - Для оперативного установления полной картины произошедшего и скорейшего раскрытия преступления уголовное дело по поручению главы СК России Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат Следственного комитета.

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