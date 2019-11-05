Звезда на корпоратив: Гагарина и Билан споют за 3,5 млн руб, а Седокова - всего за 700 тысяч

Это раньше декабрь кормил звезд. За месяц корпоративов можно было обеспечить себе приличный доход. Да и цены за выступления увеличивались в несколько раз. Спрос на звездные новогодние корпоративы упал пару лет назад. Многие компании считают немодным разбазаривать деньги и выставлять напоказ свою состоятельность.

Тем не менее желающих порадовать сотрудников, партнеров и клиентов достаточно. И ноябрь самое лучшее время договориться с артистами о таких выступлениях. Мы узнали самые актуальные цены. Налетай!

Скандал как двигатель?

Допустим, хочет пригласить на праздник звезду крупная компания. Именно с такой легендой мы обратились к менеджерам артистов. И нам удалось узнать, чей график почти уже расписан, а кто теперь не в моде.

Заказчики в первую очередь клюют на звезд, засветившихся в светской хронике, Развод, яркая свадьба или добротный скандал привлекают внимание к артисту. Но скандал не должен подмочить репутацию артиста. После того как Максим Фадеев разорвал контракт с финалисткой шоу «Голос» Наргиз и запретил ей исполнять его хиты, певица поехала в тур со своим репертуаром. Но и на этом региональном пути ее преследуют неприятности: зрители уличили Наргиз в очередном «пьяном концерте». Такой шлейф и запрет на исполнение душераздирающего и раскрученного репертуара привел к тому, что спрос на артистку падает. Количество заказов уменьшилось. Три года назад за 45-минутный концерт в декабре менеджеры Наргиз просили 2 млн руб. Это был самый звездный год певицы - она выпустила альбом, и сразу несколько треков из него авторства Максима Фадеева стали популярными.

Но преданные поклонники остались верны исполнительнице. Что же теперь и почем споет вам Наргиз? Помимо малоизвестных широкой аудитории песен, Наргиз исполняет в концерте композиции из репертуара Аллы Пугачевой, получив в свое время разрешение на это. «Гонорар за выступление Наргиз в декабре 1 миллион 800 тысяч рублей. Список треков обсуждаем заранее. Из репертуара Аллы Пугачевой Наргиз исполняет обычно «Женщина, которая поет» и «Нас бьют, мы летаем». Торг уместен. Вполне можно сговориться за полтора миллиона рублей.

Лера Кудрявцева - одна из самых востребованных женщин - ведущих корпоративов.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Полет Гагариной

С артистами первой величины торговаться бессмысленно. Очень востребована сейчас Полина Гагарина. Она штампует хит за хитом, к тому же заседает в жюри нового сезона «Голоса». Ее гонорар на текущий декабрь - 3,5 млн руб. Ровно столько же, сколько год назад. А вот зимой 2017-го Поля была дешевле на миллион.

У таких артистов, как Гагарина, Билан и Лобода, может быть по 2 - 3 выступления за вечер в декабре. Билан и Лобода стабильны последние два года: соответственно 50 тыс. евро (3,5 млн руб.) и 70 тысяч евро (4,9 млн руб.) Суперзвезду Светлану Лободу часто приглашают выступать за границу, в этом случае прайс растет. Однажды он достиг рекордных 400 тысяч евро (28,5 млн руб.) за экстренный концерт в США - это был не Новый год, но свадьба очень богатых людей.

Продюсер востребованной звезды может поднять планку на любую высоту в новогоднюю ночь, чаще всего речь идет о 200 тыс. евро. (14 млн руб.)

Всегда востребованы ветераны сцены. Лепс традиционно «поднимет рюмку водки» за 100 тысяч евро (7 млн руб.). После 20 декабря цена обычно вырастает на 20%. У голосистой души компании с неподражаемым чувством юмора Николая Баскова в первой половине декабря гонорар 50 тыс. евро (3,5 млн руб.), а во второй половине растет нагрузка у артиста - и повышается цена. Алла Пугачева рассматривает каждый заказ в индивидуальном порядке - цена в декабре может достигать и 300 тыс. евро (21 млн руб.). Но на Новый год Примадонна, как и Максим Галкин, никогда не работает.

А вот группировка «Ленинград» споет для вас прямо 31 декабря за все те же 300 тысяч евро, в другие дни декабря прайс ниже в три раза. Не менее востребованы, но более доступны по цене хиты группы «Руки вверх!». Новогодний корпоративный прайс Сергея Жукова - 4 млн руб. К примеру, в далеком 2013 году его гонорар был всего лишь 500 тыс. руб.

Кстати, организаторы вечеринок перед их началом просят сотрудников или гостей не демонстрировать происходящее в социальных сетях: лучше перестраховаться, чем быть уличенным в шикарном корпоративе.

Полина Гагарина и Дима Билан в предвкушении: хороший декабрь год кормит.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сэкономим?

Есть и артисты с более доступными гонорарами. Раньше выпускников «Голоса» по сходной цене расхватывали еще в октябре, теперь ажиотажного спроса на них нет. Но все так же в чести интеллигентный победитель второго сезона «Голоса» Сергей Волчков, который поет в декабре за 450 тыс. руб. Плюс 100 тыс. руб. придется доплатить, если он приедет с группой музыкантов.

Есть и нестандартные решения. Пару лет назад было модно вместо певцов позвать лектора (вспоминаем «Карнавальную ночь», да?). Например, на час за 540 тысяч звали психолога Михаила Лабковского. Сейчас в моде красочные шоу, как, например, выступление оркестра волынщиков Москвы. Это те самые ребята, которые во время чемпионата мира по футболу в Москве зажигали перед болельщиками в фан-зоне на Воробьевых горах. Их шоу с волынками, барабанами и музыкантами, исполняющими и рок-композиции, и попсу, стоит 225 тысяч.

Из попсовых узнаваемых певиц «недорого» берет за свои хиты Анна Седокова - традиционные для нее 700 тыс. руб.

Интересные и востребованные выступления у группы «Фрукты» - те самые ребята, что работают в программе «Вечерний Ургант». Рассказывает менеджер коллектива: «Гонорар на середину декабря 1 миллион рублей. У нас свои аранжировки на многие известные композиции. Как правило, ребята формируют, дополняют репертуар, подстраиваясь под реакцию аудитории».

В предновогоднюю жатву Света Лобода может выступить 2 - 3 раза за вечер.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

А вот еще один герой этой модной телепередачи зарабатывает на новогодних вечеринках побольше: традиционный гонорар Ивана Урганта за ведение корпоратива 50 тыс. евро, но новогодняя надбавка может достигать 40%.

Гарик Бульдог Харламов и Павел Воля берут по 50 тыс. евро (3,5 млн руб.), Лера Кудрявцева с гонораром 30 тыс. евро. (2 млн руб.), Игорь Верник - 15 тыс. евро (1 млн руб.)

А как же Ольга Бузова, спросят нас поклонники ведущей «Дома-2», певицы и бизнесвумен? В декабре 2016 года сразу после расставания Ольги Бузовой с Дмитрием Тарасовым ее популярность только начала расти, и она вела корпоративы за 600 тыс. руб. С тех пор ее гонорар вырос в три раза!