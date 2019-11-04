Президент и Патриарх открыли выставку к 75-летию Победы

4 ноября, в День народного единства и праздник Казанской иконы Божией Матери, президент РФ Владимир Путин и Патриарх Кирилл по традиции открыли в Манеже масштабную экспозицию. В этом году она посвящена 75-летию Победы и носит название: "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".

На выставке, организованной в рамках XVIII Церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь - ко Дню народного единства", показаны 150 произведений живописи и скульптуры из более чем 40 музеев России и частных галерей с 1940-х годов до наших дней. По словам организаторов, для самостоятельного осмотра всех экспонатов нужно объехать свыше трех десятков городов.

А в Манеже они размещены в 15 тематических залах - от первых дней войны до ее осмысления в последующие десятилетия.

- Есть легенда о том, что Сталин показывал эту картину на Тегеранской конференции Черчиллю. Документального подтверждения этому нет, но уверена, что она явно произвела бы сильнейшее впечатление, - рассказывала журналистам о полотне "Фашист пролетел", написанном Аркадием Пластовым в 1942 году, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Экспонаты размещены в 15 тематических залах - от первых дней войны до ее осмысления в последующие десятилетия.Фото: Елена ЧИНКОВА

Каждый год на выставку в Манеж привозят и святыню - в этот раз для поклонения выставили икону Николая Чудотворца из Николо-Богоявленского морского собора с частицей мощей. До 1918 года она находилась на императорской яхте "Штандарт" Николая II. Перед этим образом XVII века ежедневно молился об укреплении народа, завершении блокады Ленинграда и Победе будущий Патриарх Алексий I.

Поклонившись иконе и поставив свечи, Владимир Путин и Патриарх Кирилл начали осмотр выставки. Здесь и панорамы разрушенного Сталинграда, и зенитки над Невой, и маршалы Победы с сияющим Сталиным на лестнице Кремлевского дворца...Экскурсию вместе с директором Третьяковки проводили министр культуры РФ Владимир Мединский и глава Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон (Шевкунов). В зале "Фронт" первые посетители задержались у написанной за год до Победы картины "Фронтовая дорога" Юрия Пименова и скульптуры Евгения Вучетича "Последний бой генерала Ефремова". А в зале "Воспоминания. 1950-е" - у горьких одноименных работ Бориса Неменского и Всеволода Лишева "Мать".

На выставке показаны 150 произведений живописи и скульптуры из более чем 40 музеев России и частных галерей с 1940-х годов до наших дней.Фото: Елена ЧИНКОВА

- Каждая третья картина реставрировалась специально к выставке и каждая третья никогда не выставлялась в Манеже, - сообщил гостям Мединский.

Президенту, в частности, показали и макет строящегося во Ржевском районе Тверской области мемориального комплекса в честь всех павших в Великую Отечественную советских воинов. Открыть его планируют в мае 2020 года.

Внимание! Выставка будет работать ежедневно по 8 декабря. Вход бесплатный.