Вояджер-2 сообщил, что стал интерстеллером

Интерстеллер (Interstellar ) - путешествующий в межзвездном пространстве — так теперь можно называть космический аппарат Вояджер-2 (Voyager 2), стартовавший с Земли 42 года назад. Он покинул не только Солнечную систему, но гелиосферу - эдакий пузырь, образованный разлетающимися в разные стороны частицами солнечного вещества. Пузырь противостоит космическому излучению, сдерживая его потоки. Там где внешний поток частиц встречается с внутренним, проходит граница гелиосферы. Её-то и пересек Вояджер-2, отлетевший от Земли на 18 миллиардов километров — это почти в 120 раз дальше, чем от нас до Солнца.

Вояджер-2 покинул гелиосферу. То есть, вышел в межзвездное пространство.

Факт пересечения границы зафиксировали научные приборы, установленные на борту аппарата. О чем было торжественно объявлено еще в прошлом году на собрании Американского геофизического союза (American Geophysical Union — AGU). Ныне ученые в который раз проанализировали данные, полученные от детекторов магнитных полей, датчиков энергетических частиц, частиц плазмы, и подтвердили: Вояджер-2 действительно покинул наш мир. Произошло это 5 ноября 2018 года, когда, по словам Эда Стоуна (Ed Stone) — научного руководителя миссии, профессора физики из Калифорнийского технологического института (Caltech), плотность частиц гелиосферы резко снизилась, а космическая радиация, наоборот, усилилась.

На борту Вояджера-2 пять научных приборов, данные которых сейчас проанализировали ученые.

- Граница между гелиосферой и межзвездным пространством реально существует, - заверил Стоун. - Данные, присланные Вояджером-2, свидетельствуют: аппарат проник в новую — неизведанную пока — область космоса.

Подробные научные отчеты и данные от каждого из пяти приборов, установленных на борту аппарата, опубликованы в журнале Nature Astronomy, на который ссылается NASA, рассказывая об историческом событии.

Вояджер-2 не велик, но и не мал.

Что там в межзвездном пространстве? Пока — ничего особенного. За границей гелиосферы тоже имеется плазма, но она холоднее и плотнее «нашей». Космического излучения за границей больше — примерно на 70 процентов. Гелиосфера нас от него весьма эффективно защищает.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Атака инопланетных хакеров

Вояджер-2 в пути уже 42 год. Запустили его не только в надежде «пощупать» загадочное межзвездное пространство, но и в расчете на встречу с братьями по разуму. Именно им адресована информация, записанная на позолоченных пластинках, имеющихся на борту.

И вот в 2010 году сложилось впечатление, что инопланетяне получили послание, ознакомились с ним и взяли контроль над Вояджером-2. Зонд стал передавать какие-то закодированные сообщения. Специалисты NASA сами сообщили о загадочных неполадках, которые начались 22 апреля.

- Правду никто не скажет, но похоже, будто бы зонд захвачен и перепрограммирован - с таким предположением выступил тогда некто Хартвиг Хаусдорф, которого вполне авторитетная немецкая газета «Бильд» представила «академиком». Не удивительно, что его заявление понравилось мировой прессе и было активно размножено.

Больше месяца предложение «академика» - попробовать расшифровать ту абракадабру, которую слал зонд, и тем самым откликнуться на послание инопланетян - выглядело вполне разумно. Но 24 мая 2010 года NASA сняло подозрение с братьев по разуму, сообщив, что разобралось в причине аномалии и без них. Сбой, якобы, вызвали космические лучи, которые чуть-чуть повредили бортовой компьютер — конкретно одну из ячеек памяти и систему форматирования данных. Они-то, по мнению специалистов, и «шифровали» передаваемую научную информацию.

Компьютер удалось перезагрузить. Поток абракадабры прекратился. Данные стали приходить в нормальном виде.

Однако авторитетное «опровержение» удовлетворило далеко не всех. В первую очередь засомневался тот самый «академик», который оказался уфологом - правда, весьма известным - автором многочисленных книг.

Аномалию не забыли. И спустя почти 10 лет хватает энтузиастов, которые полагают, что в работу зонда все-таки вмешались инопланетные хакеры. А уфологи не исключают, что «Вояджер-2» до сих пор находится под внеземным контролем.

В дальние дали и еще дальше

У Вояджера-2 есть брат-близнец — Вояджер-1, запущенный в том же 1977 году, но на 16 дней позднее и в другую сторону.

Вояджер-1 пересек границу в 2012 году — то есть, на 6 лет раньше брата. Специалисты объясняют большую разницу во времени тем, что гелиосфера имеет свою форму. Более того, может раздуваться и сжиматься в зависимости от активности Солнца.

В любом случае Вояджер-1 — самый удаленный от нас объект, сделанный людьми. До него сейчас примерно 22 миллиарда километров. Свет проходит это расстояние за 19 часов.

Послания внеземным цивилизациям несут на борту оба аппарата. Они одинаковые. Представляет собой медные позолоченные диски. На одном — надписи, рисунки, схемы и формулы, из которых можно понять, что их авторы — существа разумные.

Имеется указание, где нас искать. Чему не все рады.

Другой диск - граммофонная пластинка. На ней записано обращение Джимми Картера — в то время президента США (см. «Разрешите обратиться»), короткие приветствия на 55 языках, включая русский, звуки земной природы, фрагменты музыкальных произведений. Часть пластинки отдана закодированным изображениям.

К пластинке прилагается граммофон с иголкой и инструкцией, понятной братьям по разуму.

Послания инопланетянам: оба Вояджера запущены в надежде на встречу с братьями по разуму.

Разрабатывая оба аппарата, ученые предполагали, что они проработают примерно 5 лет — сфотографируют за это время Юпитер и Сатурн. Но удалось «зацепить» еще Уран и Нептун. И проследовать дальше в рабочем состоянии.

Вояджеры будут путешествовать вечно. Стало быть, шансы на то, что их когда-нибудь кто-нибудь найдет отнюдь не нулевые.

РАЗРЕШИТЕ ОБРАТИТЬСЯ

Джимми Картер, президент США – инопланетянам:

- Этот аппарат создан в США, в стране с населением 240 миллионов человек, живущих среди 4-миллиардного населения Земли. Человечество все еще разделено на отдельные нации и государства, но страны быстро идут к единой земной цивилизации.

Мы направляем в космос это послание. Оно, вероятно, выживет в течение миллиарда лет нашего будущего, когда наша цивилизация изменится и полностью изменит лик Земли… Если какая-либо цивилизация перехватит Вояджер и сможет понять смысл этого диска — вот наше послание:

Это — подарок от маленького далекого мира: наши звуки, наша наука, наши изображения, наша музыка, наши мысли и чувства. Мы пытаемся выжить в наше время, чтобы жить и в вашем. Мы надеемся, настанет день, когда будут решены проблемы, перед которыми мы стоим сегодня, и мы присоединимся к галактической цивилизации. Эти записи представляют наши надежды, нашу решимость и нашу добрую волю в этой Вселенной, огромной и внушающей благоговение.