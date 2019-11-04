2019-11-04T18:03:04+03:00
В мире

Ехать ли на День Победы в Москву, в Таллине решат после отмашки из Вашингтона

Профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло объяснил «КП», почему в Эстонии вдруг заговорили о праздновании 75-летия победы над фашизмом
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд возможно откажется от поездки в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы.Президент Эстонии Керсти Кальюлайд возможно откажется от поездки в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу порекомендовал президенту своей страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в столицу России на торжества по случаю 75-летия победы над гитлеровской Германии. Министр применил выражение «отнестись с большой осторожностью». Самое смешное в данной ситуации — самого приглашения глава маленькой, но гордой Эстонии еще не получала!

Мы попросили прокомментировать такое удивительное поведение эстонских политиков известного политолога Андрея Манойло.

- Зачем глава МИДа предостерегает своего босса-президента от поездки, в которую она еще и не собиралась?

- Министр не указал причины, почему Кальюлайд должна быть осторожна в случае празднования Дня победы. Причин, на мой взгляд, может быть две. Одна лежит в сфере политики, другая — в сфере бизнеса. Все прибалтийские страны — не только Эстония — ведомые в плане внешней политики. Антироссийская риторика там пользуется спросом. На это есть заказчики.

Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава эстонского МИДа Урмас РейнсалуФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Кто конкретно?

- Главный — США. Маленькие балтийские страны в этом отношении не самостоятельны, а в некоторых случаях находятся под внешним управлением. И в прибалтийских столицах эту конъюнктуру очень тонко ловят. Чтобы не попасть в сложное положение, разыгрывается двухходовая комбинация. Не сама президент говорит, что отказывается от поездки на торжества юбилея победы над фашизмом — а один из ее ключевых сотрудников. Можно сослаться на то, что это голос членов кабинета министров. Ее партии — и так далее. И если вдруг ее начнут спрашивать — какое же решение президент приняла о поездки в Москву (если это произойдет до того, как решение примет Вашингтон или Брюссель) она всегда сможет сказать, что есть такое мнение. И она его игнорировать не может. И ей, мол, надо добиться консенсуса внутри. Это выигрыш времени.

- А экономическая причина?

- Кальюлайд не только президент — она и бизнесмен. Она не избегает соблазна лоббировать бизнес интересы своих друзей и знакомых. И прилетала она на встречу с Путиным в этом году не столько для налаживании. моста между странами, сколько для решения конкретных бизнес-задач. Речь шла и об объектах недвижимости, и о сырье...

- Эстония в любом случае получит приглашение на 75-летие?

- Приглашение будет направлено главам всех государств. А как будут реагировать — личное дело лидеров. Прибалтика будет зависима в первую очередь от позиции Вашингтона, во вторую от Брюсселя ( в Латвии — в обратном порядке).

ИСТОЧНИК KP.RU

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