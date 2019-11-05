«Они ужасно любят друг друга»: Богомолов нежно поздравил Собчак с днем рождения

Ксения Собчак 5 ноября отмечает день рождения: телеведущей исполняется 38 лет. Одним из первых в соцсетях ее поздравил муж — режиссер Константин Богомолов. Супруг опубликовал на своей странице яркий летний снимок: Ксения в воздушном светлом платье стоит на краю бассейна, любуясь небом. Фотографию Константин сопроводил нежной подписью.

- Она смотрит на солнце, а солнце смотрит на неё. И они ужасно любят друг друга, - написал режиссер. - С Днём Рождения.

- Спасибо, мое солнце, - поблагодарила мужа Собчак в комментариях.

konbog75 Она смотрит на солнце, а солнце смотрит на неё. И они ужасно любят друг друга. С Днём Рождения

Накануне дня рождения Ксения вместе с мужем улетела в Италию: супруги отдыхают в Сорренто. Компанию им составила бывшая жена Сергея Шнурова Матильда Шнурова. В своем Инстаграме она поделилась забавным видеороликом: Собчак и Богомолов шагают по хмурой осенней улице, распевая хит «Зимний вечер в Сорренто». Судя по всему, в Италии супруги предаются культурно-гастрономическим радостям: осматривают достопримечательности и посещают местные рестораны.

Пара поженилась в сентябре, но из-за занятости так толком и не съездила в медовый месяц. Теперь Константин и Ксения пытаются наверстать упущенное и, похоже, их пылкие чувства после свадьбы нисколько не угасли. В Инстаграме Богмолов опубликовал еще один нежный ролик, посвященный жене. Режиссер снял на мобильный телефон унизанные золотыми кольцами руки Ксении: телеведущая о чем-то рассказывала друзьям за обедом, оживленно жестикулируя.

- Бесконечно смотреть на огонь, воду и эти руки, - подписал ролик Богомолов.

matilda.shnurova придумайте, пожалуйста, название к этой фотографии, мы не в силах))) @konbog75

Неизвестно, отправился ли в поездку с Ксенией и Константином двухлетний сын телеведущей Платон. По крайней мере, на фото рядом с мамой его не видно. Возможно, на время своей поездки Ксения оставила малыша с бабушкой Людмилой Нарусовой. Отец мальчика Максим Виторган тоже предпочел провести выходные вдали от дома — вместе с новой возлюбленной, актрисой Нино Нинидзе он отправился в Стамбул. Пара остановилась в одном из лучших отелей города «Four Seasons», стоимость проживания в котором стартует от 30 тысяч рублей за ночь в двухместном номере.

К слову, совсем скоро маленький Платон тоже будет отмечать день рождения. 18 ноября сыну Собчак исполнится три года. После развода родителей он носит двойную фамилию Виторган-Собчак. Ксения не запрещает бывшему мужу проводить с сыном столько времени, сколько он захочет.