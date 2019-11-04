"Вы сделали очередную подтяжку?": поклонники заподозрили Оксану Пушкину в "операции красоты"

Оксана Пушкина - известная модница. 56-летняя телеведущая тщательно следит за собой и может похвастаться молодым лицом и безупречной фигурой. Конечно, чтобы иметь такую внешность, нужно прилагать усилия.

Автор и ведущая программы "Женские истории" посетила салон красоты, где повстречала в прямом смысле культовую личность. Долорес Кондрашова стояла у истоков российской косметологии и парикмахерского искусства. В ее салоне стрижется весь бомонд - эстрадные звезды, министры и их жены. Но Долорес о своих звездных клиентах говорит неохотно, сравнивая свое молчание с "врачебной тайной". Это она открыла всему шоу-бизнесу короля гламура Сергея Зверева.

"С ней я могу быть собой... Одна из первых героинь «Женских историй». Программа о легендарной Долорес Кондрашовой вышла в эфир в 1998 году. С тех пор мы родные люди", - подписала снимок Оксана Пушкина.

opushkina С ней я могу быть собой...

Правда, внимание публики тут же привлек внешний вид дам, а точнее их лица. Встревоженные поклонники буквально забросали Оксану вопросами. Многие помнят печальный опыт своей любимицы, когда она пострадала от уколов красоты: "Оксана, вы сделали очередную подтяжку? И когда вы все успеваете", "А вам самим нравится ваше фото?!", "Что с лицами?".

Пушкина не стала молчать и в ответ написала: "Когда «хейтеры» обращают внимание на твою внешность, это значит, что у них не осталось других способов заявить о себе".

Не секрет, что Оксана Пушкина в 2003 году решилась на инъекции ботокса. Процедура вместо избавления от морщин принесла ей массу страданий. Недобросовестный косметолог, работавшая со звездой, использовала некачественный препарат вместо обещанных инъекций. В итоге после сеанса "омоложения" все лицо Оксаны покрылось твердыми бугорками. Пушкина не стала молчать. Телеведущая посетила несколько программ, в которых открыто рассказала о том, что с ней произошло.