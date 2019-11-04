2019-11-04T14:41:46+03:00
Звезды

Анна Плетнева: "Коля Басков из-за меня дрался, а сын Никиты Михалкова - требовал внимания"

Певица рассказала о своем отношении к красоте и не только
Анна ВЕЛИГЖАНИНААртем КОСТЕНКО
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Анна Плетнева – певица, бывшая солистка группы «Лицей»Анна Плетнева – певица, бывшая солистка группы «Лицей»Фото: Артем КОСТЕНКО
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Анна Плетнева – певица, бывшая солистка группы «Лицей» и мама двух детей, остается в прекрасной форме и нередко выкладывает свои откровенные снимки в сеть, объясняя: «Это меня заводит». Мы увидели певицу на одном конкурсе красоты, где Плетнева развлекала публику своими песнями. В перерыве между выступлениями Анна разоткровенничалась о своем отношении к красоте и не только.

«Я за красоту и живое влечение»

- Я с удовольствием ежегодно прихожу на конкурсы красоты посмотреть на красивых девушек. Не каждый день красивые ноги в таком количестве вокруг тебя ходят. Признаться, я очень люблю женскую красоту, мне безумно нравятся красивые девушки, да и, вообще, красивые люди, всегда их замечаю в округе. Я за красоту и за живое влечение.

- Но ведь не у всех красота естественная, как относитесь к этому?

- Мне кажется, что сейчас гораздо сложнее найти девушку, у которой все натурально. Я пыталась, честно. Вообще, девчонки сейчас очень классные, молодые, длинноногие, а когда они раздеваются, то уже неважно, у кого что там ненастоящее.

- А как сами относитесь к пластике?

- К счастью, мне этого пока не надо, ведь у меня есть свое волшебное средство: я пью кровь молодых мальчиков. С вечера заготавливаю баночку с кровью и ставлю ее в холодильник. Она обязательно должна настояться там, а пить надо натощак. Это обязательно должна быть кровь блондинов с голубыми глазами и обязательно до 23 лет.

- Откуда же вы берете ее?

- Да, если честно, они в очереди все стоят, чтобы сдать. Вот Макс Барских как-то предлагал мне свою, но я не взяла – уже староват он для этого.

- А хотели бы сами принять участие в конкурсе красоты?

- Безусловно! Правда, боюсь, что для этого должен быть специальный конкурс «грибов» - для тех, кто не достиг полутора метров. Вообще, в детстве у меня были настоящие комплексы по поводу моей внешности: кудряшки, словно у Пушкина, груснючие глаза, маленький рост. Многие надо мной издевались и даже дразнили.

Николай Басков в юности заступался и даже дрался за Анну Плетневу. Фото: Артем КОСТЕНКО

Николай Басков в юности заступался и даже дрался за Анну Плетневу.Фото: Артем КОСТЕНКО

- Неужели за вас никто не заступался?

- Коля Басков не давал меня в обиду! Заступался и даже дрался за меня. Мы с ним были настоящей оторвой, хотя он и был на один класс старше. До сих пор помню, как мы срывали контрольные по алгебре. У нас был очень строгий преподаватель по этому предмету, Сергей Никифорович, и вот мы прятались с Колей около двери, ребята садились за парту, начинали писать контрольную, и тут мы открываем двери, и Басков своим голосом как начинает оглушающе петь, а потом мы со всех ног бежали, ловя ботинки учителя вслед. С Колей, когда пересекаемся на гастролях, то всегда вспоминаем те бурные времена и ржем. Надо будет как-нибудь написать мемуары, в каком виде я видела Колю Баскова – и в шортах, и без них. Но, вообще, Колюсик – просто прекрасен, я за него обеими руками.

- И часто у вас были такие шалости с Николаем?

- Мы были почти «не разлей вода». Он пел на всех концертах, а я танцевала – у нас был отличный тандем. Все знали, что Коля – суперзвезда нашей школы, а как только ее закончил, почти сразу же стал знаменитым.

- А Николай дергал вас за «косички»?

- Нет, Коля никогда не интересовался моими «косичками». Меня другие мальчики дергали за них. Например, Тёма Михалков (сын Никиты Михалкова. – Ред.). Пытался за мной ухаживать. Да, у нас много известных мальчиков училось, в школе 1113.

- И вы отвечали Артему взаимностью?

- Конечно! Тоже дергала его за косички, он тогда длинные волосы носил (смеется).

Артем Михалков и его знаменитый отец Фото: Мила СТРИЖ

Артем Михалков и его знаменитый отецФото: Мила СТРИЖ

«Люблю наручники, а подопечных наказываю плеткой»

- А какие еще шалости в школьные годы вытворяли?

- Ой, признаться, я была самой плохой девочкой в классе. Меня даже пару раз исключали из школы. Был один раз, когда меня приковали наручниками. Это было в девятом классе. Один мой одноклассник принес в школу наручники. Папа у него был милиционером. Взял, и приковал меня к парте. А потом выяснилось, что ключ он дома забыл. Сижу я, прячу руку, и тут, как назло, меня вызвали к доске. Ну, я и попыталась выйти вместе с партой. Сказали, что я плохо себя веду. Главное, приковал мальчик, а плохо веду себя я. Не справедливо! Но я тогда не сдала «подельника». Вот с тех пор, видимо, я и люблю наручники (смеется). В тот момент не оказалось рядом моего верного друга Коли, чтобы спасти. А сейчас он, я думаю, и сам любит всякие такие штучки.

- А как вы относитесь к своим подчиненным, с кем работаете?

- Ой, я вообще самая нежная, милая, добрая и лучшая артистка на земле. А если кто не согласен, то у меня есть плетка. Но есть проблемка: мои помощники любят это все, и иногда специально делают так, чтобы я их наказала. Вот так и живем.

- А сейчас не хотели бы вернуться в школу?

- Ни за что! Школа была для меня настоящей адской пыткой, поэтому я все время прогуливала ее, шла стоять в очереди в Макдональдс. Признаться, учиться мне не очень нравилось, поэтому была круглой двоечницей. Хотя нет, по физике была единственная пятерка. Просто, когда я заходила в класс, учитель говорил: «Ба! Плетнева пришла. Ладно, садись, пять!».

- Но своих детей вы отдаете в школу?

- Да. Думаю, сейчас совсем другое время – в школах более человечный подход к детям. Как бы то ни было, школа – это друзья, тусовка. Я вот до сих пор дружу со многими с нашей школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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