70-летний Ричард Гир в третий раз станет отцом

Открыв для себя радости позднего отцовства, Ричард Гир, похоже, решил не останавливаться на достигнутом. Всего 9 месяцев назад у голливудского актера родился сын Александр. И вот теперь 70-летний герой «Красотки» опять готовится стать отцом. Как сообщает испанское издание Hola!, 36-летняя жена артиста Алехандра Сильва снова беременна.

Ожидается, что второй ребенок пары появится на свет весной 2020 года. Вероятно, Алехандра снова будет рожать в Нью-Йорке в элитной частной клинике, как это было в прошлый раз. У Ричарда Гира уже есть старший сын Гомер от предыдущего брака с актрисой Кэри Лоуэлл — парню 19 лет. У Алехандры также есть сын Артур от предыдущих отношений с американским миллиардером Говиндом Фридландом.

Ричард и Алехандра Сильва поженились в мае 2018 года в Нью-Йорке. Пара начала встречаться в 2014 году в Италии. Гир тогда уже подал на развод с Кэри Лоуэлл, и приехал на отдых в Европу, чтобы развеяться. Алехандра управляла роскошным частным отелем в Позитано - "Виллой Тревиль", где останавливаются очень состоятельные люди и мировые знаменитости. При этом Алехандра знала Ричарда и раньше - Гир был знаком с семьей Сильвы и ее отцом, бывшим вице-президентом футбольного клуба «Реал Мадрид» Игнасио Сильвой.

Рядом с молодой женой 70-летний Ричард снова стал счастливым.Фото: EAST NEWS

Гир был женат, Алехандра — тоже несвободна, но уже находилась в процессе развода с Говиндом Фридландом, наследником геологоразведочного концерна Ivanhoe Mines и обладателем состояния в 1,8 млрд. долларов. Роман актера и испанской светской львицы не начался бы без одного важного обстоятельства: Алехандра, как и Ричард — буддистка и полностью разделяет увлечения мужа. Гир познакомил возлюбленную с Далай-Ламой, Алехандра помогает актеру в управлении организованным им фондом борьбы за свободный Тибет, а так же в других буддистских проектах.

Не секрет, что именно из-за буддизма рухнул предыдущий брак Гира. Тихим медитациям бывшая жена артиста Кэри Лоуэлл предпочитала шумные голливудские вечеринки. Супруги вели совершенно разный образ жизни, и в итоге решили расстаться. Их бракоразводный процесс закончился только в 2016 году. Артисты поженились в 2002 году, до свадьбы пара встречалась еще семь лет.