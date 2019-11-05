Социализм на Кубе скорее жив, чем мертв

Куба врывается в вас как ураган: невиданным буйством красок, танцевальными ритмами и пением (кажется, что здесь вечное воскресенье!), запахами чеснока, гнили из уличных помоек и отличного табака, любовными стонами по ночам и скрипом расшатанных кроватей, доносящимися из каждой квартиры, утренней перекличкой соседок, зовущих друг друга на кофе, свистом, криками «ола!» и призывным шепотом «псст», который сопровождает на улице любую симпатичную женщину моложе семидесяти (это просто дань уважения женской красоте, абсолютно безопасная и даже почтительная).

Через три дня вы погружаетесь в блаженную негу, лень и даже безразличие, подчиняясь атмосфере всеобщего наслаждения жизнью. Отчасти это объясняется тем, что вы теряете связь с внешним миром. Мобильный интернет появился на Кубе лишь полгода назад, и в офис единственной компании, продающей карточки, стоит бесконечная очередь под палящим солнцем. Туристы обычно покупают в гостиницах за 1 евро часовую карточку, дабы сообщить родным, что у них все хорошо. Именно благодаря оторванности от черных новостей вы понимаете, что счастье есть.

Бедность здесь живописна, но никто еще на Кубе не умер от голода (в отличие от большинства стран Латинской Америки). Несмотря на ужасающие угрозы и препятствия (о них я расскажу позже), социализм на Кубе выжил.

В 1959-м революционера Фиделя Кастро (на фото в центре) поддержало большинство кубинцев. Люди верили: счастье не за горами...Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БЫВШИЙ БОРДЕЛЬ ПЛАНЕТЫ

Во времена правления диктатора Фульхенсио Батисты (он пришел к власти в результате военного переворота в 1952 году, но США немедленно признали его легитимность), остров Куба был самым большим борделем планеты. Только в Гаване с ее миллионом жителей существовали сотни публичных домов и 22 тысячи проституток. Популярной стала детская проституция (девочек похищали и принуждали к сексу), а 90 процентов детей были заражены паразитами. Кубой правила американская мафия (смотрите фильм «Крестный отец-2»). Героин, все виды извращений, бесчисленные казино и роскошные отели. При этом крестьяне умирали с голоду, 200 тысяч из них не имели собственной земли и были абсолютно безграмотны. Каждый третий не знал, как пишется его имя.

Батиста полностью продал мафии земли и промышленность острова. Но 90 (!) процентов этих земель были заброшены, несмотря на массовое недоедание коренного населения. Американские монополии контролировали 70 процентов всей экономики Кубы. Десятки тысяч людей исчезли и умерли под пытками режима. Зато мафия преподнесла Батисте золотой телефон, ночной горшок из чистого серебра и миллионные взятки (по нынешнему курсу доллара - миллиардные). Так что восстание против военной диктатуры было абсолютно закономерным, о чем и заявил еще в 1953 году в своей знаменитой речи на суде «История меня оправдает» Фидель Кастро. Его вместе с несколькими соратниками судили за участие в штурме казарм Монкада, ставшем первым революционным выступлением.

...прошло полвека, и революционные страсти поутихли. Люди особо не бедствуют, но и совсем не шикуют.Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Революция в таких условиях была неизбежна, но не путайте социализм на Кубе и в Восточной Европе, - говорит Серхио Герра, директор центра исторических исследований Университета Гаваны. - Наш социализм - не результат победы СССР во Второй мировой войне против фашизма. Ведь Фидель поначалу ничего не говорил о социализме. Его программа была националистической, демократической и антиимпериалистической. После победы 1 января 1959 года кубинской революции США объявили нам беспощадную борьбу. Тут же началась блокада. В стране не было топлива, встали заводы. В марте 1960 года в порту Гаваны ЦРУ взорвало бельгийский корабль, привезший революции оружие. Погибли сто человек. Вот тогда Фидель выдвинул свой знаменитый лозунг: «Родина или смерть». Парализованная страна в осаде. Но революционеры уже постучались в дверь СССР. Ваша страна гарантировала нам три важные вещи: рынок для кубинского сахара, поставки нефти и оружие против агрессии США. Мы никогда бы не выжили без СССР. После национализации земли, жилищного фонда и предприятий социализм стал логичен. Когда Куба вошла в СЭВ (Совет экономической взаимопомощи), наступило золотое время. Даже сейчас мы не достигли того уровня жизни, который имели в 80-е годы. Полные магазины, прекрасная еда. У нас было все. И вдруг все кончилось...

Бедность здесь живописна, но никто еще на Кубе не умер от голодаФото: Дарья АСЛАМОВА

ПОЧЕМУ КУБА ВЫСТОЯЛА, А СССР РУХНУЛ

Это страшное десятилетие (90-е годы) на Кубе называют специальным периодом. После крушения Советского Союза и всего социалистического лагеря на острове в один момент остановилась жизнь. Полностью умерла промышленность, основанная на советских технологиях, которые требовали топлива, а его не хватало даже для городских автобусов. Производство сахара стало слишком дорогим, чтобы конкурировать на международном рынке.

Электричество работало лишь несколько часов в день. Ночью кубинцы лежали без сна на мокрых от пота простынях, потому что нельзя было даже включить вентилятор. Дневной рацион составляли горстка риса и хлеб. Мыло приходилось варить самим, и от него слезала кожа. А во Флориде дети и внуки кубинских эмигрантов паковали чемоданы в ожидании, когда Куба на коленях приползет к США. Но не приползла.

На таком ретроавтомобиле туристов в Гаване отвезут куда угодно - покажи только место на карте.Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Вот тогда Фидель показал себя, - вспоминает Эдуардо Регаладо, сотрудник исследовательского института кубинского МИДа. - Он не прятался. Он появлялся повсюду - неожиданно и в разных местах, особенно там, где ослаб дух. Он делал сверхчеловеческие усилия и шел от дома к дому. Мы знали, что возвращение к капитализму станет фатальным: остров снова попадет в американское рабство. Наше образование, медицина, социальная помощь - все было бы растоптано.

- Почему кубинцы устояли, а советские люди нет? - задумывается дипломат Фернандо Гарсиа. - У нас не было запретного плода. Люди в СССР с ума сходили по джинсам, кока-коле, Микки-Маусу и Голливуду. А мы живем в 150 километрах от США. У многих кубинцев родня в Майами. По телевизору всегда крутили американские фильмы. Мы знали их культуру и музыку. Наши люди уезжали и возвращались из дальних стран, рассмотрев изнанку капитализма. Экономически нам пришлось тяжелее, чем вам, но психологически, наверное, легче.

Люди настолько привыкли к выражению «блокада Кубы», что не принимают его всерьезФото: Дарья АСЛАМОВА

УМНЫЕ, НО БЕДНЫЕ

Первое, что вас поражает на Кубе, это цены. Обед в среднем ресторане стоит столько же, сколько и в Париже. Сначала думаешь, что тебя просто дурачат, как иностранца. А потом видишь, что столько же платят и местные.

- Люди настолько привыкли к выражению «блокада Кубы», что не принимают его всерьез, - объясняет международный юрист Руслан Рейес. - Хотя мы живем в двух шагах от США, нам запрещено торговать с Америкой. Их рынок полностью для нас закрыт. Вы скажете: что за беда? Покупайте в третьих странах. Но США наложили санкции на ВСЕ страны, торгующие с Кубой: если вы хоть что-нибудь продаете Кубе, то с Америкой уже торговать не можете. Кроме того, в большинстве крупных банков есть акционеры из США. Как только выясняется, что через банк прошла транзакция с Кубой, все счета - и продавца, и покупателя - замораживаются. Только три страны не боятся американских санкций: Россия, Китай, Иран. Но они находятся в другом полушарии. Даже страны Евросоюза после прихода к власти Трампа, ужесточившего санкции против Кубы, постепенно отказались от сделок с нами.

- Как же вы выкручиваетесь? - удивляюсь я.

- За 60 лет научились. Мы создаем за рубежом подставные фирмы некубинского происхождения. Они покупают и продают как местные резиденты. Но если их ловят…Сами понимаете. И каждое звено этой цепочки продаж взвинчивает цены, поэтому на Кубе все импортные продукты гораздо дороже, чем в соседних странах.

На Кубе из-за топливного кризиса нет ни автомобильных пробок, ни смога.Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Теперь мне ясно, почему на 2010 год ущерб Кубы от санкций составил 975 миллиардов долларов США! - восклицаю я. - Больше всего меня поразил закон США от 2004 года, что за импорт кубинских сигар можно получить до десяти лет тюрьмы. И американским гражданам запрещено покупать и даже курить кубинские сигары не только на территории США, но и по всему миру! А что вы будете делать с нынешним топливным кризисом? Я видела огромные очереди на заправках и десятки людей, часами ожидающих автобуса. Почему дружеская вам Венесуэла не хочет помогать?

- Еще как хочет! Но вы забыли, под какие жесточайшие американские санкции Венесуэла попала в этом году! У нас есть деньги на топливо, заключены соглашения на поставки. Но их перевозчики - частные фирмы, которые поставляли нефть также и в США, а теперь все их счета заблокированы. Транспортировщиков просто прижали к стенке. Но после недавнего визита российского премьер-министра Дмитрия Медведева у нас появилась надежда. Россия согласилась продать нам танкеры, а ваша «Роснефть» начала на Кубе работы по добыче нефти в глубинных водах.

- Вы ведете отчаянную борьбу. Но что, собственно, Куба может предложить миру?

- Не только ром, сигары и кофе. Мы занимаем третье место в мире по запасам никеля и кобальта. Экспорт фруктов: ананасов, папайи и манго. Рыбные технологии. Мы выращиваем лобстеров на специальных фермах. Прекрасный туризм в экологически чистой зоне. Ведь на Кубе из-за топливного кризиса нет ни автомобильных пробок, ни смога. Медицинский туризм. А главное: наши вакцины и медицинские технологии! Взять хоть знаменитый яд синего скорпиона - уникальное средство против рака. Сколько жизней можно было бы спасти, а из-за санкций наши вакцины можно купить только на Кубе. Но мы привыкли. На Кубе говорят: если закрывается одна дверь, непременно открывается другая.

Наш спецкор Дарья Асламова пообщалась с генералом Фабианом Эскаланте, долгие годы лично отвечавшим за безопасность Фиделя Кастро.Фото: Дарья АСЛАМОВА

«КТО НЕ БОРЕТСЯ, ТОТ УМИРАЕТ»

По кубинским данным, американцы пытались убить Фиделя Кастро 638 раз. И хотя эта цифра явно преувеличена, многочисленные покушения на команданте - реальность. В ход шло все: снайперы, отравленные сигары, мины, таблетки, микрофоны с бомбами. А Фидель в 90 лет мирно скончался в своей постели. Человек, который много лет возглавлял контрразведку Кубы и лично отвечал за безопасность Фиделя, - это генерал Фабиан Эскаланте.

- Еще чашечку кофе? - любезно спрашивает меня пожилой человек, мирно сидящий в кресле-качалке. Трудно представить, что ему уже 78 лет. Я рассматриваю фотографии на стенах, где Фидель горячо обнимает моего собеседника.

- Вы были его другом? - спрашиваю я.

- Конечно, нет, - чопорно говорит генерал Эскаланте. - Разумеется, как шеф контрразведки я лично представлял доклады Фиделю, а потом и Раулю Кастро.

Меня поражает такая скромность.

- Но ведь Рауля вы знали еще в молодости?

- И что же! Его знали многие революционеры. Уже в 13 лет я вступил в революционное движение, а в 18 лет сидел в тюрьме, как все приличные молодые люди того времени. Мой прадедушка воевал в первой войне против испанцев, дедушка участвовал во второй войне, родители вступили в молодежное коммунистическое движение в 30-х годах, когда быть коммунистом означало быть преступником.

Несмотря на ужасающие угрозы и препятствия, социализм на Кубе выжил.Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Глядя на вас, можно подумать, что для здоровья чрезвычайно полезно сидеть в тюрьме, участвовать в революциях и войнах, - с улыбкой говорю я.

- Разумеется. Если человек не борется, он умирает. Мне было 19 лет, когда революция послала меня в Коста-Рику. Мы знали, что ЦРУ готовит военное вторжение в Гватемалу. Я нашел солидарных с Кубой товарищей, и они помогали мне. Мы стали готовить отряды из граждан Коста-Рики и Никарагуа, чтобы послать их в Гватемалу. После я оказался под Москвой, где шесть месяцев проходил подготовку под руководством замечательного человека, полковника Рудольфа Абеля. Он знал десять языков. Был талантливым математиком и художником. Посмотрите фильм Спилберга «Шпионский мост».

В голосе несгибаемого генерала слышны сентиментальные нотки.

- Но скажите, как маленькая Куба в течение десятилетий успешно боролась против ЦРУ, самой мощной разведки мира?

- Американцы всегда думают, что они лучшие. Если ты думаешь, что ты лучший, то совершаешь ошибки, и этими ошибками мы пользовались. Только в 1962 году, когда США организовали контрреволюцию на Кубе, за 8 месяцев мы пережили сотни терактов. Быстроходные катера из Флориды атаковали наши порты и расстреливали рыбаков. В горах Кубы на востоке находились вооруженные группы хорошо обученных людей, которых спонсировали США и сбрасывали им оружие на парашютах. Но не забывайте, что Куба - остров. Сюда можно проникнуть либо по воздуху, либо морем. И всегда найдется маленький человек, который что-нибудь видел или слышал.

После крушения Советского Союза и всего социалистического лагеря на острове в один момент остановилась жизнь.Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Мы сталкивались со всеми видами войны, - продолжает генерал. - Лихорадка денге, 13 видов вредителей против сельского хозяйства. Дважды нам пришлось убить и сжечь все поголовье зараженных свиней. Несколько раз были уничтожены урожаи цитрусовых и табака. Но самое тяжелое - война психологическая и информационная. Я помню, как в 1960 году ЦРУ и американская церковь на Кубе организовали операцию. Они придумали утку, что революционеры отберут детей у родителей и отошлют их в СССР. Священники убеждали верующих родителей посадить детей на американские корабли, которые причалят в нужный день и отвезут их во Флориду. Так и получилось. Плачущие родители добровольно отправили 15 тысяч детей.

(Есть даже документальный фильм, где солидные взрослые люди в возрасте за сорок со слезами на глазах рассказывают, как они помнят эти последние часы на родине и поцелуи родителей. Многие из них, став взрослыми, приезжали на Кубу, чтобы отыскать родных. - Д. А.)

Окончание в следующем номере.