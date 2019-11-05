2019-11-05T13:03:27+03:00
Звезды

«Они ужасно любят друг друга»: Богомолов нежно поздравил Собчак с днем рождения

Телеведущая на 38-летие отправилась с мужем в романтический отпуск
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Константин Богомолов нежно поздравил жену с 38-летием.Константин Богомолов нежно поздравил жену с 38-летием.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Ксения Собчак 5 ноября отмечает день рождения: телеведущей исполняется 38 лет. Одним из первых в соцсетях ее поздравил муж — режиссер Константин Богомолов. Супруг опубликовал на своей странице яркий летний снимок: Ксения в воздушном светлом платье стоит на краю бассейна, любуясь небом. Фотографию Константин сопроводил нежной подписью.

- Она смотрит на солнце, а солнце смотрит на неё. И они ужасно любят друг друга, - написал режиссер. - С Днём Рождения.

- Спасибо, мое солнце, - поблагодарила мужа Собчак в комментариях.

konbog75konbog75
Она смотрит на солнце, а солнце смотрит на неё. И они ужасно любят друг друга. С Днём Рождения
14190 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Накануне дня рождения Ксения вместе с мужем улетела в Италию: супруги отдыхают в Сорренто. Компанию им составила бывшая жена Сергея Шнурова Матильда Шнурова. В своем Инстаграме она поделилась забавным видеороликом: Собчак и Богомолов шагают по хмурой осенней улице, распевая хит «Зимний вечер в Сорренто». Судя по всему, в Италии супруги предаются культурно-гастрономическим радостям: осматривают достопримечательности и посещают местные рестораны.

Пара поженилась в сентябре, но из-за занятости так толком и не съездила в медовый месяц. Теперь Константин и Ксения пытаются наверстать упущенное и, похоже, их пылкие чувства после свадьбы нисколько не угасли. В Инстаграме Богмолов опубликовал еще один нежный ролик, посвященный жене. Режиссер снял на мобильный телефон унизанные золотыми кольцами руки Ксении: телеведущая о чем-то рассказывала друзьям за обедом, оживленно жестикулируя.

- Бесконечно смотреть на огонь, воду и эти руки, - подписал ролик Богомолов.

matilda.shnurovamatilda.shnurova
придумайте, пожалуйста, название к этой фотографии, мы не в силах))) @konbog75
49755 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Неизвестно, отправился ли в поездку с Ксенией и Константином двухлетний сын телеведущей Платон. По крайней мере, на фото рядом с мамой его не видно. Возможно, на время своей поездки Ксения оставила малыша с бабушкой Людмилой Нарусовой. Отец мальчика Максим Виторган тоже предпочел провести выходные вдали от дома — вместе с новой возлюбленной, актрисой Нино Нинидзе он отправился в Стамбул. Пара остановилась в одном из лучших отелей города «Four Seasons», стоимость проживания в котором стартует от 30 тысяч рублей за ночь в двухместном номере.

К слову, совсем скоро маленький Платон тоже будет отмечать день рождения. 18 ноября сыну Собчак исполнится три года. После развода родителей он носит двойную фамилию Виторган-Собчак. Ксения не запрещает бывшему мужу проводить с сыном столько времени, сколько он захочет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ксения Собчак: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Проблемные дети звезд: Сын Шварценеггера игнорирует спорт, а дочь звезды «Матрицы» снялась в видео для взрослых
Звездные дети часто живут в тени родителей, под давлением всеобщего внимания, а то и вовсе заброшенными из-за графика мамы или папы. Бывает, это приводит к печальному результату
Новости 24
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
Номера в гостиницах подешевели за год почти на 20 процентов
США начали строительство военных баз в нефтяных регионах Сирии
84 процента педагогов не справляются со стрессом
Эстония отказала в пролете самолету с российским вице-премьером
Неплатежи бизнеса за вывоз отходов выросли до 70 %
Дайверы обнаружили на дне моря бутылки с редким алкоголем
В России появился инновационный материал для лечения ожогов
Названы самые интересные профессии для россиян
Настоящая дружба: кот и хомяк стали неразлучными товарищами
Помпео рассказал об угрозе со стороны Китая
Иран продолжает сокращать обязательства по ядерной сделке
Названы виды рака, которые чаще всего заканчиваются смертью
Альфа-банк начал внутреннее расследование утечки данных 15 клиентов
Принцесса Диана до родов скрывала от Чарльза пол второго ребенка