Детей с аутизмом в Карелии научат создавать мультфильмы своими руками

Дополнительное образование — обычное дело для каждого современного школьника. Однако ребятам с особенностями ментального развития такие занятия не всегда доступны. Даже поступление в обычную школу для них бывает трудным. Сказывается отсутствие специальных программ для таких детей и квалификации педагогов.

Решить эту проблему помогают проекты, которые реализуют общественные организации, НКО. Один из таких сейчас работает в Республике Карелия благодаря поддержке президентского гранта. Его название: «Обычная жизнь необычных детей». Авторы проекта пишут и адаптируют программы внешкольных занятий для детей-инвалидов. Благодаря проекту ребята с аутизмом занимаются в кружках наравне со сверстниками. Конечная цель — вовлечь особых детей во все сферы жизни от образования до активного отдыха. Польза тут будет не только для детей с нарушениями развития. Совместная работа поможет здоровым детям преодолеть стереотипы в отношении сверстников с проблемами.

- Благодаря включению во внешкольные программы, дети с аутизмом и другими ментальными особенностями перестанут находится в своем особом узком кругу. Широкий выбор внешкольных программ позволит учесть индивидуальные интересы, увлечения детей, обеспечить их участие в обычной детской жизни - с приключениями, походами, кружками, играми, экскурсиями, - считают авторы проекта.

Проект предполагает знакомство специалистов общественных организаций, волонтеров и педагогов дополнительного образования с основами коммуникации с детьми с особенностями ментального развития. Набравшись опыта, они разработают программы, мастер-классы и мероприятия. К примеру, один из обучающих семинаров был посвящен мульттерапии. Иными словами — методам лечения с помощью создания детских фильмов.

С миром мультипликации педагогов познакомили мастера дела.

- Участники семинара изучили инструменты для создания мультфильмов, основы режиссуры. Научились выбирать анимационные техники, материалы для разных типов мультфильмов. Разобрали особенности работы со звуком в мультипликации. На практических занятиях — создавали фоны, мультипликационных персонажей, придумывали сюжеты мультфильмов, освоили монтаж и постановку света, - рассказали о своем занятии авторы проекта.

Полученные знания вскоре будут переданы маленьким воспитанникам. При этом детей стараются развивать не только творчески, но и физически. К примеру, ребят водят на занятия к скалолазам.

- Наша команда особенных скалолазов встретилась с командой отважных скаутов из отряда "Ладья", и даже отправилась с ними в поход! Хмурый ненастный день сразу заиграл яркими красками, зазвенел звонкими голосами, веселым смехом и пропах запахом жаренных на костре сосисок. День прошел с огромной пользой! Мальчишки и девчонки прошли полосу препятствий, вспомнили приобретенные летом навыки, и даже переправились через бурную реку, - рассказали об одном из мероприятий организаторы в социальной сети.

Ребята стали участниками похода.

Завершится проект большим фестивалем. Специалисты представят свои программы и на месте проведут мастер-классы по наработанным материалам.

КСТАТИ

Идеи по работе с особыми детьми уже не первый раз получают поддержку президентского гранта. Оформить заявку и реализовать свой проект можно до 25 ноября на сайте фонда.