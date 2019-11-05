В Киеве закипают мозги

42-летняя политик высказала предположение о том, что ситуацию в незалежной сейчас раскачивают совсем не из-за того, что есть «массовое недовольство» разведением войск на юго-востоке Украины, которое со скрипом, но проходит - согласно минским договоренностям. По мнению Лукаш, которое она высказала в эфире телеканала «112 Украина», акции в Петровском и Золотом в Донбассе не прекратятся, потому что их продолжают подогревать силы, заинтересованные в свержении действующего президента самостийной.

Бывшая глава минюста прямо указала на то, что президент Зеленский не может рассчитывать на полную и четкую поддержку силовых министров, в первую очередь на главу МВД Авакова, который патронирует националистов.

Похоже, шестой президент соседней страны уже ходит по лезвию ножа - и ситуация в ближайшее время в лучшую сторону изменится вряд ли.

ДЕРЖАВНЫЕ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ

Бывший глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин, оставив свой высокий пост, неосторожно встал на скользкий путь околополитических фантазий. Экс-руководитель МИДа не исключил, что руководители двух мировых супердержав - США и России - не считают Украину нормальной страной со всеми причитающимися ей атрибутами. Так Климкин отреагировал на публикацию в одном из самых влиятельных изданий мира - газете «Вашингтон пост». А она сообщила, что Трамп «ненавидит Украину». Сам-то бывший министр настроен оптимистично: «Пусть не верят в нас, каждый по-своему. Главное, чтобы мы поверили в себя. Давайте назло всем, кто не верит в нас, построим державу. И тогда говорить будем мы».

И это правильно. Назло всем Украина сможет многое. Например, окончательно отморозиться - и наплевать на всех. Тут главное - не захлебнуться от восторгов.

ЗАТО МЫ ДЕЛАЕМ РАКЕТЫ

- Около 200 ракет с дальностью полета до 2500 км вполне достаточно для того, чтобы нанести ущерб РФ. Одна из них попадет в атомную станцию, и это будет почти ядерный взрыв - такая словесная угроза пока исходит, к счастью, не от официальных лиц в Киеве, а от «политэкономического эксперта» Тараса Завгороднего. И потому может считаться очередным украинским анекдотом. Тарас кивает на пример Израиля, который, по его мнению, следует собственным национальным интересам (привет украинским националистам с их антисемитизмом и пещерной русофобией). Притом что «эксперт» настаивает на максимальном сокращении зависимости от России во всех сферах. Но, ребята, что ж вы тогда облепили газовую трубу, как мухи коровью лепешку, и продолжаете бросать в топки Киева и Львова уголек с востока?