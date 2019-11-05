2019-11-05T14:12:06+03:00
Звезды

70-летний Ричард Гир в третий раз станет отцом

Жена актера Алехандра Сильва снова беременна спустя всего 9 месяцев после родов
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Алехандра Сильва подарит Ричарду Гиру еще одного малыша.Алехандра Сильва подарит Ричарду Гиру еще одного малыша.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Открыв для себя радости позднего отцовства, Ричард Гир, похоже, решил не останавливаться на достигнутом. Всего 9 месяцев назад у голливудского актера родился сын Александр. И вот теперь 70-летний герой «Красотки» опять готовится стать отцом. Как сообщает испанское издание Hola!, 36-летняя жена артиста Алехандра Сильва снова беременна.

Ожидается, что второй ребенок пары появится на свет весной 2020 года. Вероятно, Алехандра снова будет рожать в Нью-Йорке в элитной частной клинике, как это было в прошлый раз. У Ричарда Гира уже есть старший сын Гомер от предыдущего брака с актрисой Кэри Лоуэлл — парню 19 лет. У Алехандры также есть сын Артур от предыдущих отношений с американским миллиардером Говиндом Фридландом.

Ричард и Алехандра Сильва поженились в мае 2018 года в Нью-Йорке. Пара начала встречаться в 2014 году в Италии. Гир тогда уже подал на развод с Кэри Лоуэлл, и приехал на отдых в Европу, чтобы развеяться. Алехандра управляла роскошным частным отелем в Позитано - "Виллой Тревиль", где останавливаются очень состоятельные люди и мировые знаменитости. При этом Алехандра знала Ричарда и раньше - Гир был знаком с семьей Сильвы и ее отцом, бывшим вице-президентом футбольного клуба «Реал Мадрид» Игнасио Сильвой.

Рядом с молодой женой 70-летний Ричард снова стал счастливым. Фото: EAST NEWS

Рядом с молодой женой 70-летний Ричард снова стал счастливым.Фото: EAST NEWS

Гир был женат, Алехандра — тоже несвободна, но уже находилась в процессе развода с Говиндом Фридландом, наследником геологоразведочного концерна Ivanhoe Mines и обладателем состояния в 1,8 млрд. долларов. Роман актера и испанской светской львицы не начался бы без одного важного обстоятельства: Алехандра, как и Ричард — буддистка и полностью разделяет увлечения мужа. Гир познакомил возлюбленную с Далай-Ламой, Алехандра помогает актеру в управлении организованным им фондом борьбы за свободный Тибет, а так же в других буддистских проектах.

Не секрет, что именно из-за буддизма рухнул предыдущий брак Гира. Тихим медитациям бывшая жена артиста Кэри Лоуэлл предпочитала шумные голливудские вечеринки. Супруги вели совершенно разный образ жизни, и в итоге решили расстаться. Их бракоразводный процесс закончился только в 2016 году. Артисты поженились в 2002 году, до свадьбы пара встречалась еще семь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Проблемные дети звезд: Сын Шварценеггера игнорирует спорт, а дочь звезды «Матрицы» снялась в видео для взрослых
Звездные дети часто живут в тени родителей, под давлением всеобщего внимания, а то и вовсе заброшенными из-за графика мамы или папы. Бывает, это приводит к печальному результату
Новости 24
Кремль: выход США из Парижского соглашения подорвет этот договор
В Кремле рассказали, когда пройдет «прямая линия» с Путиным
Неймар избежал судебного разбирательства за нападение на фаната
В Кремле взывает «большое беспокойство» срыв разведения сил в Донбассе
Беспилотники установят зонд над Калининградом
Путину докладывают о ходе расследования убийства начальника центра «Э» Ингушетии
Пенсионные накопления предлагают тратить на улучшения жилья
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
Номера в гостиницах подешевели за год почти на 20 процентов
США начали строительство военных баз в нефтяных регионах Сирии
84 процента педагогов не справляются со стрессом
Эстония отказала в пролете самолету с российским вице-премьером
Неплатежи бизнеса за вывоз отходов выросли до 70 %
Дайверы обнаружили на дне моря бутылки с редким алкоголем
В России появился инновационный материал для лечения ожогов
Названы самые интересные профессии для россиян
Настоящая дружба: кот и хомяк стали неразлучными товарищами
Помпео рассказал об угрозе со стороны Китая
Иран продолжает сокращать обязательства по ядерной сделке
Названы виды рака, которые чаще всего заканчиваются смертью
Альфа-банк начал внутреннее расследование утечки данных 15 клиентов
Принцесса Диана до родов скрывала от Чарльза пол второго ребенка