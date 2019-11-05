«Правильный» мусор - на переработку

«Комсомольская правда» и Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы продолжают рассказывать о лучших примерах социального бизнеса.

Москвичи Михаил Морозов и Андрей Сычев около года назад запустили платформу Sborbox для сбора вторсырья в жилых домах и его доставку на переработку. Тема актуальная. По статистике, каждый москвич производит около 500 килограммов мусора в год. Примерно десятая часть всего объема - это бумага. А еще есть пластик, стекло, алюминиевые банки. Словом - отходы, которые могли бы возвращаться в оборот. А вместо этого едут и на без того переполненные свалки. Ситуация, конечно, меняется. Многие горожане сами переходят на раздельный сбор мусора. Сознательно. По экологическим соображениям. Им как раз Sborbox в помощь.

Сычев и Морозов - айти-шники. Друзья много лет работали на крупном спортивном интернет-портале. Затем Андрей начал сотрудничать с компанией, которая занимается перевозкой твердых бытовых отходов. Именно он придумал концепцию агрегатора по вывозу вторсырья и предложил своему товарищу Михаилу докрутить этот проект вместе. Мобильное приложение Sborbox было запущено в сентябре 2018-го.

- Сами мы раздельным сбором мусора занимаемся уже несколько лет. Такая гражданская позиция, - говорит Михаил Морозов. - И мы постоянно сталкивались с тем, что на практике это все очень неудобно. Собрать-то ты соберешь, а что с ним дальше делать? Истории про два бака (для «мокрого» и «сухого» мусора. - Авт.) в Москве тогда еще не было.

В схеме Sborbox эти алгоритмы выглядят следующим образом. Итак, есть человек, который готов собирать вторсырье отдельно от всего остального - органики и прочего. Для начала он скачивает на свой телефон в PlayMarket или AppStore приложение Sborbox. В идеале еще было бы неплохо найти поблизости единомышленников - соседей по подъезду или дому.

- Люди собирают пластик, бумагу, металл и стекло в один пакет. Выносят на лестничную клетку и ставят в приложении метку. Сборщик - это чаще всего дворник (он мотивирован тем, что на сборе вторсырья реально дополнительно зарабатывать до 20 тысяч рублей в месяц. - Авт.) - в приложении у себя в реальном времени видит, в каком подъезде и на каком этаже в его доме появился пакет. Он его забирает, сортирует мусор на четыре фракции. Когда скапливается достаточное для вывоза количество, сигнализирует в приложении, и за вторсырьем приезжает машина.

Казалось бы, как просто. Но для того чтобы разработать эту платформу и связать «машину» с партнерами в реальной жизни, Морозову и Сычеву пришлось немало потрудиться. Зато сейчас их бизнес набирает обороты.

- Sborbox зарабатывает на агентском вознаграждении за сбор отходов, - рассказывает Морозов.

То есть компания заинтересована в том, чтобы сознательных горожан, раздельно собирающих мусор, было как можно больше. Для этого ведется работа в соцсетях и блоге компании на сайте.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 30 тысяч человек на сегодня скачали приложение Sborbox.

- Более 500 тонн вторсырья при участии компании было отправлено на переработку за первый год работы.

- До 70 тонн компания собирает каждый месяц.

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