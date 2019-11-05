Младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса едва не умерла от передозировки

Младшая дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур публично призналась в одном из самых горьких моментов своей жизни. 25-летняя Таллула Уиллис пришла на ток-шоу «Red Table Talk», которое ведет жена актера Уилла Смита Джада Пинкетт Смит. Речь зашла о подростковых ошибках и комплексах, и Таллула рассказала, как однажды не смогла проснуться после передозировки наркотиков. Тогда ей было 18 лет.

Младшая дочь звездной пары рассказала, что проблемы с алкоголем у нее начались еще в 14 лет. В 17 лет ее арестовали на улице в нетрезвом виде. Потом дела пошли еще хуже – Талулла подсела на кокаин. Но окончательно она слетела с катушек в 2012 году, после того, как ее мать Деми Мур угодила в больницу после передозировки веселящего газа (актриса тяжело переживала развод с молодым мужем Эштоном Катчером). Девушка рассказала, как в один из вечеров она приняла несколько таблеток кодеина (болеутоляющее на основе опиума) и кокаин.

Таллула призналась, что с 14 лет злоупотребляла алкоголем.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На следующее утро ее сестра Скаут зашла к ней в комнату, чтобы сообщить радостную новость – у них должна была родится сестренка, молодая жена их отца Брюса Уиллиса Эмма узнала о своей беременности. Скаут увидела, что Таллула спит, и попыталась разбудить ее. Но сестра не просыпалась. Скаут начала трясти Таллулу и хлестать ее по щекам – и только так ей удалось привести сестру в чувство. Талулла проснулась и принялась истерически рыдать. Семья вызвала скорую, девушку срочно госпитализировали.

- Смерть была рядом со мной, я чувствовала ее, - цитирует Таллулу портал Radaronline.com, - Тогда я совсем не заботилась о себе, мне было все равно, что со мной будет.

После этого сестры Скаут и Румер отвезли девушку в дом Деми Мур. После трехлетнего перерыва Таллула снова начала жить с матерью. Она прошла курс лечения в реабилитационной клинике в Аризоне и с 2014 года не употребляет наркотики.

Дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса: Скаут, Таллула и Румер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Развод Деми Мур и Брюса Уиллиса больно ударил по их дочкам. Все сестры Уиллис с малолетства употребляли алкоголь и наркотики. И все трое смогли избавиться от зависимости, только пройдя курс лечения в наркологической клинике. Скаут перестала принимать наркотики в 2016 году, Румер – в 2017-м.

Дурным примером для девушек стала их собственная мать: Деми начала пить в 17 лет, попав в голливудскую тусовку. Актриса выросла в семье алкоголиков – ее мать и отчим пили. Вырвавшись из дома, Деми в 18 лет вышла замуж за музыканта Фредди Мура, и в его окружении быстро начала принимать наркотики. Актриса поборола наркоманию в браке с Брюсом Уиллисом которому родила троих дочек. Затем последовал развод и новый брак – с актером Эштоном Катчером, который был младше нее на 15 лет. Деми снова начала пить после того, как потеряла ребенка от Эштона – выкидыш случился на шестом месяце беременности. Актриса винила себя и не могла справиться с горем. Развод с Эштоном окончательно добил ее, она снова начала принимать наркотики. Это отдалило ее от дочерей. Скаут, Румер и Таллула почти три года не общались с матерью. В недавнем интервью они вспомнили, как вела себя Деми в тот период. По словам сестер, они научились определять наркотическое опьянение матери по ее виду.

- Мама превратила нашу жизнь в ад. Это было очень тяжелое время. Как будто солнце зашло и появился монстр, - рассказала Таллула, добавив, что в такие периоды поведение матери было непредсказуемым: «У нее менялась манера речи, бегали глаза, она становилась более жестокой и агрессивной».

Деми также прошла курс лечение в реабилитационной клинике и не принимает наркотики уже почти 8 лет.

Впрочем, алкоголизм и наркомания стали не единственными проблемами сестер. Дочерей Деми Мур всегда сравнивают с красавицей матерью. Девушки же скорее пошли в отца и не унаследовали блестящей внешности своей мамы. Сестры с детства считали себя дурнушками, и это привело к многочисленным комплексам. Несколько лет назад Таллула Уиллис рассказала интернет-порталу StyleLikeU, что страдала дисморфией - психическим расстройством, при котором человек чрезмерно обеспокоен каким-то незначительным дефектом внешности или своим телом в целом.

- В 13 лет я начиталась этих глупых таблоидов и решила, что я уродлива, - рассказала тогда Таллула, - У меня диагностировали дисморфию. Я верила чужим людям больше, чем тем, кто любил меня – потому что полагала, что мои близкие никогда не будут со мной честны.

Таллула с детства считала себя дурнушкой, из-за чего довела себя до анорексии. Лишь недавно девушка начала гордиться своим телом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В стремлении быть красивой Таллула выбрала дорожку, на которую становятся многие девочки-подростки, мечтающие о привлекательной внешности: она начала отказываться от пищи.

- Я стала голодать, - вспоминает Таллула, - Совсем заморила себя, весила около 43 килограммов. Округлости исчезли, моя грудь ссохлась и превратилась в ничто, у меня совсем не было форм. Это еще больше загнало меня в клетку.

Выйти из этого состояния дочь знаменитой актерской пары смогла лишь после того, как прошла курс реабилитации от наркомании – девушке помогли психологи.