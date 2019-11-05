Борьба за «РЕСПЕКТ» и «НАСКО»

Но они, оказывается, не только не покидали страну, но и добились в суде возврата лицензии «РЕСПЕКТА».

О том, что произошло со страховыми компаниями и как дальше могут развиваться события, мы беседуем с одним из основных бенефициаров компаний Романом ЦУРКАНОМ.

- Роман Васильевич, решение Арбитражного суда Москвы, признавшего недействительными майские приказы Банка России об отзыве лицензий у страховой компании «РЕСПЕКТ» и введении временной администрации, пожалуй, настолько же уникальное, насколько неожиданными оказались сами приказы. Как дальше будет развиваться ситуация?

- Хотел бы поблагодарить коллег всей страховой отрасли за поддержку, которая помогла нам создать уникальный прецедент. Хотя очевидно, что по «РЕСПЕКТУ» процесс еще не закончен, а борьба за «НАСКО» будет уже бесполезна в силу специфики работы компании в сфере ОСАГО, все бизнес-процессы которой были уничтожены неумелыми действиями и решениями временной администрации.

Когда лицензии отзывались, никаких претензий Центробанка к финансовой устойчивости компаний не предъявлялось. Ни одна из ранее проводившихся регулятором в «РЕСПЕКТЕ» и «НАСКО» проверок не предъявляла замечаний по состоянию резервов компаний, по их финансовой политике. Теперь же, после работы здесь временных администраций, и у «РЕСПЕКТА» оказывается недостаточно средств, чтобы рассчитаться с дольщиками и передать его активы в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства, и у «НАСКО» вдруг обнаружилась дыра более чем на 700 млн рублей.

- На рынке бизнес-модель связанных с вами компаний сравнивают с финансовой пирамидой: сначала компания наращивает премии, но не делает выплат, затем у нее отзывают лицензию, и выясняется, что денег в ней либо почти нет, либо премии переданы в другую компанию, либо там просто ничего нет. Это верное описание?

- Описание в корне неверное. Такие утверждения могут делать только люди, незнакомые со спецификой страхового рынка. Да, мы приобретали компании с целью укрупнения бизнеса, в результате чего объединялись страховые портфели, совершенствовалась компетенция, сокращалось число сотрудников при одновременном росте их профессиональной квалификации. Это нормальная практика для любого крупного игрока рынка, претендующего и заинтересованного в развитии на рынке.

Да, зачастую после передачи портфелей и унификации бизнес-процессов у приобретенных компаний отзывается лицензия. И это тоже обычная рыночная практика. Здесь важно задать вопрос об обязательствах страховой компании, уходящей с рынка. В случае со всеми приобретенными нами компаниями, кроме ситуации с «НАСКО», данный вопрос был урегулирован. А передача портфелей осуществлялась под контролем Банка России и его полном информировании с нашей стороны.

- «РЕСПЕКТ» был экспертным лидером по страхованию гражданской ответственности застройщиков (ГОЗ), при этом компания принимала активное участие в продвижении идеи передачи обязательств по договорам страхования ГОЗ в созданный ранее Фонд защиты прав дольщиков. Как же получилось, что теперь временная администрация не смогла передать портфель компании фонду?

- Полагаю, что на этот вопрос должен ответить сам регулятор. Подчеркну лишь, что в качестве претензии к «РЕСПЕКТУ» выдвигалось якобы наличие большого количества жалоб на отказ от страховых выплат. Надо сказать, что подобные жалобы на страховщиков бывают всегда, но проверки компании, которые регулятор проводил ранее, не выявили обоснованности этих жалоб, т. е. когда в выплате было отказано в нарушение закона. На протяжении 2018 - 2019 годов Банк России полностью контролировал действия страховой компании и располагал всей исчерпывающей информацией о ее активах и обязательствах. Регулятор проводил в «РЕСПЕКТЕ» непрерывные контрольно-надзорные мероприятия, имел полную информацию обо всех действующих, оспоренных и оспариваемых договорах страхования ГОЗ, обо всех выплатах и мотивированных отказах в выплатах. И до безапелляционного отзыва лицензии в мае в адрес «РЕСПЕКТА» не предъявлялось никаких существенных замечаний. На момент введения временной администрации только в резервах компании находилось свыше 7,6 млрд рублей.

Однако сразу после назначения временной администрации и передачи ей соответствующих полномочий она начинает массово отказывать дольщикам, подавшим полный комплект документов до 27 июня, на получение страховых выплат якобы из-за отсутствия документов, которые не были переданы страховщиком.

Уже говорил и еще раз повторю, мы были готовы обеспечить экономически обоснованную передачу обязательств. Почему вдруг этого не смогла сделать временная администрация, мне трудно объяснить. У Банка России был полный объем информации о каждом договоре компании. Со своей стороны, мы также сделали все от нас зависящее, чтобы временная администрация обладала всей полнотой информации. С самого первого дня, с момента отзыва лицензии, мы оказывали всевозможную помощь сотрудникам временной администрации Банка России в центральном офисе компании «РЕСПЕКТ».

Когда теперь представители временной администрации заявляют, что отдельные должностные лица компании не передали ей информацию и документы, у меня создается впечатление, что сама временная администрация не способна к каким-либо квалифицированным действиям. Складывается впечатление, что временная администрация делает все от нее зависящее, чтобы не платить дольщикам и избежать передачи активов в фонд, но вину за это пытается переложить на менеджмент и собственника «РЕСПЕКТА».

Полагаю, что если нам удастся добиться окончательного судебного решения по возврату лицензии, то мы постараемся восстановить деятельность компании и, как и планировали, передать в фонд качественный портфель. В противном случае нетрудно предположить, что пострадавшими опять окажутся дольщики.

О мошенниках и долевом строительстве

- Кстати, до недавнего времени вы оставались в тени и не комментировали события, происходившие вокруг «РЕСПЕКТА» и «НАСКО», а в качестве основного бенефициара компаний называли Александра Кондратенкова…

- Александр Кондратенков, член президиума правления «ОПОРЫ России», действительно много сделал для развития наших компаний, но он не является и не был их бенефициаром (Роман Васильевич демонстрирует документы, подтверждающие его право на владение и оперативное управление компаниями «РЕСПЕКТ», «НАСКО», «Ангара», «ОПОРА»).

За компаниями, помимо меня, действительно стоят люди с серьезным капиталом и возможностями. Мне бы не хотелось их называть по понятным причинам, Кондратенков не входит в их число. Александр - профессиональный специалист по страхованию с многолетним опытом и стратегический консультант. Благодаря его усилиям и знаниям мы смогли создать эффективные страховые компании, добившиеся заслуженного лидерства на страховом рынке. К совместной работе мы его привлекли еще до того момента, когда приобретался портфель страховой компании «УралСиб». Александр сопровождал портфель вплоть до его передачи в «НАСКО», а компанию «РЕСПЕКТ» вел с самого начала как стратег и идеолог.

Как председатель профильной комиссии «ОПОРЫ России» он многое сделал для совершенствования законодательства в сфере долевого строительства и помощи дольщикам. До сих пор комиссия является активным проводником идеи, что в случае банкротства застройщика дольщику должно быть гарантировано законом право получить оплаченное жилье или равнозначную компенсацию.

- Его фамилия неоднократно упоминалась в контексте жесткого противостояния с некоторыми скандально известными застройщиками. Также дольщики, застрахованные у этих застройщиков, жаловались на категорические отказы «РЕСПЕКТА» в выплатах. Вы считаете, что позиция «РЕСПЕКТА» была обоснованной во всех случаях?

- Да, не просто обоснованной, а продолжавшей линию на защиту интересов страхового сообщества и интересов граждан - участников долевого строительства, которые не должны были пострадать из-за выплат мошенникам.

Необходимо пояснить, что до недавнего времени существовала законодательная коллизия, которая требовала от страховщиков выплат по 214-ФЗ, даже если страховой случай произошел в результате мошенничества или рейдерства. При этом гражданское законодательство и закон о страховом деле прямо запрещали осуществлять такие выплаты. И все случаи «жесткого противостояния», которые вы упомянули, были связаны как раз с данной коллизией.

Поэтому в какой-то момент мы четко осознали, что регулятор и законодатели не готовы заниматься решением этого вопроса. Стало очевидным, что защитить интересы всех граждан, в том числе тех, кто столкнулся с последствиями данной правовой коллизии и несовершенства законодательства, может только государственная структура в виде компенсационного фонда. Фактически мы были первыми, кто публично приветствовал его создание.

Что касается дольщиков, то за четыре года своей работы на рынке страхования гражданской ответственности застройщиков страховая компания «РЕСПЕКТ» всего за 1 процент страховой премии не допустила к деньгам дольщиков более 12% застройщиков (более 1000 строительных проектов), являющихся недобросовестными. Это позволило предотвратить появление 200 тысяч обманутых дольщиков и спасти порядка полутриллиона рублей граждан и государства. Интересно, что многие застройщики, которым мы отказали, тот же «Урбан групп» или «Царицино», все-таки нашли возможность попасть на рынок долевого строительства через другие страховые компании, которые «успешно контролировал» Центробанк. ДОМ.РФ приводит в своих отчетах схожие с нашей практикой аналитический данные. На сегодняшний день проблемными уже признаны свыше 2000 объектов, которые ранее были застрахованы.

Считаю выстроенные в «РЕСПЕКТ» системы фильтрации девелоперов личной заслугой Александра Кондратенкова. Благодаря разработанной им страховой методологии нам удалось внедрить беспрецедентную систему трехуровневой экспертизы застройщиков с постоянным мониторингом их состояния, соответствующую лучшим международным практикам, а в отдельных случаях - даже превосходящую их.

«У нас нет качественной госэкспертизы»

- То есть, по вашему мнению, на рынке не было достойной строительной экспертизы?

- Не было достойной комплексной экспертизы с контролем в реальном времени деятельности строителей. И эта проблема останется даже после введения системы «эскроу-счетов», потому что государственные стройнадзоры до сих пор не способны комплексно смотреть на строительные проверки, оценивать судебные, строительные, маркетинговые, финансово-кредитные, инвестиционные, политические, правоохранительные, персональные и прочие категории рисков. А экспертиза банков сводится к достаточно формализованной оценке застройщика. Как пример, ВСК, ориентировавшаяся на экспертизу Сбербанка, взяла на страхование «Урбан групп». Мы все знаем, чем закончилась эта история. При этом эксперты «РЕСПЕКТА» дважды категорически отказывали застройщику в приеме на страхование, потому что видели, что девелопер и проект «недееспособны». Как показала практика, система контроля со стороны ДОМ.РФ тоже не всегда работает эффективно. Тот же «Абсолют» был чисто кэптивной компанией, и экспертиза ему была не нужны. У остальных участников рынка с заметной рыночной долей ее попросту не было. Они либо подбирали те проекты, от которых отказался «РЕСПЕКТ», либо предлагали демпинговые условия нашим уже застрахованным застройщикам.

К чести застройщиков отмечу, что практически все застройщики из топ-400 были застрахованы в «РЕСПЕКТЕ» и не прекращали сотрудничества все эти годы. За что им огромная благодарность.

Роман Цуркан считает, что законодательство, которое должно защищать интересы законопослушных потребителей, стоит на страже мошенников.

- Наверняка были еще какие-то нюансы, помимо экспертизы, которые помогли «РЕСПЕКТУ» занять лидерские позиции и которые вероятно стали источником критики в ваш адрес?

- Конечно, на рынке страхования ГОЗ были свои нюансы, и огульно утверждать, как любят делать отдельные эксперты, что сборы у компании были миллиардные, а выплаты небольшие, нельзя. Во-первых, качественная экспертиза позволяла не допускать таких выплат; во-вторых, на рынке действовали довольно значительные комиссии. Так, Банк России разрешал отдельным участникам рынка выплачивать комиссии в размере 70 - 80% от суммы премий. «РЕСПЕКТ» никогда не выплачивал более 40 - 45%, но тоже вынужденно участвовал в этой гонке комиссий.

«Новая газета» также обвиняла

«РЕСПЕКТ» якобы в том, что часть его операций не имела явного экономического смысла и нужна была, чтобы организовать обналичивание. Также называлась сумма якобы обналиченных средств за 2008 - 2016 годы в размере 2,6 млрд рублей. Позволю себе заметить, что если указанную сумму просто разбить по годам, то получится не более 300 млн рублей в год. А это довольно скромные суммы по меркам корпоративного страхования, и использовались они единственно для целей перестраховочной защиты.

Напомню также, что в соответствии с нормативом Банка России для обеспечения финансовой устойчивости страховщик гражданской ответственности застройщика обязан был либо передать значительную часть риска в перестрахование, либо сформировать собственные средства в размере, составляющем 70% от лимита ответственности по каждому крупному застройщику. Так, по застройщику с лимитом ответственности в 10 млрд рублей (15 - 20 жилых домов) мы должны были сформировать собственные средства в размере не менее 7 млрд рублей. Таким образом, объем собственных средств страховщика на ориентировочный портфель в триллион рублей должен был составить порядка 100 - 120 млрд рублей, что нереально.

Данный норматив делал фактически невозможной работу страховщика без перестрахования. В связи с этим страховщики были вынуждены расходовать до 40% полученной премии на перестрахование.

Учитывая объем ответственности в десятки миллиардов рублей по таким нашим клиентам, как «Донстрой», ЛСР, ПИК, МИЦ, значительные расходы на перестрахование были неизбежны.

«Нас заставили оплатить даже умышленное банкротство»

- «РЕСПЕКТ» часто обвиняли в умышленном отклонении от выплат дольщикам. Почему у компании сложился такой имидж? Какова была ситуация с выплатами по страховым случаям на самом деле?

- «РЕСПЕКТ» платил практически всегда. Только за 2018 - 2019 годы мы выплатили пострадавшим дольщикам свыше 650 млн рублей. Из 1,5 млрд выплат всех страховщиков ГОЗ за период существования данного вида страхования более половины - выплаты «РЕСПЕКТА».

Единственным исключением была вологодская компания «Стройиндустрия», где произошел рейдерский захват активов застройщика с использованием административного ресурса. По этому страховому случаю мы и наши перестраховщики категорически отказывались платить, так как налицо были и умышленное банкротство, и сговор застройщика и властей. Но даже в этом случае после прямого указания Банка России мы произвели все выплаты.

Кстати, вы знаете, что в итоге деньги дольщиков там так и пропали, застройщик отделался небольшим штрафом, а никто из чиновников не понес ответственности за произошедшее?!

- История с «НАСКО» еще более закручена. Здесь АСВ открыто обвиняет менеджеров и бенефициаров компании в выводе средств. Причем для компании, специализировавшейся на автостраховании, подобная история, пожалуй, мало бы кого удивила.

- Да, действительно, сейчас именно из-за мошенников российское страхование не работает так, как оно должно работать. Из-за злоумышленников страховщики ежегодно теряют десятки миллиардов рублей. И больше всего, кстати, желающих обогатиться именно на ОСАГО, где давно откатаны различные схемы с привлечением автоюристов, сотрудников ГИБДД, и даже судов.

Нам с этим пришлось столкнуться еще в страховой компании «ОПОРА», когда мы приобрели портфели страховых компаний «Открытие Страхование» и «УралСиб». Тогда же мы разработали необходимые методики для экспертизы и «санации» портфелей, создали инфраструктуру для работы с ними.

Отмечу, что еще сделка с «Открытием» потребовала от нас серьезной экспертизы портфеля компании, когда был тщательно изучен и проанализирован каждый договор. Тогда же мы и выявили главную проблему, когда страховые компании, стремясь нарастить долю в рознице, не уделяли внимания качеству портфеля, не проводился анализ клиентов, не было и механизмов юридической защиты страховщика от мошенников.

К тому моменту, когда мы приобрели портфель «УралСиба» по ОСАГО, мы были готовы к тому, что столкнемся здесь с трудностями, но нам казалось, что мы достаточно легко сможем разобраться с мошенниками.

Закон на страже обманщиков

На урегулирование выплат в течение первых месяцев нам пришлось потратить более 600 млн рублей. Однако на этом процесс не останавливался.

Портфель «УралСиба» был «мошенническим». При этом главная проблема в том, что законодательство, которое, казалось бы, должно защищать интересы законопослушных потребителей, стоит на страже мошенников. В судах мы столкнулись с тем, что судьи не особенно разбираются в материалах экспертизы, но с легкостью выносят решение в пользу «пострадавших» не только выплату страховки, но и пени и штрафов, которые могут составлять до 150% от суммы назначенной компенсации.

В какой-то момент регулятор испугался рисков и «ОПОРЕ» пришлось отказаться от лицензий. Сейчас по «ОПОРЕ» идет уникальный процесс: компания банкротится, притом что у нее нет ни одного кредитора, потому что все претензии были урегулированы ранее. Зато уже история с «ОПОРОЙ» показала, что лицензию Банк России может отозвать отнюдь не по причинам финансовой устойчивости, а из неких конъюнктурных соображений.

- Считаете, что «НАСКО» повторила эту историю?

- Портфель «УралСиба» - это 8 млн полисов, по которым только «ОПОРЕ» пришлось урегулировать 10 тысяч заявлений о выплатах. В 2018 году портфель «ОПОРЫ» был передан в «Ангару», собственный портфель которой на 90% также состоял из ОСАГО. В итоге страховая компания произвела большую часть всех выплат, а это свыше 2 млрд рублей. Но с января 2019 года СК «Ангара» также вынуждена была остановить продажу полисов ОСАГО.

Отчасти это было связано с большим числом «мошеннических обращений». Так, по четверти обращений в выплатах приходилось отказывать, так как речь явно шла о недобросовестных страхователях, собиравшихся не компенсировать убытки, а заработать на страховщике.

«К нам не было финансовых претензий, но...»

Я как раз тогда занимался оперативным управлением в «Ангаре» на позиции вице-президента компании, и, уходя с рынка, мы не просто договорились, что дальнейшие выплаты будут производиться за счет «НАСКО» без ущерба компенсационным фондам РСА. Этот вариант был выбран нами специально, чтобы компенсировать ущерб абсолютно всем пострадавшим автовладельцам, но избежать выплат штрафов, других дополнительных необоснованных сумм недобросовестным автоюристам.

Размер потенциальных выплат по обязательствам «Ангары», по нашим оценкам, не должен был превысить 1 млрд рублей, что покрывалось имевшимися резервами компании. И мы прогарантировали, что все обязательства по «Ангаре» будут выполнены «НАСКО» без ущерба для РСА и без головной боли для регулятора.

И все было благополучно, пока в мае этого года Центробанк не принял свои скоропостижные решения по «НАСКО» и «РЕСПЕКТУ».

И опять обращает внимание, что при отзыве лицензии к «НАСКО» не было претензий финансового характера. Однако, когда акционеры компании обратились в суд с иском о возврате лицензии, тут же появились и якобы украденные бланки строгой отчетности (полисы), и упреки в выводе средств. Хотя мы передали под отчет РСА 373 000 бланков (показывает документ) и других в природе не было.

Причем, как мне кажется, с подобными заявлениями скорее подставляется сам регулятор.

Больше всего желающих обогатиться именно на ОСАГО.

Если говорить об акционерах

«НАСКО», то нам вряд ли был интересен подобный исход, учитывая, что буквально в те же дни «НАСКО» чуть не сменила владельца - 99,94% акций тогда едва не купила группа инвесторов во главе с известным участником страхового рынка Александром Маем. Вряд ли крупный инвестор стал бы приобретать актив, не проверив его досконально, чтобы получить пустышку.

- Можете подробно остановиться на сделке с Александром Маем - почему сделка сорвалась?

- После того как, несмотря на поддержку и согласованность действий с Российским союзом автостраховщиков, о чем я рассказывал чуть ранее, была неожиданно отозвана лицензия «Ангары», мы поняли, что к нам складывается неоднозначное отношение со стороны отдельных представителей регулятора. Чтобы не рисковать будущим сотрудников компании, мы предприняли попытку найти инвестора, который смог бы построить отношения с регулятором «с чистого листа». Процесс был долгим и кропотливым. Оценка компании заняла несколько месяцев. Но в итоге группа инвесторов, в составе которой и Александр Май, приняла решение о приобретении компании. Другой вопрос, что они просто не успели ее купить, регулятор сработал на опережение. Новые покупатели представили в Банк России планы по развитию компании, но вместо их изучения банк предпочел отозвать лицензию.

Да, немного выходя за рамки нашего диалога. Зачастую отдельные СМИ винят Банк России в том, что в свое время он также сработал на опережение и запретил сделку по приобретению компании «Югория». Но здесь как раз не было никакого его участия, просто предложенная нам цена по покупке актива превышала реальную рыночную в 2,5 раза, и мы вынуждены были отказаться от сделки.

Решения по обеим компаниям были неправомерными

- Вы намерены добиваться возврата лицензии «РЕСПЕКТА» и «НАСКО»?

- Давайте сразу оговоримся, что решения Банка России в отношении обеих компаний не были правомерными. Компании успешно работали, были выстроены эффективные бизнес-процессы. Если регулятору не нравилась выплатная политика, то он имел возможность не отзывать лицензии, а просто ввести временную администрацию, наладить конкретно выплатные процедуры и оставить компании на плаву. Такие примеры есть на рынке. Но Банк России этого не сделал и предпочел убрать компании с рынка, выбрав для них путь банкротства.

Причины для отзыва лицензий были явно надуманными. В случае с «НАСКО» речь идет о 16 жалобах при общем портфеле по ОСАГО в 5,8 млрд рублей, в случае с «РЕСПЕКТОМ» - о 35, которые были урегулированы к моменту публикации приказа Банка России.

Теперь о наших планах.

По «РЕСПЕКТУ» мы уже доказали свою правоту в суде первой инстанции. Мы будем бороться до конца, потому что считаем, что компания еще в состоянии исполнить все обязательства. Напомню, что на момент отзыва лицензии компанией были урегулированы абсолютно все требования участников долевого строительства. Резервов в компании достаточно, чтобы исполнить обязательства по всем вновь поступившим требованиям и передать портфель в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Важно отметить, что сумма к передаче в фонд значительно меньше, чем публично заявляют представители Банка России, и однозначно не превышает цифру другой аналогичной по размеру компании на рынке - «Проминстрах». Точно ее посчитать сегодня невозможно, так как специалисты «РЕСПЕКТА» были в один день уволены временной администрацией.

«Мы будем бороться»

Поэтому да, мы будем бороться за возврат лицензии, чтобы исполнить обязательства перед дольщиками и фондом и доказать всем, что компания не банкрот, а собственники способны держать слово и исполнять взятые на себя обязательства. После мы будем решать, что делать с компанией. Изначально у нас были планы относительно работы в других сегментах по завершении передачи портфеля фонду, но теперь очевидно, что стратегия потребует пересмотра.

По «НАСКО» ситуация другая. За компанию мы бороться не будем. Решения Банка России привели к разрушению всех бизнес-процессов в компании, которые позволили бы ее спасти. Даже если допустить, что регулятор не хотел продолжения работы компании на рынке, можно было обеспечить сохранение тех процессов, которые позволили бы исполнить имевшиеся обязательства и не допустить их увеличения. Но этого сделано не было. Так, одним днем была ликвидирована служба экономической безопасности (а это свыше ста человек), которая предотвращала действия мошенников в отношении компании, были уволены ценнейшие специалисты в области страхования, уничтожена судебная практика. Это основы работы любой осаговской компании. Не имея отстроенных данных бизнес-процессов, компания обречена на многократный рост расходов по выплатам, а значит, она неизбежно станет банкротом.

Компанию немедленно начинают рвать на части разного рода мошенники, автоюристы, из воздуха возникают крупные выплаты. Долги растут, а новые средства не поступают. При грамотном режиме страхования резервов и средств у компании хватает, чтобы быть на плаву, но остановка деятельности и поступления денежных средств равносильна смерти. Сейчас очевидно, что резервов «НАСКО» уже не хватит.

Временная администрация Банка России полностью уничтожила все выстроенные процедуры урегулирования, сократила всех сотрудников, в итоге компанию к жизни вернуть уже невозможно, она банкрот.

Отдельно отметим, что по соглашению о прямом возмещении убытков «НАСКО» должна была получить порядка 425 млн рублей от других страховщиков. Временная администрация фактически отказалась от этих денег, сделав такой щедрый «подарок» другим участникам рынка. Поэтому мы приложим все усилия, чтобы деятельность временной администрации была проверена правоохранительными органами на предмет наличия в ее действиях состава преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Цивилизованный рынок необходим и страховщикам, и их клиентам.

Хаос в голове регуляторов

Кроме того, мы видим грубое нарушение временной администрацией «НАСКО» страхового законодательства, когда она отказалась выполнить положения о возврате части страховой премии по действующим договорам страхования. Притом что вся необходимая информация о страхователях, сроках действия договоров, премиях и прочее была в распоряжении Банка России, как и необходимые средства для выполнения этих обязательств.

В конце повторюсь еще раз, что действия Банка России в отношении «НАСКО» и «РЕСПЕКТА» являлись неправомерными и привели не только к материальному ущербу, но и к серьезным репутационным потерям менеджмента, акционеров и бенефициаров.

- Напоследок каверзный вопрос. Пишут, что ущерб от деятельности страховой компании «НАСКО» составил 4,2 млрд руб., «РЕСПЕКТА» - 3,3 млрд руб., «ОПОРЫ» - 1 млрд руб., «Ангары» - 1,6 млрд руб. Как вы прокомментируете эти цифры?

- Относительно «ОПОРЫ», конечно же, чистая ложь. Тот, кто следит за развитием ситуации, знает, что у компании не осталось ни одного неисполненного обязательства и в деле о банкротстве нет ни единого кредитора.

Размер обязательств «Ангары», как я уже сказал, не превышал 1 млрд рублей. И мы согласовали с РСА механизм решения этого вопроса. Конечно, после того как Банк России отстранил собственника от управления, произошло то же самое, что позже с «НАСКО», - долги и обязательства компании существенно выросли. «Ухари» из временной администрации и АСВ в результате своего эффективного управления фактически двукратно увеличили сумму «ущерба».

Про «РЕСПЕКТ», думаю, говорить не нужно. У компании было все в порядке с финансовой устойчивостью и платежеспособностью, и после возврата лицензий мы планируем исполнить все обязательства.

Ситуация в «НАСКО» как в осаговской компании аналогична ситуации в «Ангаре», только размер сопоставимо больше, ну и ущерб от АСВ - тоже. 4 млрд рублей - это как раз объем резервов компании, правда, РСА сказал, что заплатить придется уже 7 млрд.

К сожалению, такая чехарда с цифрами - это все следствие того хаоса, который творится в головах тех, кто пытается регулировать рынок и своими неумелыми действиями только портит имидж страхования в России.

- Подводя черту…

- Возможно, вся эта история с неожиданным отзывом лицензий по «неэкономическим соображениям», в ситуации когда от Банка России не поступало никаких замечаний по финансовой устойчивости, связана с неким «заказом». Благодаря профессиональной работе наши компании стали очень заметными на рынке, добившись, как «РЕСПЕКТ», абсолютного лидерства в своих областях. Такой несомненный успех не мог не вызывать некоего недовольства, так как по факту на рынке возник новый независимый страховой конгломерат, который добился успехов на, казалось бы, давно поделенном рынке. Отрадно одно. До сих пор позиция ЦБ в судах была как бы непререкаема, хотя вопросы к регулятору копились давно. Теперь благодаря поддержке коллег и профессионального сообщества нам удалось пробить эту стену, когда суды начали сомневаться в решениях ЦБ. Я полагаю, это хорошо для всех участников процесса. Рынок становится более справедливым и компетентным, а решения Банка России должны стать более профессиональными и квалифицированными и менее ангажированными. Выиграют же от этого в конечном итоге страхователи, которые получат цивилизованный рынок страхования и настоящую страховую защиту.